Les restaurants Subway(MD) et Beyond Meat(MD) annoncent leur partenariat culinaire stratégique et le lancement des Boulettes Beyond Meat(MC) sauce marinara

Cette collaboration stratégique avec Beyond Meat MD s'inscrit dans la foulée de la démarche d'innovation culinaire mise de l'avant par Subway MD pour présenter à sa clientèle une offre alimentaire de premier ordre. Ce partenariat unique avec Beyond Meat MD réunit les équipes de passionnés de cuisine des deux marques pour étendre l'offre de nouvelles protéines d'origine végétale des restaurants Subway MD , à commencer par les Boulettes Beyond Meat MC sauce marinara.

La clientèle pourra dorénavant faire l'essai du sandwich aux Boulettes Beyond MeatMC sauce marinara, une version d'origine végétale du classique sandwich SubwayMD. Le nouveau sandwich est nappé de notre irrésistible sauce marinara, saupoudré de fromage parmesan râpé et grillé à la perfection. Mais surtout, il est préparé avec la première Boulette Beyond MeatMC créée exclusivement pour SubwayMD. La même succulente saveur que le fameux sandwich aux Boulettes de viande SubwayMD, débordante de protéines - 24 grammes pour un sandwich 6 po.

Soixante-dix pour cent des consommateurs de viande substituent une protéine non carnée à la viande dans au moins un repas chaque semaine, indiquent les chercheurs du NPD Group. En Amérique du Nord, les fans de Subway peuvent créer un milliard de combinaisons de sandwichs, pains plats et Wraps Signature à base de plantes. Avec l'ajout de la Boulette Beyond MeatMC, Subway offrira dorénavant deux milliards d'options!

« Les gens aiment Subway parce que tout le monde peut vraiment y aller à son goût. Notre clientèle veut bien manger et elle veut aussi découvrir de nouvelles saveurs. En lançant le sandwich aux Boulettes Beyond MeatMC sauce marinara, nous leur offrons le meilleur des deux mondes. Et nous sommes particulièrement fiers de lancer un produit que nous avons codéveloppé et qui sera offert exclusivement par SubwayMD, la Boulette Beyond MeatMC » se félicite Len Van Popering, chef de la Gestion de la marque et de l'Innovation des restaurants SubwayMD.

Nous sommes fiers de nous associer à Subway et enchantés que l'équipe de création du menu et la direction nous aient choisis comme partenaire d'innovation afin d'offrir de délicieuses protéines d'origine végétale à leur clientèle. Nous nous réjouissons à la perspective de bâtir un partenariat à long terme avec SubwayMD afin de travailler ensemble pour servir et régaler les fans actuels et futurs de cette bannière légendaire », a commenté Ethan Brown, fondateur et directeur général de Beyond Meat.

À propos des restaurants SubwayMD

SubwayMD offre une fraîche solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle et sert tous les jours 7 millions de sandwichs préparés sur commande. Notre clientèle canadienne peut choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. Les propriétaires franchisés des quelque 3 200 restaurants SubwayMD du Canada sont fiers de leur intégration dans les collectivités où ils exercent leurs activités, assurant plus de 30 000 emplois dans une multitude de collectivités d'un bout à l'autre du pays.

L'expérience SubwayMD est également offerte en ligne au http://www.Subway.com et par l'entremise de l'application SubwayMD, déjà en fonction dans plusieurs marchés et disponible dans l'App Store Apple et Google Play.

La société, fondée il y 52 ans par Fred DeLuca à l'âge de 17 ans avec un ami de la famille, le Dr Peter Buck, est toujours une entreprise familiale, avec plus de 21 000 franchisés dans des collectivités des quatre coins du monde.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2019 Subway IP LLC.

À propos de Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND), l'une des entreprises alimentaires ayant connu la croissance la plus rapide aux États-Unis, offre un portefeuille complet de protéines d'origine végétale révolutionnaires. Depuis sa fondation en 2009, Beyond Meat est fidèle à sa mission : utiliser des ingrédients simples d'origine végétale de façon créative pour reproduire le goût, la texture et les autres attributs sensoriels de produits à base de viande, tout en offrant les avantages nutritionnels et environnementaux des protéines d'origine végétale. La promesse de la marque Beyond Meat, « Eat What You Love » (Mange ce que tu aimes), affirme sa conviction que ses produits à base de protéines d'origine végétale permettent aux consommateurs d'apprécier davantage leurs plats favoris en tenant compte de leurs préoccupations en matière de santé humaine, de changements climatiques, de conservation des ressources et de bien-être animal. La gamme de protéines d'origine végétale fraîches ou congelées de Beyond Meat est vendue dans plus de 53 000 commerces de détail et de service alimentaire à travers le monde. Visitez le www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter.

SOURCE SUBWAY Restaurants

Renseignements: contacter : Ana Taruc | taruc@veritasinc.com | 416.955.4570