TORONTO, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Bien qu'elle se félicite de la récente annonce de la formation d'une commission qui se penchera sur les établissements de soins de longue durée, la Société Alzheimer de l'Ontario demande l'adoption rapide de mesures pour répondre aux préoccupations de longue date des résidents, des membres du personnel, des partenaires de soins et des familles.

« Nul besoin d'attendre un autre rapport pour commencer à offrir de meilleurs soins aux résidents des établissements de soins de longue durée, explique Cathy Barrick, chef de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. La COVID-19 n'a pas créé les problèmes que nous observons actuellement; elle a tout simplement attiré l'attention sur ce qui est depuis longtemps un système débordé. »

Mme Barrick indique que près de 90 % des résidents des établissements de soins de longue durée sont atteints d'une forme ou l'autre de trouble neurocognitif, y compris les deux tiers qui sont atteints de démence. Ces résidents ont des besoins uniques -- qui ne sont pas pris en compte dans bien trop d'établissements. Au lieu de cela, des établissements qui manquent de ressources ont eu recours à l'utilisation déshumanisante de dispositifs de contention physique et à l'utilisation potentiellement inadéquate de médicaments : les résidents atteints d'un trouble neurocognitif sont 3 fois plus susceptibles d'être soumis à l'utilisation quotidienne de mesures de contention physique et deux fois plus susceptibles de se faire prescrire des antipsychotiques sans diagnostic de psychose. Ces problèmes existaient bien avant la pandémie actuelle.

« Les troubles neurocognitifs et les établissements de soins de longue durée sont indissociables, explique Mme Barrick. La commission doit accorder une voix influente aux résidents, aux partenaires de soins et aux familles touchées par ces maladies. »

