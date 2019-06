Les résultats économiques globaux des peuples autochtones du Canada se sont améliorés, mais ils ne sont pas en voie d'atteindre les objectifs de 2022 en matière de parité économique des Autochtones

La fin des écarts socioéconomiques stimulerait l'économie canadienne à hauteur de 27,7 milliards de dollars par année

GOOSE BAY, NL, le 10 juin 2019 /CNW/ - Le Rapport d'étape de 2019 sur l'évolution de l'économie des Autochtones, que le Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA) a rendu public aujourd'hui, conclut que bien que globalement, on constate une amélioration des résultats économiques des peuples autochtones au Canada, cette progression est variable et parfois à de faibles degrés. Compte tenu du rythme des améliorations, les résultats ne sont pas en voie d'atteindre les objectifs de 2022 en matière de parité économique entre les Canadiens d'origine autochtone et les Canadiens non autochtones.

« Nous constatons que certains des gains les plus importants ont été réalisés au chapitre du taux d'obtention d'un diplôme d'études collégiales ou professionnelles par les étudiants autochtones, au point de surpasser celui de la population non autochtone de 2,6 points de pourcentage en 2016 », déclare le chef Clarence Louie, président du CNDEA. « De plus, l'écart de déficit entre les niveaux de revenu médian a montré une forte diminution de 9,3 points de pourcentage, alors que l'écart entre les taux d'obtention d'un diplôme d'études secondaires s'est rétréci de 4,5 points de pourcentage. »

Le Rapport conclut cependant que les indicateurs n'affichent pas tous des progrès, et que les améliorations ne se sont pas produites de manière égale dans l'ensemble des trois groupes d'identité autochtone.

« En 2016, l'écart entre les taux d'emploi des Autochtones et des non-Autochtones est demeuré essentiellement inchangé à 8,4 points de pourcentage, alors que l'écart entre les taux d'obtention de diplômes universitaires des Autochtones et des non-Autochtones est passé à 18,8 %, ce qui représente une hausse de 1,7 point », explique Mme Dawn Madahbee Leach, la vice-présidente du CNDEA. « Les populations des Premières Nations vivant dans les réserves continuent de présenter des déficits persistants et parfois croissants au chapitre des taux d'emploi, des revenus et des niveaux de scolarité. »

Le Rapport d'étape sur l'évolution de l'économie des Autochtones présente une analyse détaillée et approfondie des réalités économiques des peuples autochtones du Canada. À l'aide de 13 mesures, Il évalue 3 indicateurs principaux, soit l'emploi, le revenu, et le bien-être des collectivités. De plus, à la lumière de 19 autres mesures, le Rapport examine 5 indicateurs secondaires de réussite économique : l'éducation; l'entrepreneuriat et la création d'entreprises; la gouvernance; les terres et les ressources; et l'infrastructure.

Le Rapport d'étape de 2019 comporte 11 nouvelles mesures, telles que la représentation de la main-d'œuvre; la hausse du revenu et le niveau de scolarité; le surpeuplement et les conditions de logement; et l'attestation financière des collectivités. Il présente également les résultats de l'analyse comparative entre les sexes, ainsi que les deux nouveaux indices composites du CNDEA portant sur le développement économique et sur l'infrastructure.

« L'analyse comparative entre les sexes révèle des conclusions intéressantes", souligne Mme Marie Delorme, qui est membre du CNDEA. « Nous avons constaté que les populations autochtones affichent une plus grande parité entre les sexes que les populations non autochtones. Nous avons également conclu que les femmes autochtones bénéficieraient davantage d'un soutien dans les domaines de l'emploi et du revenu, alors que les hommes autochtones bénéficieraient plus d'un soutien en éducation. »

Le Rapport de 2019 est le deuxième rapport d'étape sur l'évolution de la situation économique des Autochtones que produit le CNDEA depuis la publication, en 2012, de son document fondateur, le Rapport d'analyse comparative de l'économie des Autochtones. Le Rapport d'analyse comparative établit des cibles audacieuses permettant de faire un suivi des progrès économiques des Premières Nations et des peuples inuit et métis au Canada. Parmi les cibles, on y retrouve l'atteinte de la parité économique d'ici 2022.

« Bien que les écarts se referment, nous avons constaté qu'ils ne sont pas en voie d'atteindre notre objectif pour 2022 », précise le chef Terrance Paul, qui est membre du CNDEA à titre individuel. « Nous exhortons le gouvernement à répondre à nos recommandations afin que nous puissions atteindre ces cibles au cours des trois prochaines années. »

Parmi ses recommandations, le CNDEA est d'avis que les politiques et les programmes devraient cibler les populations des Premières Nations vivant dans les réserves dans les domaines de l'infrastructure, de l'emploi et de l'éducation. Le Conseil recommande également que des mesures de soutien éducatif axées sur les jeunes soient élaborées afin d'aider les Autochtones à finir leurs études secondaires et à poursuivre des études postsecondaires. Le CNDEA recommande aussi que des programmes de développement des compétences soient mis sur pied pour aider les employés autochtones travaillant dans des secteurs où les salaires sont élevés à accroître leur revenu potentiel en occupant des emplois mieux rémunérés.

« Le développement économique des Autochtones offre l'énorme potentiel d'améliorer les conditions de vie, de stimuler la croissance économique canadienne, de faire progresser la réconciliation et de fournir une main-d'œuvre jeune et croissante à la population active vieillissante du Canada », affirme le chef Louie. « Si on comblait cet écart, cela stimulerait l'économie canadienne à hauteur de 27,7 milliards de dollars par année. »

Le CNDEA est au Labrador cette semaine pour discuter de différents aspects du développement économique des Autochtones, notamment de l'état de préparation des collectivités, des modèles de soutien aux entreprises ainsi que de la mise en valeur du potentiel économique des terres et des ressources tout en minimisant les répercussions.

Pour télécharger le Résumé du Rapport d'étape de 2019 sur l'évolution de l'économie des Autochtones : http://www.naedb-cndea.com/wp-content/uploads/2019/06/Résumé-du-Rapport-d'étape-de-2019-sur-l'évolution-de-l'économie-des-Autochtones-du-CNDEA.pdf (Le Rapport complet sera disponible en français sous peu.)

Documents d'information et infographies : http://www.naedb-cndea.com

Conseil national de développement économique des Autochtones

Établi en 1990, le CNDEA est un organisme nommé par le gouverneur en conseil et dont le mandat est de fournir au gouvernement du Canada des conseils sur les politiques stratégiques concernant les questions relatives au développement économique des Autochtones. Composé de chefs de file communautaires et de dirigeants d'entreprises provenant des Premières Nations, des Inuits et des Métis de tout le Canada, le Conseil aide le gouvernement à répondre aux besoins uniques et aux circonstances particulières des peuples autochtones au Canada.

Rapports d'étape sur l'évolution de l'économie des Autochtones

Le CNDEA a produit deux précédents rapports d'étape sur l'évolution de l'économie des Autochtones en vue de cerner les tendances de l'économie autochtone au Canada sur une période de dix ans et de formuler des recommandations. Le Rapport de 2019 compare les données du recensement de 2006 avec celles du recensement de 2016. La publication du rapport final est prévue pour 2023.

