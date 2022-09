PELHAM, ON, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine Canadien et député de St. Catharines, ont annoncé un financement fédéral de 5,4 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à Pelham.

« Investir dans les infrastructures communautaires et récréatives est essentiel pour créer des communautés accueillantes, inclusives et durables. L'annonce d'aujourd'hui concernant la nouvelle bibliothèque de Pelham permettra à tous les résidents d'avoir accès à une installation moderne où ils pourront se tisser des liens et apprendre en toute sécurité pendant de nombreuses années », a déclaré Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir plus vert et plus sain pour les Canadiens de l'ensemble du pays. Les projets comme celui-ci contribuent à créer des possibilités intéressantes pour les résidents, tout en nous aidant à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine Canadien et député de St. Catharines.

« Cette annonce est un bon exemple de ce que le gouvernement peut faire, en travaillant en partenariat. Grâce à l'aide généreuse du gouvernement fédéral, la Ville de Pelham sera en mesure de remplacer une installation qui, bien que magnifique, a mal vieilli. La communauté peut s'attendre à bénéficier d'une programmation et de documents de bibliothèque de haute qualité dans un environnement confortable et pratique au MCC. Je vois cela comme la cerise sur le sundae qu'est le MCC. C'est un grand jour pour Pelham », a déclaré Marvin Junkin, maire de la Ville de Pelham.

Le financement appuiera la construction d'une nouvelle bibliothèque de 18 000 pieds carrés, sans émission de carbone, située près du centre communautaire existant de la ville. La nouvelle installation de trois étages comprendra des caractéristiques d'accessibilité et des éléments liés à l'énergie verte et à la résilience climatique, comme des panneaux solaires, du vitrage et un éclairage naturel abondant.

Une fois achevée, la nouvelle bibliothèque constituera un carrefour communautaire où les résidents pourront se réunir et apprendre.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

investit plus de 5,4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement fédéral de ce projet est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des communautés autochtones et à une évaluation environnementale. Il est également conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones que le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs intéresse sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'infrastructure Canada .

. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets liés à de nouveaux bâtiments communautaires, et dont le coût total admissible se situe entre 3 et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus est prévu plus tard en 2022, mais le moment n'a pas encore été fixé. Les renseignements relatifs à ce deuxième processus seront publiés sur la page Bâtiments communautaires verts et inclusifs du site Web d'Infrastructure Canada dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, et dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada , doté de 15 milliards de dollars d'investissement, comprend 64 nouvelles mesures visant à soutenir une économie et un environnement sains.

Liens connexes :

Bâtiments communautaires verts et inclusifs :

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kelly Ouimet, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-552-3420, [email protected]; Amanda Deschenes, Coordonnatrice des évènements spéciaux et des festivals, Ville de Pelham, 905-732-7890, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]