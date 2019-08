Les résidents d'Alberton, de Dawson, de Fort Frances et d'O'Connor bénéficieront du remplacement d'un pont et d'améliorations du drainage sur les routes

ALBERTON, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures routières publiques appuient des réseaux de transport efficaces qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre au travail et à l'école, et à avoir accès aux services essentiels en temps voulu, puis à rentrer chez eux en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, avec Mike Ford, préfet de la Corporation du canton d'Alberton, a annoncé un financement pour le remplacement d'un pont et des améliorations routières dans quatre collectivités du Nord-Ouest de l'Ontario.

Dans le canton d'Alberton, le projet comprend le remplacement du pont Kehl ainsi que le resurfaçage de 2 kilomètres du chemin Kehl afin d'assurer une jonction harmonieuse avec le pont.

Trois autres municipalités recevront des fonds pour l'amélioration des routes et du drainage. La contribution aidera à améliorer le chemin Colonization dans le canton de Dawson, le chemin Colonization Ouest dans la ville de Fort Frances et le chemin Sitch dans le canton d'O'Connor. Ces projets amélioreront le drainage et le contrôle de l'érosion afin de rendre les routes plus sûres et plus efficaces pour tous les usagers.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans les quatre projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province de l'Ontario verse plus d'un million de dollars pour les quatre projets et les municipalités assument le reste des coûts du projet.

Citations

« L'amélioration des infrastructures de transport permet aux Canadiens d'avoir plus de temps à consacrer à leur famille chaque jour. Une fois terminés, ces importants projets routiers à Alberton, Fort Frances, Dawson et O'Connor permettront d'améliorer la sécurité et l'efficacité des routes pour les résidents et les visiteurs. »

Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Le pont Kehl est un élément d'infrastructure important pour notre collectivité ainsi que pour le district de Rainy River. Il est situé sur le tracé désigné pour servir de voie de contournement en cas de fermeture d'urgence du passage à niveau de la route 11/71. Nous sommes très reconnaissants de ce financement qui aidera à assurer la sécurité de notre collectivité. »

Mike Ford, préfet de la Corporation du canton d'Alberton

« La Ville de Fort Frances est ravie et tient à remercier le député Rusnak et le gouvernement du Canada de cette annonce de financement pour la revitalisation si nécessaire du chemin Colonization Ouest. Ce tronçon de chemin municipal a été réparé à plusieurs reprises et n'est plus sécuritaire pour le public depuis longtemps. Nous sommes très reconnaissants du financement obtenu. »

June Caul, mairesse de Fort Frances

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande.

La part fédérale des investissements dans les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre 60 % des coûts totaux.

De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars sont consacrés à des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Dans le cadre de la nouvelle entente avec l' Ontario pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes; et les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

pour le plan d'infrastructure Investir dans le , l'investissement fédéral totalisera plus de 10,4 milliards de dollars. Le financement sera réparti entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques, le transport en commun, les infrastructures vertes; et les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ces investissements comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Produits connexes

Document d'information

Les résidents d'Alberton, de Dawson et d'O'Connor bénéficieront du remplacement d'un pont et d'améliorations du drainage sur les routes

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal appuiera l'amélioration de routes et le remplacement d'un pont dans les municipalités d'Alberton, de Dawson, de Fort Frances et d'O'Connor, dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,6 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario verse une contribution de plus d'un million de dollars. Les municipalités fournissent le reste des fonds.

Project Information:

Nom du projet Fonds Détails sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Canton d'Alberton - remplacement du pont Kehl ICRN Remplacement du tablier du pont Kehl par un pont doté de deux ponceaux, et resurfaçage de 2 kilomètres du chemin Kehl afin d'assurer une jonction harmonieuse avec le pont. 333 300 $ 185 148 $ 37 052 $ Canton de Dawson

- remplacement du ponceau du chemin Colonization ICRN Remplacement d'un ponceau et réparations sur environ 0,6 kilomètre sur le chemin Colonization. 370 151 $ 205 619 $ 101 413 $ Ville de Fort Frances - réfection du chemin Colonization Ouest ICRN Remplacement d'environ 0,5 km de route et de 1 km de bordures et de caniveaux sur le chemin Colonization Ouest. 890 741 $ 593 768 $ 1 249 837 $ Canton d'O'Connor - amélioration de la route sur le chemin Sitch, de l'autre côté du ruisseau Beaver Dam ICRN Remplacement des ponceaux sur le ruisseau Beaver Dam, amélioration de la section du chemin Sitch située au-dessus des ponceaux, élargissement de la route et installation de garde-fous. 72 203 $ 40 109 $ 20 542 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/map

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Budget de l'Ontario de 2019 : le plan de l'Ontario pour protéger l'essentiel :

http://budget.ontario.ca/2019/index.html

