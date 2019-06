Les rues D'Iberville et Frontenac plus sécuritaires et plus vertes

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le 20 juin se tenait une seconde rencontre citoyenne afin de valider et de bonifier les propositions faites par la Ville de Montréal en vue du réaménagement des rues D'Iberville et Frontenac. À compter de l'an prochain et au cours des prochaines années, la Ville verra à la reconstruction complète des infrastructures souterraines et de surface, de la chaussée et des trottoirs, au remplacement des lampadaires et à l'ajout de feux de circulation sur ces rues, entre les rues Notre-Dame Est et Sherbrooke Est.

Depuis le début de son mandat, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, intensifie les interventions en matière de sécurité, de confort des piétons et de verdissement, afin de rendre les milieux de vie toujours plus agréables : « Ville-Marie est au cœur d'une métropole vivante et habitée. Je veux que nos résidents et résidentes s'y sentent bien et en sécurité et je veux que nos aménagements répondent à leurs besoins ».

Les plans d'aménagement - qui ont été bonifiés à la suite d'une première présentation aux citoyens et citoyennes en janvier dernier - comprennent :

une réduction de la chaussée pour conserver deux voies de circulation en tout temps au lieu des quatre voies actuelles;

l'élargissement des corridors de marche pour les piétons;

la plantation d'arbres avec des fosses agrandies;

la sécurisation des traverses piétonnes et l'installation de nouveaux feux de circulation et d'afficheurs de vitesse;

la mise en en place de nouveaux mobiliers urbains (bancs, lampadaires, corbeilles et supports à vélo).

« Avec la création de nouveaux îlots de fraîcheur, avec ses trottoirs et ses saillies végétalisés, le quartier de Sainte-Marie continue de s'embellir afin d'offrir un environnement toujours plus convivial », d'ajouter Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie.

D'ici le 8 juillet prochain , les personnes intéressées peuvent voir et commenter les propositions d'aménagement sur le site realisonsmtl.ca/ibervillefrontenac.

