MIDDLETON, NS, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales de la Nouvelle-Écosse et de les aider à renforcer leur économie locale.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député provincial d'Annapolis, et Sylvester Atkinson, maire de la municipalité de Middleton, ont annoncé le financement d'un nouveau centre communautaire dans la municipalité de Middleton.

Les résidents de la municipalité bénéficieront d'un nouveau centre communautaire qui répondra au besoin croissant de disposer d'un grand espace accessible pour les événements, les rencontres et les activités récréatives et culturelles. Le nouveau centre comprendra une grande salle polyvalente qui pourra accueillir plus de 200 personnes, une cuisine et une cantine de taille industrielle, ainsi que des toilettes accessibles et inclusives. Il servira également de lieu d'accueil en cas de situation d'urgence régionale.

Le nouveau centre communautaire de Middleton offrira aux résidents et aux visiteurs de la région un meilleur accès à des infrastructures communautaires modernes et accessibles, et il constituera un lieu de rassemblement pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 630 000 $ au projet, tandis que la Municipalité de Middleton y consacre plus de 126 000 $. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit également 368 000 $ supplémentaires pour couvrir les coûts qui ne relèvent pas du programme à frais partagés Investir dans le Canada, pour une contribution totale de près de 1 million de dollars.

Citations

« Investir dans des infrastructures rurales modernes aidera à faire croître les économies locales, à bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives, ainsi qu'à favoriser la santé et la prospérité des Canadiens. Le nouveau centre communautaire de Middleton offrira davantage d'espaces modernes et inclusifs pour l'organisation d'événements qui répondront mieux aux besoins de cette collectivité en pleine croissance. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires pour réaliser cet important projet dans la municipalité de Middleton. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et député d'Halifax, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les centres communautaires sont des lieux de rassemblement pour les activités, les sports, les réunions et les événements spéciaux. Ce nouveau centre à Middleton sera une plaque tournante où l'on offrira des programmes éducatifs, récréatifs et culturels pour les générations à venir. »

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« La ville et ses résidents attendent depuis longtemps le lancement de ce projet. Grâce à cet important financement des gouvernements fédéral et provincial, nous serons en mesure de fournir à la région un nouveau centre communautaire et un lieu d'accueil pour les situations d'urgence, et de lui donner également le soutien et l'élan nécessaire pour réunir le reste du financement requis pour une nouvelle caserne de pompiers. »

Sylvester Atkinson, maire de la municipalité de Middleton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 826 millions de dollars dans 202 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 826 millions de dollars dans 202 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles, et certaines exigences administratives ont été simplifiées pour permettre des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en faisant passer à 80 % la contribution fédérale pour les projets d'infrastructure publique dans les provinces. Le financement fédéral couvrira 100 % du coût des projets dans les territoires et des coûts des projets de bénéficiaires autochtones.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Krista Higdon, Conseillère en communications, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-220-6619, [email protected] ; Jen Boyd, Directrice municipale, Municipalité de Middleton, 902-825-4841, poste 105, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca