Les RH jouent un rôle essentiel aujourd'hui et dans le monde d'après la pandémie

VANCOUVER, BC, le 2 mars 2021 /CNW/ - CRHA Canada, l'association nationale représentant les professionnels des ressources humaines, a commandé un sondage de ses membres à l'automne 2020 afin de comprendre les points de vue de ceux-ci sur les questions liées à la COVID-19. Ce sondage et les documents relatifs aux interventions économiques face à la pandémie des gouvernements fédéral et provinciaux canadiens ont permis d'établir les conclusions de sa note d'information « Interventions économiques face à la COVID-19 ».

Les interventions économiques générales des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada se comparent favorablement à celles d'autres pays développés, si on les mesure à la fois en termes de dollars dépensés et en pourcentage du PIB. Mais il convient de remarquer que, parmi toutes les économies avancées, le Canada a enregistré la plus forte augmentation de taux d'endettement total par rapport au PIB, ce qui reflète les programmes de soutien considérables et les injections de liquidités des gouvernements fédéral et provinciaux. Cette situation n'est sans doute pas enviable, car au bout du compte, ces dettes massives devront être réduites au fil du temps.

CRHA Canada propose que nos gouvernements commencent à préparer la manière dont ils pourront se défaire par la suite de ces dettes gigantesques. La fin de la pandémie n'étant pas encore immédiatement en vue (compte tenu des retards dans la distribution des vaccins et des nouveaux variants, ces éléments pouvant exiger encore plus de mesures de relance avant tout retour à la normale), un plan financier est d'une importance capitale.

Parmi les principales conclusions du sondage, CRHA Canada a pu constater que :

Ses membres sont préoccupés par la diminution des revenus, l'augmentation du coût des opérations et les difficultés de recrutement et de dotation en personnel.

Les établissements d'enseignement sont mis à rude épreuve en raison de la baisse des inscriptions et de la difficulté à dispenser un enseignement de qualité dans un environnement virtuel.

Ses membres ont exprimé le besoin de programmes de soutien à la santé mentale, de connexions Internet abordables, fiables et rapides, et de programmes de formation en ligne.

Ses membres ont suggéré d'accorder 10 jours de congé de maladie payé à tous les employés, d'adapter les mesures d'allègement à des secteurs économiques particuliers et de supprimer les barrières commerciales artificielles entre les provinces pour soutenir les entreprises nationales.

Dans l'ensemble, il est estimé que l'éloignement social, les horaires évolutifs, le travail à domicile et la sous-traitance seront la nouvelle norme dans le monde d'après la pandémie. On pourra constater un intérêt renouvelé pour la comptabilité des ressources humaines ainsi qu'une appréciation des valeurs de celles-ci. Les professionnels des ressources humaines seront hautement valorisés dans l'environnement de travail d'après la pandémie et une carrière dans ce domaine constituera un parcours professionnel très satisfaisant et gratifiant. « C'est une période très intéressante pour la profession des RH », a déclaré le président et directeur général, Anthony Ariganello. « Les RH ont joué un rôle essentiel jusqu'à présent en épaulant à la fois les employeurs et les employés. Dans le monde d'après la pandémie, les professionnels des RH continueront à jouer un rôle de premier plan dans la création d'entreprises prospères, sûres, inclusives et durables. »

