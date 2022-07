Les salariés du Maxi de Lac-Mégantic déclenchent une grève générale illimitée

LAC-MÉGANTIC, QC, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Environs 70 salariés du Syndicat des salariés de marchés d'alimentation de la MRC du Granit (CSD) du Maxi de Lac-Mégantic ont déclenché une grève générale illimitée à partir du 22 juillet, après avoir refusé à 95 % l'offre finale de l'employeur.

Les salaires au cœur du conflit

Les offres salariales proposées par Loblaws, la maison-mère des magasins Maxi, se situant en moyenne entre 2 % et 2,25 %, alors que l'inflation a dépassé les 8 % en juin.

« Pour nous, offrir des augmentations de 2 % à 2,25 % en 2022, avec la hausse de l'inflation et la rareté de main-d'œuvre que nous connaissons, équivaut en réalité à une baisse salariale en plus d'être un flagrant manque de respect de la direction à l'endroit de ses salariés », résume Bernard Cournoyer, conseiller syndical à la CSD.

Présentement, les salariés du Maxi de Lac-Mégantic gagnent majoritairement entre 14,48 $ et 16,31 $, l'heure, ce qui représente un retard salarial par rapport à d'autres succursales de la chaîne. Le syndicat rappelle que la succursale de Lac-Mégantic est rentable et que pour le premier trimestre de 2022, la bannière Loblaws annonçait une hausse des profits de 40 %.

« On est à même de constater que Maxi a augmenté le prix de vente de ses produits, et continue de le faire, de manière importante, voir nettement au-dessus de l'inflation. C'est d'autant plus insultant pour les travailleuses et les travailleurs, lorsqu'on réalise que le grand patron de Loblaws a vu son salaire augmenter de 2 millions de dollars en 2021, pour atteindre 5,4 millions, soit environ 54 % d'augmentation. On est bien loin du 2,25 %. », conclut M. Cournoyer.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Renseignements: Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]