KENTVILLE, NS, le 28 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont sur la ligne de front de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en ces temps sans précédent.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Keith Irving, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Kings South, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines, et Sandra Snow, mairesse de Kentville, ont annoncé un financement pour créer un réseau de routes de transport actif qui sont sécuritaires et faciles à utiliser autour de la ville.

Le réseau comprendra environ 21 voies de transport actif (TA) ainsi que des sentiers et des passages dans les secteurs suivants :

Améliorations des routes régionales de TA (5,3 km)

Réseau de TA au centre-ville (5,4 km)

Réseau de TA à l'extrémité nord (5,5 km)

Réseau de TA à l'extrémité sud (5,6 km)

Réseau de TA central (5,7 km)

Réseau de TA à l'extrémité ouest (5,8 km)

Ce projet complétera le réseau minimal de Kentville pour les cyclistes et les piétons dans le centre-ville. Il permettra également de relier la ville à la Route Bleue de la Nouvelle-Écosse, ce qui facilitera l'accès aux installations et aux attractions locales.

Une fois achevé, le projet offrira aux usagers de tous âges et de toutes capacités de nouvelles options de navettage sécuritaires, accessibles, durables et respectueuses de l'environnement.

Le gouvernement du Canada investit dans ce projet plus de 1,4 million de dollars dans le cadre du volet Infrastructure verte du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse plus de 1,2 million de dollars, tandis que la Ville de Kentville apporte une contribution de plus de 978 000 $.

« La pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité pour tous les Canadiens de rester en bonne santé physique et mentale. Les options de transport actif comme celles que nous annonçons aujourd'hui aideront non seulement les résidents à rester en forme, mais elles appuieront également les efforts que nous déployons pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en vue de rendre le Canada plus vert. Alors que nous reconstruisons en mieux, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités fortes, sûres et résilientes. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'achèvement du réseau de transport actif de Kentville aidera la province à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à faire des options de transport propre un choix facile et sain pour les résidents. »

L'honorable Keith Irving, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Kings South, au nom de Chuck Porter, ministre de l'Énergie et des Mines

« Ce projet entraînera une diminution de près de 17 000 tonnes de dioxyde de carbone sur la durée de vie du projet et permettra également de combler les lacunes qui ont été cernées dans le plan d'action en matière d'accessibilité. La Ville de Kentville est en voie de devenir un chef de file dans les domaines du transport actif, de l'accessibilité et de l'inclusion, grâce en grande partie à ce financement. Elle se trouve ainsi devant une formidable occasion d'assumer un rôle de leader pour la province et la région de l'Atlantique. »

Sandra Snow, mairesse de Kentville

« Le plan présente de nombreux points communs avec le nouveau plan d'action en matière d'accessibilité - il sera ainsi beaucoup plus facile pour les résidents et les visiteurs qui utilisent une poussette, une marchette, un fauteuil roulant ou un autre appareil de se déplacer au centre-ville et dans leur quartier. Ce financement apporte un appui de taille au transport actif et à l'accessibilité. »

Laurel Taylor, président du comité sur l'accessibilité de Kentville

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 911 millions de dollars dans 277 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le . Dans l'ensemble du Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a contribué à hauteur de 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

