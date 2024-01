Les Restaurants l'Oeufrier lancent le concours « Nomme ton milkshake, envole-toi avec Bombardier »

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Les Restaurants l'Oeufrier sont fiers d'annoncer le lancement de leur concours exclusif « Nomme ton milkshake, envole-toi avec Bombardier », offrant aux résidents du Québec l'occasion de vivre une expérience sensationnelle à bord d'un avion d'affaires Bombardier, parmi les jets les plus vendus à travers le monde.

L'objectif de la compétition est de trouver un nouveau nom au milkshake à saveur Chocolat et beurre d'arachide des restaurants L'Œufrier, qui soulignera le succès du fleuron québécois Bombardier.

Établie depuis plus de 80 ans au Québec, Bombardier est aujourd'hui un chef de file mondial de l'aviation d'affaires axé sur la conception, la fabrication et l'entretien des jets les plus exceptionnels au monde. Les avions Bombardier de la gamme Challenger et Global sont assemblés et livrés localement au Canada, et rayonnent aux premiers rangs sur la scène internationale grâce à l'ingéniosité, le talent et la passion de plus de 17 000 employés.

Le concours « Nomme ton milkshake, envole-toi avec Bombardier » débute le 29 janvier 2024 à 21h00 (HAE) et prendra fin le 19 février 2024 à 23h59 (HAE). Cette compétition captivante s'adresse spécifiquement aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus, leur offrant une chance unique de s'envoler vers de nouveaux horizons.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site concours.groupelabuff.com pendant la période du concours et de remplir le formulaire de participation électronique en veillant à compléter tous les champs obligatoires.

Le prix à remporter est tout simplement époustouflant : le gagnant recevra un siège à bord d'un vol dans un jet d'affaires Bombardier, accompagné de 1000$ en carte-cadeaux à utiliser dans les restaurants L'Oeufrier du Québec. Cette expérience à bord d'un avion d'affaires équivaut à une valeur approximative de 5000 $ et promet des moments inoubliables.

Le vol aller-retour de quelques heures se fera au départ de l'Aéroport internationale Montréal-Trudeau (Québec) vers une destination en Amérique du Nord (Canada ou États-Unis) déterminée par Bombardier. Le gagnant sera informé de la date et de l'heure précises du vol, prévues entre le 1er mars 2024 et le 30 août 2024. De plus, le gagnant recevra également 10 cartes-cadeaux d'une valeur de 100$ chacune, à dépenser dans les restaurants L'Œufrier du Québec.

C'est une opportunité exceptionnelle de vivre une expérience hors du commun, tout en savourant la délicieuse cuisine des Restaurants l'Oeufrier.

Les Restaurants l'Oeufrier encouragent tous les résidents du Québec admissibles à participer à ce concours exclusif pour tenter de remporter ce prix incroyable.

Pour plus d'informations et pour participer, rendez-vous sur concours.groupelabuff.com dès le 29 janvier 2024. L'Oeufrier communiquera le nom du milkshake qui aura été retenu parmi tous les participants le 22 février 2024.

À propos de Les Restaurants l'Oeufrier : Les Restaurants l'Oeufrier, fièrement québécois, comptent plus de 40 emplacements et 150 options dans leur menu. Ils sont reconnus pour offrir une expérience culinaire exceptionnelle, des plats extravagants aux noms hilarants, et un menu disons-le, franchement cochon.

Bombardier, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

SOURCE Les Restaurants l’Oeufrier

Renseignements: Relations media, Les Restaurants l'Oeufrier, [email protected], Tél. : (514) 233-8386