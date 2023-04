Les saveurs dans le cannabis à la SQDC : hypocrisie totale de la CAQ

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - L'Alliance des boutiques de vapotage du Québec (ABVQ) exprime son indignation à la suite de l'annonce cette semaine du gouvernement du Québec d'interdire la vente de saveurs dans les produits de vapotage, à l'exception de la saveur de tabac. Elle dénonce aussi l'hypocrisie du gouvernement Legault alors que la Société québécoise du cannabis (SQDC) commercialise un large éventail de drogue aromatisée (produits de cannabis) tels que : cherry blossom, salade de fruits, chocolate cream cookies, gelato à la vanille, etc.

« Il est scandaleux que le gouvernement interdise la vente de produits de vapotage aromatisés alors que la SQDC, qui est gérée par notre propre gouvernement, offre sur leur site web une vaste gamme de produits de cannabis épicés, fruités, sucrés et j'en passe. On peut même filtrer les produits par type d'arômes. C'est carrément aberrant ! Après ça, le ministre Dubé vient nous faire la leçon sur la santé publique. » a déclaré David Lévesque, porte-parole de l'ABVQ.

D'ailleurs, pas plus tard que la veille de l'annonce de l'abolition des saveurs dans le vapotage, la SQDC annonçait en grande pompe par voie de communiqué, l'arrivée sur ses tablettes d'un cannabis à saveur de Apricot Cream & Cheese1 « Le mots me manquent pour qualifier l'hypocrisie de ce gouvernement et du ministre de la Santé. Le cannabis est reconnu scientifiquement pour être nocif pour la santé au même titre que la cigarette et là, il lance et fait la promotion d'un produit de cannabis destiné spécifiquement aux jeunes. Ça ne s'invente pas. » de décrier David Lévesque.

La SQDC vend également des boissons aromatisées contenant du THC (drogue) comme mangue et fruits de la passion, melon d'eau ou eau pétillante Bon Jak au fruit du dragon avec en plus, un dessin de personnage sur l'emballage, (ce qui contrevient aux lois provinciale et fédérale).

Les produits aromatisés à la SQDC sont présents en grand nombre sur leur site web. Parmi les saveurs disponibles, on y trouve plusieurs différents types des produits infusés au cannabis ayant entre autres comme nom : Peanut Butter Cake, Sweet Berry Kush, cerise sur le funday, crème de menthe, bouquets infusé pêche et purple punch. Ces produits attirent les jeunes et leur sont accessibles, comme le démontre une étude récente de l'INSPQ2. Parmi les 15 % d'élèves du secondaire qui disent fumer du cannabis, soit environ la même proportion que ceux qui vapotent, un jeune sur cinq dit s'approvisionner directement à la SQDC.

L'ABVQ s'interroge sur les raisons pour lesquelles le gouvernement traite le vapotage plus sévèrement que le cannabis, alors que le vapotage est reconnu comme un outil efficace pour réduire le tabagisme. « L'interdiction des liquides aromatisés met une pression injustifiée sur les propriétaires de boutiques de vapotage. Nos clients veulent des produits moins risqués pour leur santé, qui ont une saveur différente de celle du tabac, dont ils essaient de se dissocier. Une telle réglementation renverra les vapoteurs adultes à la consommation de cigarettes traditionnelles » a ajouté M. Lévesque.

L'ABVQ exhorte le gouvernement du Québec à reconsidérer cette réglementation malavisée et à adopter une approche rationnelle. « Le gouvernement devrait commencer par mettre de l'ordre dans la SQDC et s'assurer qu'elle cesse d'attirer les jeunes vers des produits nocifs qui créés des problèmes de santé mentale. Par souci de cohérence, nous exigeons soit le retrait immédiat de toutes les saveurs de fruits, de gâteaux ou d'arômes autres que le cannabis à la SQDC, soit un moratoire réfléchi sur l'interdiction des saveurs de vapotage, le temps qu'un débat éclairé ait lieu sur cette question » a avancé M. Lévesque.

1 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-officiel-d-un-produit-de-cannabis-apricot-cream-amp-cheese-1-1-par-la-firme-clem-amp-co-ferme-clementale-de-cookshire-eaton-lesquels-seront-rendus-disponibles-a-la-societe-quebecoise-du-cannabis-sqdc-le-17-avril-2023--807822644.html

2 INSPQ - 15% des élèves du secondaire ont fumé du cannabis en 2018-2019 tandis que 16,7% ont vapoté. Selon l'EQC 2021, les jeunes de 15 à 17 ans ayant consommé du cannabis (toutes formes confondues) au cours des 12 mois précédant l'enquête ont indiqué se l'être procuré à la SQDC dans une proportion de 17%.

https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/cannabis/vapotage







SOURCE Alliance des boutiques de vapotage du Québec

Renseignements: Source : David Lévesque, porte-parole, Alliance des boutiques de vapotage du Québec, Courriel : [email protected]