KAKISA, NT, le 6 mai 2021 /CNW/ - La santé, la sécurité et le bien-être des habitants du Nord sont les principales priorités des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qui peut encore être fait alors que nous nous préparons à nous rétablir et à reconstruire en mieux.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Paulie Chinna, ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, et Lloyd Chicot, chef de la Première Nation Ka'a'gee Tu, ont annoncé un financement conjoint pour des améliorations dans le cadre de sept projets d'infrastructure communautaire dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest et les bénéficiaires autochtones finaux fournissent plus de 835 000 $ pour ces projets.

Parmi les projets financés, une nouvelle tonnelle dans la communauté de Kakisa créera un espace de rassemblement axé sur la famille pour les activités culturelles et les célébrations. D'autres investissements permettront d'améliorer l'expérience des utilisateurs grâce à des installations récréatives et culturelles modernes à Inuvik, à Fort Smith et à Fort Simpson, ainsi que d'offrir une eau potable plus propre et plus fiable à Hay River.

Une fois terminés, ces projets amélioreront la qualité et l'accessibilité des installations dans les collectivités des T.N.-O., au profit des résidents et des visiteurs.

Tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour que les résidents du Nord puissent faire des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités du territoire lorsqu'ils en ont le plus besoin.

« Les centres culturels et récréatifs sont au cœur de nos collectivités. Le financement fédéral appuiera sept projets dans des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, y compris la construction d'une nouvelle tonnelle dans la communauté de la Première nation Ka'a'gee Tu de Kakisa. Il s'agira d'un espace axé sur la famille où l'on pourra se réunir pour des cérémonies et des célébrations culturelles. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois partout au pays, s'attaque aux changements climatiques et bâtit des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les infrastructures communautaires sont essentielles pour fournir des services fiables, dynamiques et inclusifs aux résidents. Les investissements d'aujourd'hui dans les infrastructures communautaires des Territoires du Nord-Ouest permettront aux résidents d'avoir accès à des espaces modernes et accessibles pour créer des liens et rester en bonne santé. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Je suis ravi de constater qu'avec cette annonce, nous pouvons démontrer la collaboration continue entre le gouvernement fédéral, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, nos gouvernements autochtones et les administrations communautaires des T.N.-O., qui travaillent à l'amélioration et à la construction d'infrastructures communautaires durables. Ces projets à Kakisa, à Inuvik, à Fort Simpson, à Fort Smith et à Hay River contribueront à la prospérité et à la résilience des collectivités du Nord. »

L'honorable Paulie Chinna, ministre des Affaires municipales et communautaires

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes à la pandémie. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html.

, de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes à la pandémie. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html. Partout dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada a investi plus de 451,6 millions de dollars dans plus de 100 projets d'infrastructure.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint du gouvernement fédéral et de collectivités permettra d'appuyer six projets culturels et récréatifs communautaires et un projet d'infrastructure d'alimentation en eau dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) et du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Les collectivités des Territoires du Nord-Ouest et les bénéficiaires autochtones finaux verseront plus de 835 000 $ pour la réalisation de ces projets.

Renseignements sur le projet

Bénéficiaire final Nom du projet Description du projet Voie de financement Financement du gouvernement fédéral Financement du bénéficiaire final Ka'a'gee Tu, Première Nation de Tonnelle dans la communauté de Kakisa Construction d'une nouvelle tonnelle à usages multiples, notamment les réunions, les festins et les cérémonies. Les travaux comprennent la construction de la structure de la tonnelle et l'aménagement paysager. VICCR 225 000 $ 75 000 $ Fort Smith, municipalité de Sentier et terrain de basketball de Fort Smith Resurfaçage du terrain de basketball et du sentier de marche. Comprend l'enlèvement de l'asphalte, l'excavation, le nivellement et l'asphaltage sur une superficie totale de plus de 6 000 m2. VICCR 309 791 $ 103 264 $ Fort Simpson, village de Isolation de la piscine de Fort Simpson Remise en état du système d'isolation de la piscine extérieure. VICCR 288 750 $ 96 250 $ Fort Simpson, village de Parc de jeux d'eau communautaire et améliorations à Fort Simpson Installation d'un nouveau parc de jeux d'eau communautaires, d'un nouveau terrain de jeux et d'une nouvelle aire de rassemblement pour les célébrations communautaires. VICCR 262 500 $ 87 500 $ Hay River, municipalité de Étude de faisabilité et avant-projet sommaire de l'installation de traitement de l'eau de Hay River Étude de faisabilité pour évaluer la construction potentielle d'une nouvelle installation de traitement de l'eau et détermination des autres options de traitement de l'eau. VIV 225 000 $ 225 000 $ Inuvialuit Communications Society Modernisation du bâtiment Tusaayaksat Modernisation du bâtiment Tusaayaksat, qui accueille le centre inuvialuit de ressources culturelles. Ce projet comprend l'amélioration de l'accessibilité du bâtiment, la rénovation de l'espace pour la programmation intérieure, la construction d'un espace pour la programmation extérieure et l'amélioration de la connectivité du bâtiment pour permettre les vidéoconférences. VICCR 185 625 $ 61 875 $ Inuvik, municipalité de Réfection du complexe aquatique Midnight Sun d'Inuvik Le projet vise la remise en état de la piscine du complexe récréatif Midnight Sun. Il comprend la réparation ou le remplacement du revêtement de piscine, des entrées d'eau, des drains principaux, des écumoirs, des murs de piscine, des systèmes mécaniques, du carrelage, des mesures de sécurité sur la plage de piscine et tous les autres travaux connexes. VICCR 562 500 $ 187 500 $

