Les résidents de Whitehorse bénéficieront de services de transport en commun et d'infrastructures routières locales améliorés

WHITEHORSE, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans le transport en commun et les infrastructures routières locales jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les Yukonnais et leur famille à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Dan Curtis, maire de la Ville de Whitehorse, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour deux projets de transport en commun et deux projets de routes locales dans la ville.

Les deux premiers projets comprennent le remplacement de quatre autobus du parc actuel et la construction d'un nouveau carrefour de transport en commun dans la ville, à l'angle sud-est de la 2e Avenue et de la rue Steele. Les nouveaux autobus et le carrefour de transport en commun permettront aux résidents de Whitehorse d'avoir accès à des services de transport en commun inclusifs, efficaces et sécuritaires partout dans la ville.

Le financement servira également à la reconstruction de la rue Tlingit dans la section Marwell East de Whitehorse, ainsi qu'à divers travaux de remplacement et d'amélioration de la route et des égouts sur la rue Cook.

Le gouvernement du Canada investit 13,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon consacre plus de 3,3 millions de dollars aux projets et la Ville de Whitehorse fournit 245 000 $.

« L'amélioration du transport en commun aide nos collectivités à fournir des services efficaces et fiables qui transforment la façon dont les Yukonnais vivent, se déplacent et travaillent. Les projets annoncés aujourd'hui fourniront aux résidents de la ville de Whitehorse les infrastructures nécessaires pour se déplacer en toute sécurité dans la collectivité. C'est un excellent exemple de ce que les Yukonnais peuvent faire lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus fortes et plus autonomes. »

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de disposer d'un réseau de transport en commun qui répond aux besoins des résidents pour que notre capitale demeure inclusive, accessible et durable. Étant donné sa taille, Whitehorse établit une norme en matière de transport en commun au Canada. C'est formidable de voir cet investissement dans le transport en commun, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec la Ville de Whitehorse et le gouvernement du Canada. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« Au fil des ans, nous avons constaté une croissance soutenue du nombre de personnes qui utilisent le transport en commun. Tout financement externe que nous recevons nous aide à améliorer les autobus que nous utilisons et les routes que nous empruntons chaque jour. Nous remercions les gouvernements fédéral et territorial de leur appui continu dans nos efforts pour améliorer la façon dont les gens se déplacent à l'intérieur de la ville. »

Dan Curtis, maire de la Ville de Whitehorse

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui pourront être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada . De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour faire la promotion de la sécurité énergétique dans les territoires. Un montant de 4 milliards de dollars de ce financement sert à financer des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques pouvant atteindre 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Les résidents de Whitehorse bénéficieront de services de transport en commun et d'infrastructures routières locales améliorés

Un financement conjoint fédéral, territorial et municipal dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera quatre projets visant des améliorations au transport en commun et aux infrastructures routières.

Le gouvernement du Canada investit 13,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures du transport en commun (VITC), du volet Infrastructures vertes (VIV) et du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN). Le gouvernement du Yukon leur consacre plus de 3,3 millions de dollars. La Ville de Whitehorse alloue un total de 245 000 $ à ces projets.

Nom des projets Fonds Détails concernant les projets Financement fédéral Financement territorial Financement municipal Autre financement Services de transport en commun de Whitehorse : Remplacement d'autobus VITC Remplacement de quatre autobus de 40 pieds entièrement accessibles du parc d'autobus actuel de la Ville de Whitehorse qui ont atteint leur fin de vie utile. Le remplacement des autobus améliorera la capacité des infrastructures du transport en commun en augmentant le niveau de service. 1 650 000 $ 550 000 $ 0 $ 0 $ Station/carrefour de transport en commun de Whitehorse à l'angle de la 2e Avenue et de la rue Steele VITC Ce nouveau bâtiment sera situé au cœur du secteur central des affaires de Whitehorse et comprendra une salle d'attente chauffée, des toilettes publiques, des supports à vélos et un aménagement paysager. Le nombre d'usagers augmentant chaque année, le projet vise à améliorer la qualité du réseau de transport en commun de Whitehorse. 675 000 $ 225 000 $ 75 000 $ 0 $

Reconstruction de la rue Tlingit VIV La reconstruction de la rue Tlingit comprendra la mise en place d'une surface de chaussée ainsi que 500 mètres d'égouts pluviaux et d'eaux usées là où il n'y en a pas actuellement. La conduite d'eau adjacente du chemin Galena sera également remplacée. 3 000 000 $ 975 000 $ 70 000 $ Première Nation Kwanlin Dün 400 000 $ VIRN 1 125 000 $ Reconstruction du centre-ville de Whitehorse - Rue Cook VIRN Réalisation de divers travaux de remplacement et d'amélioration des infrastructures routières et d'égouts de la rue Cook dans la ville de Whitehorse. Le projet consiste également à remplacer les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égout de la rue, et à améliorer un tronçon routier de 1,2 km. On aménagera également un sentier multifonctionnel de la rue Black jusqu'à la rue Ogilvie. 6 750 000 $ 1 617 591 $ 100 000 $ 0 $

