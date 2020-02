Les sages-femmes de l'Ontario demandent au gouvernement Ford de se conformer aux ordonnances du tribunal visant à mettre fin à la discrimination fondée sur le sexe au moyen de messages livrés en main propre

TORONTO, le 28 févr. 2020 /CNW/ - La semaine dernière, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a ordonné au gouvernement Ford de prendre des mesures concrètes pour combler l'écart salarial entre les sexes. Le vendredi 28 février 2020, à 12 h (HNE), des sages-femmes de toute la province ont remis en main propre des lettres à leurs députés conservateurs provinciaux leur demandant de mettre en œuvre les ordonnances au lieu d'en appeler de la décision et de continuer à dépenser de l'argent pour livrer une bataille juridique contre les sages-femmes.

« Les sages-femmes ont subi une pénalité salariale fondée sur le sexe. Maintenant, le tribunal s'est prononcé. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures immédiates visant à mettre en œuvre les ordonnances du tribunal pour combler l'écart salarial entre les sexes et protéger les sages-femmes contre la discrimination à l'avenir, explique la sage-femme Jen McVittie de Quinte Midwives. Il ne s'agit pas d'une ordonnance d'augmentation de salaire, mais plutôt d'une ordonnance d'équité salariale. Prolonger la bataille juridique est un gaspillage de l'argent des contribuables et une violation continue de nos droits de la personne. »

Les ordonnances historiques du tribunal ont été rendues sept ans après que les sages-femmes de l'Ontario ont déposé une plainte contre le ministère de la Santé pour pratiques de rémunération discriminatoires. Le recours comprend une ordonnance d'ajustement salarial rétroactif à 2011; une indemnisation pour atteinte à la dignité, aux sentiments et au respect de soi; ainsi que la mise en œuvre de mesures pour veiller à ce que la rémunération des sages-femmes demeure conforme au Code des droits de la personne à l'avenir.

La province a encore beaucoup à faire pour atteindre l'équité salariale - l'écart entre les sexes en Ontario est toujours de 30 %, ce qui signifie que les femmes gagnent en moyenne 70 cents pour chaque dollar gagné par les hommes.

« Les sages-femmes refusent de tolérer la discrimination fondée sur le sexe. Nous obligerons nos dirigeants à rendre des comptes et nous exigerons l'équité salariale. Nos clients et leurs familles apprécient nos services et nos résultats exceptionnels. Nous bénéficions d'un appui solide dans l'ensemble de la province et nous voulons que le gouvernement Ford nous soutienne », affirme Jen McVittie.

Vous trouverez une copie de la décision et des ordonnances du Tribunal des droits de la personne sur le site Web : www.ontariomidwives.ca.

SOURCE Association of Ontario Midwives

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Juana Berinstein, Directrice des politiques et des communications, Association of Ontario Midwives, Téléphone : 416 425-9974, poste 2229, Cellulaire : 416 371-1468, [email protected]

Liens connexes

www.aom.on.ca