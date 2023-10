BURLINGTON, ON et DETROIT, MI, le 5 oct 2023 /CNW/ - Le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité GAGL) a publié plus tôt cette année un questionnaire sur les impacts des niveaux d'eau pour 2022 et 2023 afin de recueillir les commentaires des résidents le long des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui ont été touchés par des niveaux d'eau élevés ou bas en 2022 et/ou 2023.

Le Comité GAGL espère recevoir des réponses qui reflètent les préoccupations locales des propriétaires fonciers le long des diverses rives des Grands Lacs supérieurs, du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Vos commentaires seront utilisés pour mieux comprendre les impacts des niveaux d'eau observés dans les différentes communautés. Les informations que vous partagerez permettront également d'évaluer la performance des plans de régularisation utilisés pour gérer les débits sortants des lacs Supérieur et Ontario.

Faites-nous part des impacts des niveaux d'eau que vous avez subis en 2022 : www.surveymonkey.com/r/GAGL2022

Faites-nous part des impacts des niveaux d'eau que vous avez subis en 2023 : www.surveymonkey.com/r/GAGL2023

Pour de plus amples renseignements sur le questionnaire, veuillez consulter le site : Répondre aux questionnaires | Commission mixte internationale (ijc.org)

Faits en bref

Le Comité GAGL a été établi par la Commission mixte internationale (CMI) en 2015 afin d'examiner l'efficacité des règles existantes concernant le débit du lac Supérieur et celui du lac Ontario .

. Le Comité est chargé d'examiner les effets des conditions météorologiques et climatiques passées, présentes et éventuelles sur le niveau d'eau et la régularisation du débit, et sur la façon dont ces facteurs influent sur les retombées socio-économiques et environnementales sur l'ensemble du système des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent .

Liens connexes

SOURCE Great Lakes-St. Lawrence River Adaptive Management (GLAM) Committee

Renseignements: Ressources: N'hésitez pas à contacter le Comité à l'adresse [email protected] si vous souhaitez obtenir plus d'informations.