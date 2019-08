Les résidents de Saint Andrews pourront se rendre plus facilement à l'île Ministers

SAINT ANDREWS, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures rurales jouent un rôle clé pour assurer la croissance, le succès et la prospérité des collectivités rurales.

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour la réfection de la surface du chemin Bar, la principale route menant à l'île Ministers, un lieu historique national de Parcs Canada.

Le chemin Bar est une route rurale qui sert de route principale vers l'île Ministers. La route s'est détériorée à un point tel qu'elle est devenue difficile à emprunter, et ce projet de resurfaçage rétablira l'accès des visiteurs à l'île Ministers.

Le gouvernement du Canada investit près de 300 000 $ dans ce projet par l'entremise du volet Collectivités rurales et nordiques. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse plus de 165 000 $, tandis que la municipalité verse plus de 33 000 $ pour le projet.

Citations

« Des infrastructures routières améliorées et plus fiables rendent non seulement nos routes plus sûres, mais dans des endroits comme Saint Andrews, elles aident aussi à attirer les touristes et les visiteurs dans nos lieux historiques, ce qui contribue aux économies locales et montre au monde l'histoire et la beauté de nos collectivités. En investissant dans les infrastructures de nos collectivités rurales, nous leur donnons les outils dont elles ont besoin pour croître et prospérer maintenant et à l'avenir. »

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement dans le projet d'infrastructure du chemin Bar est si important qu'il permettra un accès plus sécuritaire au domaine Van Horne sur l'île Ministers, l'un des sites historiques les plus importants de St. Andrews, dans le comté de Charlotte. »

L'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice et ministre responsable de la Société de développement régional

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce financement, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord, comme des installations pour assurer la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et une connectivité à large bande améliorée.



La part fédérale des investissements pour les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre jusqu'à 60 % du total des coûts admissibles.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

