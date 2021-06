Les changements sont loin de correspondre au rapport du Comité d'experts du gouvernement. Les principales compagnies aériennes du Canada réclament un plan global de réouverture des frontières et la fin des annonces au coup par coup.

OTTAWA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - Les principales compagnies aériennes du Canada ont pris note de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral selon laquelle, à partir du 5 juillet à 23 h 59, heure avancée de l'Est, les Canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés seront exemptés de la quarantaine à l'hôtel et de la quarantaine obligatoire de 14 jours. Mais l'industrie a réitéré son plaidoyer selon lequel le Canada a désespérément besoin d'un plan de redémarrage clair et complet pour les voyages internationaux, et de la fin des annonces ponctuelles et fragmentaires concernant les changements de politique en matière de quarantaine et de frontières.

« L'assouplissement des restrictions de quarantaine pour les Canadiens entièrement vaccinés et les voyageurs admissibles est un pas dans la bonne direction, mais il est loin de répondre aux recommandations du rapport du Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 de Santé Canada publié le mois dernier. Le gouvernement continue de refuser de fournir aux Canadiens un plan de relance clair et global décrivant comment les mesures du rapport seront adoptées. Alors que d'autres pays comme la France ont déjà modifié leurs mesures pour accueillir les voyageurs canadiens, nous n'avons toujours pas de plan ni de calendrier précis au Canada », a déclaré Mike McNaney, président et chef de la direction du Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les plus grandes compagnies aériennes du Canada (Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation et WestJet).

Le rapport du Comité consultatif de Santé Canada, préparé par des experts en épidémiologie, en virologie ainsi qu'en analyse avancée des données, est un examen fondé sur des données et des données scientifiques qui préconise divers changements aux mesures relatives aux voyages et aux frontières, notamment l'élimination de la quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés, l'élimination de la quarantaine dans les hôtels pour tous les voyageurs, la réduction de la quarantaine pour les voyageurs partiellement vaccinés et non vaccinés, et l'utilisation de tests antigéniques rapides. Alors que le Canada a atteint un objectif de vaccination de 75 % / 20 %, l'annonce d'aujourd'hui n'a pas abordé ces mesures de manière substantielle.

McNaney a également fait remarquer que l'exigence du gouvernement selon laquelle les enfants de moins de 18 ans qui ne sont pas complètement vaccinés doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours va à l'encontre de l'approche adoptée par d'autres pays. « Le gouvernement répète à l'envi qu'il collabore avec nos partenaires internationaux et qu'il suit la science, et pourtant, il poursuit des initiatives telles que la mise en quarantaine obligatoire des mineurs, qui est complètement déphasée par rapport à d'autres juridictions. En fait, cette politique est en contradiction directe avec les recommandations émises conjointement le 17 juin par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne », a-t-il déclaré.

« Contrairement à de nombreux autres pays, y compris nos partenaires du G7, le Canada n'a pas encore fourni de plan de relance clair indiquant quand et comment les principales restrictions aux voyages et aux frontières seront levées, en particulier pour les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de pays étrangers, et comment les recommandations du Comité consultatif seront adoptées. Alors que les programmes de vaccination se développent rapidement et que les juridictions du monde entier fournissent aux consommateurs et à l'industrie un plan de relance clair, nous devons faire de même. Les pays qui parviennent à mettre en œuvre une politique de tests et de quarantaine fondée sur la science et les données ne se contenteront pas de protéger la santé publique, ils favoriseront également la reprise globale de leur économie nationale et prendront des emplois et des investissements aux pays qui ne le font pas. Nous devons agir maintenant », a conclu M. McNaney.

