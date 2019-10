Les résultats du marché canadien des PAPE au troisième trimestre tirent encore plus de l'arrière par rapport à ceux de 2018, selon PwC Canada

TORONTO, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Selon PwC Canada, la perte de vitesse du marché canadien des premiers appels publics à l'épargne (PAPE) par rapport à l'année précédente est encore plus marquée, notamment à cause de l'absence d'émission à la TSX au troisième trimestre.

Seules neuf émissions, d'une valeur totale de 194 M$, ont eu lieu sur l'ensemble des bourses pendant le trimestre. Pour la même période en 2018, douze PAPE, chiffrés à 792 M$, avaient eu lieu.

Pendant les trois premiers trimestres de 2019, 31 PAPE ont généré 646 M$ à ce jour, comparativement aux 32 émissions ayant permis d'amasser 1,9 G$ pour la même période en 2018.

La dernière émission à la TSX remonte au premier trimestre de 2019, lorsque Lightspeed POS Inc. s'est inscrite sur la principale bourse canadienne.

Au troisième trimestre, l'émission la plus importante a été celle de Sundial Growers Inc. sur le NASDAQ, représentant 188 M$, ce qui témoigne de la tendance des sociétés canadiennes à s'inscrire en bourse aux États-Unis.

Au cours de cette même période, sept sociétés se sont inscrites à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») dont six du secteur minier, qui ont généré un total de 4,5 M$, tandis qu'à la Bourse de croissance TSX, une seule émission d'une société minière s'est élevée à 1,8 M$.

Selon Geoff Leverton, leader national du groupe PAPE de PwC Canada, les manchettes sur les tensions commerciales mondiales et la volatilité des marchés, combinées au marasme observé cet été, expliquent les piètres résultats du troisième trimestre. Il souligne cependant que les autres options de financement par actions offertes aux sociétés en croissance peuvent également repousser leur entrée en bourse.

« Déjà, des sociétés préparent de nouvelles émissions. Nous serons à même de constater, au cours du quatrième trimestre et des suivants, comment le tout évoluera. Il sera aussi intéressant de surveiller le marché américain des PAPE et l'impact de l'accueil plutôt tiède qu'ont reçu certaines des émissions récentes », ajoute M. Leverton.

« Force est de constater que le marché canadien des PAPE reste fragilisé par les perspectives économiques, les incertitudes sur les relations commerciales mondiales ainsi que l'attente de la ratification du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique. Il en va de même pour le marché québécois. À la recherche de stabilité, le marché a perdu en vitesse au cours du dernier semestre. Est-ce que le rythme pourrait reprendre? Les émetteurs québécois semblent chercher un peu plus de stabilité. Il faut cependant noter que le spectre d'un possible ralentissement de l'économie pourrait encore peser sur la décision des sociétés d'entrer en bourse », de souligner Annie Dutil, directrice principale, Services-conseils en marchés financiers et en comptabilité chez PwC Canada.

PwC Canada produit des rapports sur le marché canadien des PAPE depuis plus de 15 ans. Les rapports sont publiés chaque trimestre pour fournir aux entreprises, aux investisseurs, aux médias et à d'autres parties intéressées des informations qui les aident à mettre le marché en perspective. Pour ce rapport, les instruments de placement tels que les produits structurés ne sont pas inclus dans les résultats puisqu'ils ne représentent pas de nouveaux titres de capitaux propres de sociétés en exploitation. Les nouvelles émissions de sociétés qui sont créées à la suite d'une prise de contrôle inversée d'une société ouverte existante sont aussi exclues du résumé.

