Les Résidences Floralies poussées vers la faillite par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - L'administration provisoire par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal des huit derniers mois et l'annonce du déménagement de l'ensemble des résidents, le 17 avril dernier, forcent les Résidences Floralies à déposer une cession volontaire de leurs biens auprès de PricewaterhouseCoopers inc. en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, entrainant leur faillite.

Malgré les nombreux plans de redressement, les embauches de personnel, les propositions de réaménagements fonctionnels et techniques et les sommes considérables investies, les Résidences Floralies se trouvent à la croisée des chemins. Le manque de collaboration du CIUSSS a mené à l'épuisement complet des ressources financières de l'entreprise. Les Résidences Floralies n'ont d'autre choix que de se déclarer en faillite.

« Nous sommes convaincus que le scénario que nous vivons aujourd'hui aurait pu être évité. La volonté du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal de relocaliser nos résidents en dépit des efforts déployés par nos équipes depuis des mois a mené à cette issue », affirme Suzie Pellerin, porte-parole pour les Résidences Floralies.

Le lien d'emploi du personnel des Résidences Floralies prend fin par la faillite, soit le 5 juin prochain, date où tous les résidents auront été relocalisés par le CIUSSS. Malgré tout, les Résidences Floralies restent disponibles pour soutenir les employés dans cette période difficile de transition. Un programme d'accompagnement des employés a déjà été mis en place pour les aider dans la recherche d'un nouvel emploi. « Notre objectif demeure le bien-être des résidents et de nos employés. Nous sommes conscients de l'impact de cette décision pour eux et nous sommes déterminés à les accompagner jusqu'à la fin. Les résidents continueront par ailleurs d'être pris en charge par le CIUSSS, conformément à ses responsabilités populationnelles », précise Suzie Pellerin.

SOURCE Résidences Floralies

Renseignements: Suzie Pellerin 514 235-3766 ou [email protected]