OTTAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) a publié les résultats d'un nouveau sondage national qui révèle un niveau de soutien élevé à l'endroit de l'industrie minière canadienne et une meilleure compréhension du rôle qu'elle doit jouer dans la production des technologies vertes essentielles à un avenir à faibles émissions de carbone.

Depuis 12 ans, l'AMC collabore avec Abacus Data pour sonder l'opinion de la population sur le secteur minier canadien. Cette année, le soutien atteint un sommet inégalé : 80 % des répondants ont une opinion positive sur les producteurs de minéraux et de métaux au Canada et 78 % des répondants ont une opinion positive sur les sociétés minières canadiennes. Voici d'autres faits saillants :

84 % des répondants estiment que les sociétés minières du Canada offrent un rendement satisfaisant ou acceptable par rapport aux nouvelles matières qu'elles fournissent pour produire des technologies plus vertes et plus propres.

83 % des répondants affirment qu'ils aimeraient voir un plus grand nombre de projets miniers au Canada, à condition que les sociétés minières aient un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

81 % des répondants affirment que le Canada devrait demeurer dans l'industrie du pétrole, à condition que nos barils soient produits par des sociétés qui se sont fixé un objectif de carboneutralité.

80 % des répondants affirment que nous avons besoin d'un secteur minier solide pour faire prospérer l'économie canadienne à long terme.

80 % des répondants accordent aux sociétés minières canadiennes une note bonne ou acceptable relativement à l'exercice de leurs activités ailleurs dans le monde. Ce résultat tient compte de la manière dont elles renforcent les normes environnementales et s'assurent que les communautés locales profitent des retombées économiques des activités minières.

79 % des répondants estiment que les sociétés minières actives au Canada offrent un rendement satisfaisant ou acceptable par rapport à leurs efforts de réduction des répercussions environnementales.

Après avoir pris connaissance du leadership du Canada en matière de développement minier durable par l'entremise de l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD), 88 % des répondants estiment qu'il est judicieux que le gouvernement appuie les sociétés canadiennes qui adhèrent aux normes de l'initiative pour les aider à se démarquer sur les marchés d'exportation et attirer des investissements au Canada.

« Les résultats du sondage de cette année montrent clairement que les Canadiens sont de plus en plus conscients que l'industrie des minéraux et des métaux est un partenaire essentiel pour un avenir plus vert, déclare Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Le Canada étant l'un des pays dont la production de minerais et de métaux affiche la plus faible intensité carbonique au monde, il ne fait aucun doute qu'il est mieux placé pour répondre aux besoins en matières extraites des mines que la plupart des autres régions minières. Nous sommes heureux que la population en général le reconnaisse. »

Selon Abacus, l'opinion généralement positive à l'égard du secteur minier s'explique en grande partie par le fait que l'industrie procure des avantages économiques et des emplois bien rémunérés aux Canadiens partout au pays, et que la population estime que l'industrie fait des efforts pour réduire ses répercussions environnementales. Les perceptions dans ce domaine se sont améliorées au fil du temps et à mesure qu'ils voient les sociétés minières prendre des engagements et des mesures pour réduire leurs émissions de CO 2. , les gens constatent que l'avenir de l'industrie minière est prometteur dans une économie mondiale qui cherche à se décarboniser.

« Les mesures de lutte contre les changements climatiques et l'élimination du carbone sont importantes pour les Canadiens, et ils s'attendent à des progrès, explique Bruce Anderson, président d'Abacus Data. Les chiffres de cette année révèlent deux tendances importantes. Premièrement, les Canadiens voient les possibilités économiques dans le secteur minier en ce qui concerne l'utilisation future de minéraux et de métaux produits de façon durable. Deuxièmement, ils constatent que les sociétés minières canadiennes avancent dans la bonne direction par rapport à différents thèmes prioritaires, comme l'intendance environnementale, la réduction des émissions et les relations avec les Autochtones. Le rôle que joue l'industrie minière canadienne dans l'amélioration des normes minières dans d'autres régions du monde suscite aussi de l'enthousiasme. »

Pour accéder aux données du sondage de l'AMC sur la perception du secteur minier canadien, veuillez visiter la page https://bit.ly/3A85Nw5.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 107 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 692 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

