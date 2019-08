Les résidents du Nunavut bénéficieront de l'Internet haute vitesse

IQALUIT, le 19 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent l'importance de développer des collectivités prospères et durables et d'investir dans des réseaux de communication dans un monde où le numérique prend de plus en plus de place. Dans les collectivités du Nord, la connectivité est essentielle pour soutenir la croissance économique, améliorer l'accès aux services et créer des possibilités qui profitent à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural et l'honorable Lorne Kusugak, ministre des Services communautaires et gouvernementaux, ont annoncé un financement conjoint pour la réalisation du projet de câble à fibres optiques sous-marin au Nunavut.

Le projet consiste à installer environ 1700 kilomètres de câble à fibres optiques sous-marin entre Nuuk, au Groenland, et Iqaluit en passant par le détroit de Davis. Le câble à Iqaluit sera également relié à Kimmirut. L'accès à un réseau de fibres optiques réduira la dépendance de ces deux collectivités à des communications par satellite pour l'accès à Internet et permettra de connecter jusqu'à 3215 foyers du Nunavut aux services Internet haute vitesse. De plus, des services améliorés seront offerts aux écoles, aux entreprises, aux établissements de santé et aux établissements publics.

En reliant Iqaluit et Kimmirut au moyen d'un câble à fibres optiques, la bande passante satellitaire sera moins encombrée et les autres collectivités du Nunavut auront accès à une connexion Internet plus rapide.

Une fois les travaux terminés, tous les foyers d'Iqaluit et de Kimmirut devraient avoir accès à une meilleure connexion qui aidera les résidents à rester facilement en contact avec leurs amis et leurs familles partout au pays. Les résidents de ces collectivités auront également accès à une éducation en ligne de meilleure qualité et pourront communiquer plus efficacement et plus rapidement avec les services d'urgence et les services médicaux pour obtenir l'aide dont ils ont besoin.

Le gouvernement du Canada investit plus de 151 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nunavut a déjà affecté plus de 30 millions de dollars à ce projet.

Citations

« L'accès accru à Internet haute vitesse soutient la croissance économique et est essentiel à la prospérité à long terme du Nunavut. Ce projet permettra aux collectivités d'être mieux branchées et aux résidents d'avoir un meilleur accès aux services et aux outils en ligne, que ce soit à la maison, au travail ou sur la route. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

"Aujourd'hui, nous sommes un peu plus près d'atteindre notre objectif visant à relier les gens du Nunavut entre eux et avec le monde entier grâce à des télécommunications fiables, abordables et efficaces. Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à combler le fossé numérique qui sépare notre territoire et à faire en sorte que nos collectivités bénéficient directement des avantages sociaux et économiques d'infrastructures numériques nouvelles et fiables. »

L'honorable Lorne Kusugak, ministre des Services communautaires et gouvernementaux

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada injectera plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes essentielles au commerce et au transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce financement, 2 milliards de dollars sont consacrés à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds énergétique de l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.



De ce financement, 4 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure dans les communautés autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique du Canada rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

La Stratégie de développement économique du Canada rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

. Le 24 juillet 2019, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement de 85 millions de dollars à la société canadienne Télésat pour la construction et la mise à l'essai de technologies novatrices pour son réseau de satellites en orbite basse (LEO). Cela améliorera considérablement la connectivité et permettra de desservir les petites collectivités (sans câble à fibres optiques) et d'étendre la couverture Internet haute vitesse aux régions rurales et éloignées du Canada , y compris dans le Grand Nord. Cette initiative s'ajoute au projet de câble à fibres optiques au Nunavut et elle permettra d'assurer une connectivité de secours à Iqaluit et à Kimmirut en cas de panne du câble.

