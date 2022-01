Les restaurateurs joignent leurs forces et deviennent propriétaires de leur propre plateforme de livraison éthique et durable

MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour faire face à la situation actuelle et briser le cercle vicieux de l'utilisation des plateformes de livraisons étrangères comme Ubereats, les restaurateurs se sont regroupés pour déployer RestoLoco , une plateforme qui leur appartient et qui leur profite.

Se tenir ensemble face à la situation: l'appel des restaurateurs.

Des restaurateurs joignent leurs forces et se rallient contre les géants de la livraison en devenant partenaires et actionnaires de RestoLoco, une plateforme qui leur appartient. Ils appellent les restaurateurs du Québec et du Canada à en faire de même.

Profitant d'une dérogation de l'Autorité des Marchés Financiers, tous les québécois et canadiens peuvent devenir actionnaires de RestoLoco même si elle n'est pas cotée en bourse. Afin d'accroître sa croissance, RestoLoco a lancé son premier appel à l'investissement public via une campagne de financement participatif. Grâce aux fonds, l'entreprise va développer ses interfaces et agrandir son équipe afin de solidifier son offre. RestoLoco a pour but d'étendre son activité à plusieurs villes du Québec et au reste du Canada.

"Nous trouvons impensable l'idée que les restaurateurs québécois et canadiens continuent de donner près de 30% de leurs recettes à des firmes étrangères! Des dizaines de restaurateurs se sont ralliés à notre mouvement pour préserver leur entreprise et faire rouler l'économie locale." - Axel Lespérance, fondateur de RestoLoco.

La situation sanitaire met à nouveau en difficulté le secteur de la restauration. Une fois de plus, les restaurateurs se retrouvent contraints d'utiliser des plateformes de livraison de repas en ligne. Mais les plateformes populaires ne permettent pas aux restaurateurs de fidéliser leur clientèle et ne profitent pas à l'économie locale.

RestoLoco soutient l'économie locale en faisant travailler des entreprises déjà établies pour effectuer les livraisons, et laisse le contrôle de leur clientèle aux restaurateurs.

Depuis sa création en 2020, RestoLoco s'est donné comme mission de sauver l'industrie de la restauration des griffes des géants de la livraison. Puisque l'avenir de la restauration a besoin d'une technologie de livraison et de commande en ligne, RestoLoco propose de créer des écosystèmes locaux et durables dans toutes les villes où elle s'implante afin de profiter à tous: restaurateurs, livreurs et clients. Elle permet aux restaurateurs de proposer une expérience de commande en ligne combinée à un service de livraison, tout en leur permettant de développer leurs relations avec les clients.

Disponible sur Apple et Android et partout au Québec, RestoLoco a pour ambition de s'étendre au reste du Canada.

