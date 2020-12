Les Serres Toundra poursuivent leur expansion

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la mise en production de la phase 2 le 21 novembre dernier, les Serres Toundra annoncent un nouvel investissement de 50 millions de $ pour la construction de sa troisième phase pour une mise en production prévue en novembre 2021. Ce nouvel ajout portera la capacité de production à 28 hectares pour des investissements globaux de plus de 175 millions de $ depuis 2015. En plus de consolider sa position comme joueur majeur de l'industrie serricole au Québec, ce dernier permettra à Serres Toundra de diversifier sa production avec l'ajout de nouveaux produits. Cet investissement aura des retombés majeurs pour la région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean avec l'octroi de contrats locaux représentant plus de 15 millions de $ lors de la période de construction et la création de 55 nouveaux emplois.