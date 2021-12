Les repas WeCook, annonce l'arrivée des déjeuners dans leur menu et s'apprête à livrer plus de 4 millions de repas prêts-à-manger en Ontario et au Québec cette année

En réponse à la demande croissante pour des repas santé et préparés, WeCook annonce l'arrivée des déjeuners dans leur nouveau menu hebdomadaire à partir du 1er décembre, 2021

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a forcé plusieurs Canadiens à changer leurs habitudes de vie. Alors, que l'on jongle avec le télétravail, le gardiennage, le temps pour soi, cuisiner tombe parfois au bas de notre liste des priorités. En plus, la panne d'inspiration, le manque d'expérience culinaire et l'absence de temps libres sont des obstacles pour plusieurs lorsque l'on cuisine à la maison. L'entreprise montréalaise WeCook répond à ces besoins en fournissant la solution avec des repas prêts-à-manger santé, livrés directement à votre porte. Pour répondre à la demande croissante, Repas WeCook, ajoute des offres déjeuners prêts-à-manger pour permettre aux clients d'avoir l'opportunité de diminuer les allers inutiles à l'épicerie. Avec leur promesse de se libérer de la cuisine et de la vaisselle, WeCook s'apprête à livrer plus de 4 millions de repas prêts-à-manger en Ontario et au Québec cette année. Enfin, une solution pour manger sainement 3 fois par jour.

« Si vous aviez à choisir entre un accès commuté ou l'internet haute-vitesse, que choisiriez-vous? » partage Étienne Plourde, PDG de Repas WeCook. « Repas WeCook est cette solution haute-vitesse qui est aussi nutritive, personnalisable et convient à tous les styles de vie. Alors que notre entreprise prend de l'expansion, c'est important de continuer d'innover et simplifier la préparation de repas pour nos fidèles clients qui souhaitent passer moins de temps dans la cuisine et plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Le petit-déjeuner a toujours été dans nos plans, mais nous voulions attendre de pouvoir partager les parfaites recettes de style maison avec le twist Repas WeCook que l'on connait ».

NOUVEAUTÉ AU MENU

En addition aux 14 repas personnalisable offerts chaque semaine sur wecookmeals.ca, 3 nouveautés sont ajoutées au menu avec des gruaux instantanés, des smoothies aux fruits et des protéines en poudre. Prêts en moins de 2 minutes, Repas WeCook prépare fraîchement ses repas avec des ingrédients de provenance locale, sans aucun agent de conservation ou d'additif. Ils libèrent les clients de la lourde tâche de la préparation de repas tout en sauvant jusqu'à 8 heures par semaine. Repas WeCook livre leurs repas frais directement à votre porte au Québec et en Ontario.

« Vos déjeuners préférés ont été réinventés! En passant par des saveurs plus sucrées à plus épicées, nous avons quelque chose pour tous! Je suis fier de cette offre et excité que nous puissions partager des repas prêts-à-manger de qualité pour tous les repas de la journée », a confié Daniel Quintal, chef exécutif chez Repas WeCook. Voici un repas que tu ne veux pas manquer.

La cabane à sucre - Un classique ancré dans la culture populaire, ce déjeuner chaud inclue des œufs locaux brouillés avec un jambon à l'érable accompagnés de patates rissolées, le tout servi avec un accompagnement de sirop d'érable québécois à 100%.

- Un classique ancré dans la culture populaire, ce déjeuner chaud inclue des œufs locaux brouillés avec un jambon à l'érable accompagnés de patates rissolées, le tout servi avec un accompagnement de sirop d'érable québécois à 100%. Le mexicain - Pimentez votre matinée avec une frittata colorée aux poivrons et fromage avec un accompagnement de saucisse chorizo épicée et de patates douces agrémentées d'une salade de légumineuses avec mangue.

- Pimentez votre matinée avec une frittata colorée aux poivrons et fromage avec un accompagnement de saucisse chorizo épicée et de patates douces agrémentées d'une salade de légumineuses avec mangue. Le D-Luxe - Ce plat sucré et savoureux inclut des œufs brouillés avec du fromage Gruyère fondu, des gaufres protéinées WeCook accompagnées des quartiers de pommes à la cannelle avec du sirop d'érable québécois à 100%.

- Ce plat sucré et savoureux inclut des œufs brouillés avec du fromage Gruyère fondu, des gaufres protéinées WeCook accompagnées des quartiers de pommes à la cannelle avec du sirop d'érable québécois à 100%. Gruau - Ajoutez simplement de l'eau et régalez-vous! Des grains d'avoine 100% canadien et biologique, offerts dans la section Épicerie avec les options de saveurs suivantes : nature, banane chocolat, pomme cannelle et matcha ou érable et cassonade.

LE #1 DE PRÊTS-À-MANGER AU QUÉBEC

WeCook a été fondé en 2013 par deux jeunes entrepreneurs qui souhaitaient passer moins de temps en cuisine, sans toutefois compromettre sur une alimentation nutritive de qualité supérieure. Tous les repas sont préparés par un chef cuisinier sur place, en utilisant uniquement les ingrédients les plus frais provenant de fournisseurs locaux et conçus dans un environnement prônant le sans gaspillage. À titre de chef de file de l'industrie, Repas WeCook a connu une croissance de 300% et a réussi à créer 300 nouveaux emplois durant la dernière année. L'entreprise, basée à Montréal, dispose actuellement de 2 centres de production et elle livre plus de 4 millions de repas par année en Ontario et au Québec.

PHOTOS

Des photos peuvent être téléchargés pour un usage éditorial ici.

SOURCE WeCook meals

Renseignements: DEMANDE MÉDIAS : Christina Krcevinac, [email protected]