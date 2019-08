Les résidents et les visiteurs du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'un centre d'information touristique et de routes améliorés

OROMOCTO, NB, le 14 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement servant à appuyer la conservation de l'environnement, les infrastructures touristiques et l'amélioration des routes du Canada, jouent un rôle clé dans l'édification de collectivités fortes et la création de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Matt DeCourcey, député de Fredericton, l'honorable Mary Wilson, ministre du Développement économique et des Petites entreprises, l'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, et Robert Powell, maire d'Oromocto, ont annoncé le financement de trois projets qui permettront d'améliorer l'accès aux terres humides du Nouveau-Brunswick et d'améliorer les routes pour les résidents et les touristes.

Dans la ville d'Oromocto, le financement appuiera la construction d'un nouveau centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de 300 mètres carrés sur la promenade Gateway. Une fois le centre construit, les visiteurs pourront découvrir 17 hectares de terres humides à Oromocto grâce à des programmes éducatifs et récréatifs interactifs qui font la promotion de la conservation.

Les projets comprennent également l'amélioration de ponceaux le long de la route 105, de Blue Bird Corner jusqu'à Sheffield. Ces travaux permettront d'atténuer les futurs dommages aux infrastructures routières lors d'inondations. Enfin, on effectuera des travaux de réfection du revêtement sur la route 10, près d'Albrights Corner, afin d'offrir aux résidents et aux touristes des déplacements plus sécuritaires et plus agréables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacre au total plus de 4,2 millions de dollars aux trois projets, et la Ville d'Oromocto fournit 283 000 $ pour le projet de centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de la promenade Gateway.

Citations

« La conservation des terres humides du Canada aide à favoriser le tourisme et à sensibiliser les générations futures à l'importance de la durabilité environnementale. L'aide que nous fournissons pour le centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de la promenade Gateway et l'amélioration des routes régionales constitue une autre étape vers la création de collectivités saines et vivables pour les Néo-Brunswickois et les visiteurs. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Veiller à ce que nos collectivités disposent de routes et d'infrastructures sécuritaires qui favorisent le tourisme et le développement économique aidera notre région à croître et à prospérer pour les générations à venir. Les résidents et les visiteurs de la région profiteront énormément des améliorations annoncées aujourd'hui. Non seulement elles permettront de rendre la conduite plus agréable, mais elles favoriseront également l'accroissement des possibilités d'en apprendre davantage sur notre environnement naturel et de le protéger. »

Matt DeCourcey, député de Fredericton

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de tout le Canada disposent d'infrastructures modernes pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont essentiels à l'édification de collectivités fortes au Nouveau-Brunswick, des collectivités qui peuvent réaliser leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« En investissant dans nos routes et dans d'importants projets d'infrastructure comme le centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de la promenade Gateway, nous aidons des collectivités comme la ville d'Oromocto à avoir des routes sûres et pratiques, ainsi que des attractions en plein air qui aideront notre région à tirer parti d'une industrie touristique en croissance. »

L'honorable Mary Wilson, ministre du Développement économique et des Petites entreprises, et ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick

« Je suis heureux d'apprendre que la Ville d'Oromocto a reçu une somme au titre du Fonds des petites collectivités et qu'elle formera un partenariat avec le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick pour construire le nouveau centre d'information et de conservation sur les terres humides sur la promenade Gateway. La principale fonction du centre sera de remplacer le centre d'information touristique actuel situé à l'angle des chemins Waasis et Restigouche. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires communautaires et nos partenaires fédéraux et provinciaux nouvellement annoncés pour mener ce projet à terme. »

Robert Powell, maire d'Oromocto



Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe



Document d'information

Les résidents et les visiteurs du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'un centre d'information touristique et de routes améliorés

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (VIRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, de même que dans le cadre du Fonds des petites collectivités (FPC), appuiera trois projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans ces projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacre au total plus de 4,2 millions de dollars à ces trois projets, et la Ville d'Oromocto investit 283 000 $ dans le centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de la promenade Gateway.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Volet de financement Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Atténuation des inondations - Route 105, de Blue Bird Corner jusqu'à Sheffield VIV 2 787 500 $ 3 212 500 $ - Pavage - - Route 10, pont de la rivière Little no1 jusqu'au secteur de la route 670, près d'Albrights Corner VIRN 719 000 $ 719 000 $ - Centre d'information touristique et d'interprétation sur les terres humides de la promenade Gateway, ville d'Oromocto FPC 283 656 $ 283 656 $ 283 658 $

Liens connexes

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Nouveau-Brunswick:

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Bruce Macfarlane, Directeur des communications, Société de développement régional, 506-444-4583, Bruce.macfarlane@gnb.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca