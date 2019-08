Les résidents de la région de Waterloo bénéficieront d'infrastructures de transport en commun améliorées

KITCHENER, ON, le 29 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé dans le soutien de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les résidents de la région de Waterloo et leur famille à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à l'heure et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Karen Redman, présidente de la région de Waterloo, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour cinq projets de transport en commun dans la région de Waterloo.

Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, Raj Saini, député de Kitchener-Centre, et Bryan May, député de Cambridge, étaient également présents lors de l'annonce.

Ces projets aideront à accroître la capacité du réseau de transport en commun de la région. Les résidents de la région de Waterloo qui utilisent le transport en commun bénéficieront de 31 nouveaux autobus diesel, en plus de 21 autobus de transport adapté.

La collectivité bénéficiera également d'une nouvelle installation d'entretien et d'entreposage qui pourra accueillir 200 autobus, 22 aires d'entretien, trois fosses d'inspection, une aire de dégraissage, une aire pour changer les pneus, deux stations de lavage et une voie réservée au nettoyage. Les navetteurs et les résidents bénéficieront d'une capacité et d'une fiabilité accrues, ainsi que d'un meilleur accès aux services de transport en commun réguliers et adaptés dans la région.

Le gouvernement du Canada investit plus de 57 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 47 millions de dollars aux projets, tandis que la région de Waterloo leur consacre plus de 55 millions de dollars.

Citations

« Des projets comme ceux-ci aident les collectivités à fournir des services efficaces et fiables qui transforment la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent. Ces projets importants fourniront aux résidents et aux navetteurs de la région de Waterloo les infrastructures nécessaires pour se déplacer dans la collectivité de façon sécuritaire et fiable. C'est un excellent exemple de la façon dont nous travaillons à bâtir des infrastructures plus solides et plus durables qui serviront les collectivités maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un réseau de transport en commun bien doté en ressources est essentiel au développement futur de la région de Waterloo. Je suis heureux que notre gouvernement ait été en mesure de fournir un financement important pour de nombreux projets de transformation qui permettront de mieux servir les navetteurs de la région de Waterloo. »





Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud- Hespeler

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour l'ensemble de la région et aura une incidence importante sur la durabilité de notre réseau de transport en commun. Notre gouvernement s'est engagé à repenser notre collectivité dans une perspective environnementale et à appuyer une transition nécessaire vers un avenir plus propre et plus prospère. Ce projet de transport en commun nous permettra de continuer à répondre aux besoins de la région de Waterloo pendant de nombreuses années. »





Raj Saini, député de Kitchener-Centre

« Des investissements comme celui-ci dans les infrastructures essentielles sont la clé du succès de notre collectivité, et je suis fier de l'investissement de notre gouvernement. Les activités de Grand River Transit permettent aux citoyens de vivre, de travailler et de se divertir dans notre région, et ce financement les aidera à se déplacer plus rapidement, plus facilement et en toute sécurité. »

Bryan May, député de Cambridge

« La région de Waterloo est heureuse de l'annonce d'aujourd'hui concernant le financement des infrastructures », a déclaré la présidente régionale Karen Redman. « Nos députés locaux appuient depuis longtemps nos efforts pour améliorer nos infrastructures de transport en commun. Ce sont de tels investissements qui témoignent de l'importance du transport en commun pour créer une collectivité dynamique où il fait bon vivre, réduire l'étalement suburbain et répondre aux besoins de transport de notre collectivité en croissance. »

Karen Redman, présidente de la région de Waterloo

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars visent à soutenir des projets de transport en commun, dont 5 milliards sont disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produit connexe

Document d'information





Les résidents de la région de Waterloo bénéficieront d'infrastructures de transport en commun améliorées

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera cinq projets d'amélioration d'infrastructures de transport en commun.

Le gouvernement du Canada investit plus de 57 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario consacre aux projets plus de 47 millions de dollars, tandis que la région de Waterloo leur alloue plus de 55 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Détails concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / autre Installation d'entretien et d'entreposage de la promenade Northfield, dans la région de Waterloo L'installation d'entretien et d'entreposage de la promenade Northfield fournira de nouveaux locaux pour l'entreposage et l'entretien des autobus de la région de Waterloo. Elle pourra accueillir 200 autobus, 22 aires d'entretien, trois fosses d'inspection, une aire de dégraissage, une aire pour changer les pneus, deux stations de lavage et une voie réservée au nettoyage. Elle comprendra également de nouveaux locaux administratifs et un nouvel espace pour l'entreposage des pièces. 47 527 200 $ 39 602 039 $ 48 674 960,60 $ Grand River Transit - Achat d'autobus traditionnels supplémentaires Ce projet consiste à acheter 15 autobus diesel qui permettront de répondre aux objectifs de croissance et d'achalandage prévus pour le service de Grand River Transit. Les navetteurs et les résidents profiteront de la capacité accrue du réseau de transport en commun dans la région de Waterloo. 3 969 000 $ 3 307 169 $ 2 646 331 $ Grand River Transit - Remplacement d'autobus traditionnels Le projet consiste à acheter 15 nouveaux autobus au diesel propre pour remplacer les autobus actuels du parc de Grand River Transit qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Les navetteurs et les résidents bénéficieront de la fiabilité et de la sécurité accrues du réseau de transport en commun dans la région de Waterloo. 3 969 000 $ 3 307 169 $ 2 646 331 $ Grand River Transit- Remplacement de véhicules MobilityPLUS Ce projet consiste à acheter 19 autobus de transport adapté pour remplacer les véhicules qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. Les résidents et les navetteurs bénéficieront de l'amélioration de la capacité, de la fiabilité et de l'accès aux services de transport en commun adapté dans la région de Waterloo. 1 425 000 $ 1 187 381 $ 950 119 $ Grand River Transit - Achat de véhicules MobilityPLUS supplémentaires Ce projet consiste à acheter deux autobus de transport adapté qui permettront de répondre aux objectifs de croissance et d'achalandage prévus pour le service MobilityPLUS de Grand River Transit. Les résidents de la région de Waterloo auront ainsi un meilleur accès aux services de transport en commun adapté. 160 000 $ 133 320 $ 106 680 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

