LES RÉSULTATS DES FORAGES MONTRENT UNE EXTENSION SIGNIFICATIVE DE L'EMPREINTE DU PROJET MOBLAN

Faits saillants

Les premiers résultats de la campagne de forage 2023 identifient une extension de 750m vers l'est du système de pegmatite sud ; les résultats à haute teneur comprennent:

41.0m @ 1.66% Li 2 O à partir de 80.8m dans 1331-23-406



42.7m @ 1.42% Li 2 O à partir de 119.9m dans 1331-23-416



34m @ 2.09% Li 2 O à partir de 207.3m dans 1331-23-424, incluant 4.01% Li 2 O entre 210- 211m et 4.03% Li 2 O entre 226- 227m





Une nouvelle pegmatite de surface a été identifiée avec les forages ciblant le secteur Est du gisement:

70.4m @ 1.41% Li 2 O provenant de 11.4m dans le trou 1331-23- 423 et



44.4m @ 1.55% Li 2 O provenant de 15.2m dans le trou adjacent 1331-23-424





Des résultats à haute teneur ont été identifiés à l'extérieur du modèle de l'enveloppe de la ressource; la minéralisation demeure ouverte et le forage d'exploration pour l'ajout de ressource se poursuit, démontrant que le pôle Eeyou Istchee Baie-James de Sayona prend de l'ampleur et de la substance.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Sayona a identifié une expansion significative de l'empreinte du lithium à la suite de récents forages sur son projet clé Moblan (SYA 60% ; SOQUEM Inc 40%), qui constitue le centre de son pôle émergent en Eeyou Istchee Baie-James.

Figure 1 (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 Coupe transversale de la foreuse 506640E (Groupe CNW/SAYONA) Figure 3 Coupe transversale du forage 507100E (Groupe CNW/SAYONA) Figure 4 Coupe transversale du forage 507460E (Groupe CNW/SAYONA) Figure 5 Géométrie de la pegmatite Moblan 3D (Groupe CNW/SAYONA) Logo de Le lithium d'ici (Groupe CNW/SAYONA)

Les résultats ont continué à étendre la minéralisation connue, y compris dans le système de pegmatite Sud, découverte pour la première fois par Sayona en 2022, qui est caractérisée par une pegmatite de spodumène de bonne consistance et horizontale La minéralisation nouvellement identifiée s'étend en dehors de la fosse de la ressource JORC communiquée en avril 2023, indiquant la taille impressionnante du système minéral Moblan et l'opportunité d'étendre les ressources existantes. Les résultats positifs dévoilés en avril 2023 contribueront à l'achèvement de l'étude de faisabilité définitive (EFD) de Moblan, dont la publication est prévue pour novembre 2023.

Déjà l'une des plus grandes ressources de lithium en Amérique du Nord, le premier lot de résultats de Moblan pour 2023 montre le potentiel du pôle Eeyou Istchee Baie-James de Sayona situé dans le nord du Québec. Quelque 60 000 m de forage sont prévus au projet Moblan en 2023 et Sayona vise à poursuivre la croissance de sa base de ressources capable de soutenir le traitement en aval et potentiellement la production future d'hydroxyde de lithium.

Une mise à niveau des ressources est prévue au cours du premier semestre 2024.

Guy Belleau, Chef de la direction de Sayona, a déclaré : « La ressource de Moblan représente une avancée majeure dans notre projet de première transformation et permettant également un potentiel intéressant pour la deuxième transformation future. Ce gisement de lithium se positionne parmi les plus importants en Amérique du Nord. En collaboration avec le gouvernement du Québec, Sayona compte étendre son centre nordique afin d'augmenter considérablement la vitesse et la capacité de livraison de tonnes supplémentaires. »

« L'emplacement de Moblan offre un avantage concurrentiel unique dans la région de la Baie-James grâce à sa proximité avec les infrastructures routières, ferroviaires et électriques. Les résultats prometteurs attendus de notre programme de forage font de cette opération l'une des plus importantes du Québec pour l'année 2023. »

« Les résultats récents ont suscité un grand enthousiasme et nous ont incités à accélérer notre étude de faisabilité définitive, qui devrait être achevée d'ici novembre. Cette étape nous permettra de progresser rapidement vers la production, avec un potentiel de fournir exactement ce dont le marché nord-américain du lithium a besoin dès 2027. »

Sayona s'engage à impliquer les communautés locales au fur et à mesure de l'avancement du projet, y compris les Premières Nations et d'autres membres des communautés locales, conformément à son approche proactive d'engagement des parties prenantes. Sayona vise à mettre en œuvre les meilleures pratiques de l'industrie en matière de développement durable au fur et à mesure que le projet se développe. Par exemple, la société a volontairement entrepris le processus visant à obtenir la certification EcoLogo, avec un audit prévu pour le quatrième trimestre 2023.

La campagne de forage 2023 de Moblan comprend 76 sondages d'exploration pour 15 806m et 12 sondages géotechniques pour 2 636m, soit un total de 88 sondages pour 18 442m. Soixante-dix-sept forages supplémentaires pour 15 122 m ont été réalisés et les résultats d'analyse sont en attente. La figure 1 ci-dessous présente les forages pour lesquels des analyses ont été reçues, ainsi que des intersections de lithium sélectionnées.

Tableau 1 Intercepts sélectionnés dans les forages 2023

Trous de

forage Est Nord De (m) À (m) Intercept 1331-23-356 506856 5620097 6 28 22m @ 1.74% Li 2 O de 6m 1331-23-357 506753 5620094 3 35.5 32.5m @ 1.50% Li 2 O de 3m 1331-23-362 506665 5619991 33.5 60.5 27m @ 1.41% Li 2 O de 33.5m 1331-23-395 506982 5619680 119.8 163.8 44m @ 1.06% Li 2 O de 119.8m 1331-23-396 506983 5619680 104.2 151 46.8m @ 1.40% Li 2 O de 104.2m 1331-23-400 506910 5619673 113.1 149.7 36.6m @ 1.36% Li 2 O de 113.1m 1331-23-404 507051 5619625 146.7 173.7 27m @ 1.48% Li 2 O de 146.7m 1331-23-406 507044 5619680 80.8 121.8 41m @ 1.66% Li 2 O de 80.8m 1331-23-407 507044 5619680 92.3 137.2 44.9m @ 1.61% Li 2 O de 92.3m 1331-23-409 507107 5619727 117 170.1 53.1m @ 1.74% Li 2 O de 117m 1331-23-410 507159 5619754 124.9 155 30.1m @ 1.57% Li 2 O de 124.9m 1331-23-414 506909 5619674 96.2 136.7 40.5m @ 1.29% Li 2 O de 96.2m 1331-23-416 507088 5619666 119.9 162.6 42.7m @ 1.42% Li 2 O de 119.9m 1331-23-418 507176 5619688 118.7 152.2 33.5m @ 1.36% Li 2 O de 118.7m 1331-23-419 507176 5619688 120 156.6 36.6m @ 1.71% Li 2 O de 120m 1331-23-420 507497 5620040 290.8 319.5 28.7m @ 1.34% Li 2 O de 290.8m 1331-23-421 507497 5620040 227 270 43m @ 1.62% Li 2 O de 227m 1331-23-422 507497 5620040 203.5 250.9 47.44m @ 1.77% Li 2 O de 203.5m 1331-23-423 507461 5620018 11.4 81.8 70.4m @ 1.41% Li 2 O de 11.4m 1331-23-424 507461 5620018 15.2 59.6 44.4m @ 1.55% Li 2 O de 15.2m and 207.3 241.3 34m @ 2.09% Li 2 O de 207.3m 1331-23-428 507213 5619749 123.9 160.7 36.8m @ 1.76% Li 2 O de 123.9m 1331-23-433 507103 5619783 132.5 185 52.5m @ 1.68% Li 2 O de 132.5m 1331-23-434 507147 5619856 174.3 220.1 45.8m @ 1.19% Li 2 O de 174.3m 1331-23-435 507143 5619884 162.6 183.3 20.7m @ 1.53% Li 2 O de 162.6m 1331-23-438 507244 5619778 147 179 32m @ 1.40% Li 2 O de 147m 1331-23-452 507598 5620017 230 268 38m @ 1.75% Li 2 O de 230m 1331-23-454 507103 5619700 98.2 138.2 40m @ 1.81% Li 2 O de 98.2m

Notes : Les coordonnées sont UTM NAD83 Zone 18. La sélection des intersections est basée sur la teneur en Li 2 O x mètres, les intersections supérieures à 60 étant indiquées en gras. Les intersections peuvent ne pas représenter l'épaisseur réelle. Une liste complète des intersections de forage et des informations sur les colliers de forage est présentée à la fin de ce rapport.

Le forage 2023 s'est concentré sur l'expansion de la minéralisation le long du flanc sud-est de la zone de ressources. En outre, le forage s'est concentré sur les zones de prolongement vers l'est en direction du prospect Moleon et entre les systèmes de pegmatite Main et Inter.

Les résultats ont permis d'identifier de nouvelles zones cohérentes de pegmatite à lithium. Il s'agit notamment d'une pegmatite plate dans la zone sud-est du forage, sur une étendue d'environ 200 m x 750 m, qui semble faire partie des systèmes de pegmatites Sud et Inter. La minéralisation reste ouverte au sud et à l'est, ainsi qu'en profondeur. Les résultats des forages sont détaillés ci-dessous en utilisant trois coupes transversales du gisement afin de de placer les nouveaux résultats dans le contexte de l'estimation des ressources JORC d'avril 2023 et des forages d'exploration antérieurs.

Zone Ouest - Section 506640E

Le forage intercalaire le long de la 506640E a confirmé la géométrie et la minéralisation de la pegmatite principale à pendage nord, avec un résultat de 19,8 m à 1,41 % Li 2 O à partir de 1,4 m dans le forage 1331-23-379. La pegmatite principale est également séparée des pegmatites parallèles qui forment la zone inter pegmatite et la pegmatite sud plate, comme le montre la coupe transversale du forage 506640E ci-dessous.

Zone centrale - Section 507100E

Le forage de la section 507100E caractérise l'extension nouvellement identifiée de la minéralisation de la pegmatite sud et est illustré dans la figure 3 ci-dessous.

Sur la section 507100E, la pegmatite principale s'est rétrécie et la zone Inter Pegmatite est représentée par un nombre accru de pegmatites parallèles et empilées. Le forage de 2023, concentré le long du flanc sud de ce système (à droite dans la section ci-dessus) a identifié des pegmatites plates, interprétées comme une extension du système de pegmatites Sud.

Cette nouvelle zone de minéralisation est située en dehors du modèle d'enveloppe de la fosse de ressources. Les résultats comprennent une minéralisation à plus haute teneur, comme 53,1 m @ 1,74 % Li 2 O à partir de 117 m dans 1331-23-409, comme indiqués dans la section ci-dessus.

Les forages à l'est et à l'ouest ont également identifié des pegmatites plates similaires. Le système a été peu testé en profondeur, la plupart des forages ayant été réalisés à 200 m de profondeur. Il existe un fort potentiel pour identifier d'autres lentilles de pegmatite empilées en profondeur.

Zone Est - Section 507460E

Le forage d'extension vers l'est de la zone de ressources n'a pas encore été achevé, mais les résultats obtenus en 2023 continuent d'identifier une extension plane du système de pegmatite sud, ainsi qu'une nouvelle zone de minéralisation de pegmatite proche de la surface. La coupe transversale 507460E montre les deux nouvelles positions minéralisées, comme le montre la figure 4 ci-dessous.

Les résultats des forages continuent d'identifier une pegmatite plate de type Zone Sud en profondeur, qui semble être l'extension de la minéralisation montrée sur 507100E. Une fois de plus, la minéralisation est à plus haute teneur, et comprend 34m @ 2.09% Li 2 O à partir de 207.3m dans le trou de forage 1331-23-424. Dans cette intersection, des analyses individuelles supérieures à 4 % Li 2 O ont été obtenues, notamment 4,01 % Li 2 O entre 210 et 211 m de profondeur et 4,03 % Li 2 O entre 226 et 227 m de profondeur.

En outre, les deux trous ont recoupé une zone de minéralisation nouvellement identifiée près de la surface, avec 70,4m @ 1,41% Li 2 O provenant de 11,4m dans le trou 1331-23-423 et 44,4m @ 1,55% Li 2 O provenant de 15,2m dans le trou voisin 1331-23-424.

L'orientation et l'épaisseur réelle de cette nouvelle zone de pegmatite ne sont pas connues, mais fournissent des preuves encourageantes que de nouveaux systèmes de pegmatite proches de la surface peuvent être présents à l'est des ressources actuellement forées et peuvent s'étendre et se combiner avec les pegmatites d'orientation nord-sud du prospect Moleon, situé à environ 400 m à l'est.

Gisement de Moleon

Les deux sondages 2023 réalisés sur le prospect Moleon avaient pour but d'obtenir des informations géotechniques. Les analyses ont confirmé la nature à haute teneur de cette zone d'intérêt, GT-22-010 ayant retourné 26m @ 1.80% Li 2 O à partir de 1.3m.

Empreinte de Moblan Lithium

La minéralisation à Moblan s'étend maintenant sur une zone d'environ 1 000 m du nord au sud et de 2 000 m d'est en ouest. Le logiciel Leapfrog a été utilisé pour modéliser le système minéral en trois dimensions et comprend la géométrie 3D de quelque 52 pegmatites.

Les ressources en lithium de Moblan se trouvent dans quatre associations principales de pegmatites. Il s'agit notamment de la pegmatite principale, historiquement connue pour son pendage nord, et de l'occurrence Moleon, orientée nord-sud, à l'est. En 2022, Sayona a identifié la pegmatite Sud plate et la zone Inter Pegmatite, qui comprend une série de pegmatites empilées entre les systèmes de pegmatites Principale et Sud.

Le forage d'extension des ressources de 2023 se concentre sur la zone située entre les pegmatites Principale et Sud à l'ouest et le système de Moleon à l'est. Les résultats actuels identifient des extensions de la minéralisation connue ainsi que de nouvelles pegmatites proches de la surface.

Outre la possibilité d'une extension de ces systèmes de pegmatites connus vers le nord et l'est, il existe un fort potentiel de répétitions en profondeur du système plat de type pegmatite Sud. Dans le passé, peu de forages ont été réalisés en dessous de 200 m de profondeur verticale.

Dans certains des forages très limités entrepris en 2022, une pegmatite à lithium substantielle a été recoupée, qui reste ouverte dans toutes les directions et dont le potentiel n'a pas encore été testé. Ceci inclut le forage 1331-22-172 (507126E 5620158N) qui a intersecté une zone de 60.7m de pegmatite à partir de 301.8m, qui a retourné 22.6m @1.07% Li 2 O à partir de 318.0m de profondeur. De même, le sondage 1331-22-181 (507213E 5620220N) a recoupé 50.2m de pegmatite à partir de 353.5m, incluant une intersection de 26.9m @ 1.08% Li 2 O à partir de 354.5m.

Le système de pegmatite à lithium Moblan a une plongée d'environ 10 degrés vers 080 degrés. Si les lentilles de pegmatite empilées et répétées s'étendent à l'extérieur du système minéral actuellement connu, alors les vastes concessions d'acquisition de Troilus, détenues à 100% et situées immédiatement à l'est des claims Moblan, présenteront une prospectivité accrue pour des découvertes de pegmatite à grande échelle.

Le modèle isométrique 3D de pegmatite mis à jour est présenté à la figure 5 ci-dessous.

Autres forages - 2023

En plus des résultats de forage rapportés, 77 trous de forage supplémentaires pour 15 122 m ont été réalisés, avec des résultats d'analyse en attente. À ce jour, un total de 33 564 m a été réalisé sur le programme de 60 000 m prévu pour 2023.

De récents incendies de forêt ont affecté la région de Moblan et le forage a été temporairement interrompu. Les équipes de forage ont été évacuées de la zone et l'équipement a été mis en sécurité. Le forage reprendra dès que les autorités donneront leur accord, et les équipes de forage devraient se mobiliser rapidement pour permettre l'achèvement des travaux de forage prévus cette année.

Moblan - Contexte du projet

Sayona a acquis Moblan en octobre 2021 dans le cadre d'une coentreprise avec SOQUEM, une filiale d'Investissement Québec, qui détient une participation de 40 % dans Moblan. En 2022, un total de 37 000 m de forage a été réalisé, ce qui a permis d'étendre les prospects connus Main Pegmatite et Moleon et de découvrir la zone sud et la minéralisation interzone.

Le 17 avril 2023, Sayona a annoncé une ressource JORC pour Moblan ("Moblan renforcé par une augmentation significative de la ressource en lithium"). Cette expansion majeure des ressources a permis d'identifier des ressources mesurées, indiquées et présumées de 51,4 millions de tonnes à 1,31 % de Li 2 O, ce qui représente l'une des plus importantes ressources du Complexe lithium d'Amérique du Nord (analyse de sensibilité à une teneur de coupure de 0,55 % de Li 2 O). Le rapport technique relatif à cette estimation des ressources est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La flexibilité pour une production à plus haut tonnage a été démontrée avec une ressource mesurée, indiquée et inférée estimée à 70,9 millions de tonnes @ 1,15% Li 2 O (analyse de sensibilité à une teneur de coupure de 0,25% Li 2 O).

Le projet Moblan est situé à environ 130 km au nord-ouest de la ville de Chibougamau et à environ 85 km de la communauté Cree (Premières Nations) de Mistissini. Le projet est accessible toute l'année par la Route du Nord. La proximité de Chibougamau et de Mistissini, avec leurs infrastructures disponibles et l'accès à une énergie hydroélectrique peu coûteuse et respectueuse de l'environnement, en fait un endroit propice à l'exploration et au développement minier.

Délivré au nom du Conseil.

Le rapport des résultats complets de Sayona est accessible sur le site Web de la société, disponible à l'adresse suivante : https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02685517.pdf

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le Complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. SOQUEM contribue également au maintien d'une économie locale forte.

Fière partenaire et ambassadrice du développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et la compréhension du développement minéral stratégique pour être bien positionnée dans l'avenir.

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement l'information incluse dans l'annonce de marché originale et que toutes les hypothèses matérielles et les paramètres techniques continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces initiales.

Déclaration de la personne compétente

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur les informations compilées par M. Simon Attwell, une personne compétente, et qui est membre de l'Institut australasien des mines et de la métallurgie. M. Attwell est un employé d'Attgold Pty Ltd ("Attgold") qui fournit des services géologiques à plein temps à Sayona.

M. Attwell possède une expérience suffisante en rapport avec le style de minéralisation et le type de gisement considéré, ainsi qu'avec l'activité entreprise, pour être qualifiée de personne compétente au sens de l'édition 2012 du " Code australasien pour la déclaration des résultats d'exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai ". M. Attwell consent à l'inclusion dans le rapport des questions basées sur ses informations, sous la forme et dans le contexte où elles apparaissent.

Déclaration des personnes qualifiées

M. Ehouman N'Dah, P.Geo. de Sayona Inc. (une filiale de Sayona), et M. Alain Carrier, P.Geo., consultant indépendant chez InnovExplo Inc. sont des "personnes qualifiées" tel que défini par l'instrument national 43-101 et ont revu et approuvé la divulgation des informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. N'Dah est membre de l'Ordre des Géologues du Québec (OGQ 00734). M. Carrier est membre de l'Ordre des Géologues du Québec (OGQ 00281).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont que des prédictions, basées sur certaines hypothèses et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont hors du contrôle de Sayona. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement des événements ou résultats attendus ou implicites dans toute déclaration prospective. L'inclusion de déclarations prospectives dans ce communiqué de presse ne doit pas être considérée comme une représentation, une garantie ou une prédiction concernant l'exactitude des hypothèses sous-jacentes ou que toute déclaration prospective sera ou sera probablement réalisée.

