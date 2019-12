Les Rendez-vous culturels de Laval : améliorer le français des nouveaux arrivants, une activité culturelle à la fois!

L'édition lavaloise a donc offert au cours des sept (7) dernières semaines une panoplie d'activités variées telles qu'une visite de la Maison des Arts de Laval, de lieux patrimoniaux dans le quartier Sainte-Rose ou des activités de littérature à la bibliothèque Multiculturelle. Deux activités sont toutefois ressorties du lot pour la plupart des participants. Lors de l'activité du 23 novembre, la cohorte lavaloise était invitée à assister à la pièce de théâtre Mon nouveau chez-moi, une comédie racontant l'épopée de quatre personnes (deux Québécois et deux nouveaux arrivants) qui se rencontrent en huis clos lors d'une panne électrique. Drôle et touchante, la pièce soulevait les questionnements que se posent généralement ces nouveaux arrivants à leur arrivée et pendant leur intégration à cette nouvelle terre d'accueil. Les quiproquos savamment mis en contexte ont fait rire plusieurs des participants, mais c'est surtout les émotions ressenties par les personnages qui ont conquis les spectateurs, des émotions qu'ils connaissent assurément. Les comédien.ne.s de la pièce, généreux et généreuses, ont par la suite interagi avec les participants pour répondre aux questions de l'auditoire.

Quant à l'activité de clôture qui se déroulait le 30 novembre dernier, c'est le spectacle de danse folklorique Les Pieds Légers qui leur a été proposé. À la demande des participants, dont plusieurs familles, les enfants étaient aussi conviés à l'atelier durant lequel ils ont appris les danses traditionnelles du Québec et leur histoire, en passant de la podorythmie au classique Set-carré. Les sourires étaient radieux sur le plancher de danse pour cette activité rassembleuse autant pour les plus jeunes que les plus vieux. Les participants de la cohorte lavaloise provenaient de plus de 12 pays différents, du Maroc en passant par le Pérou ou la Nouvelle-Calédonie. Pour terminer cette journée énergisante, ils ont reçu en cadeau une épinglette qui réunissait le drapeau du Québec et celui de leur pays d'origine, une attention qui les a naturellement touchés.

« En fréquentant dans un contexte ludique, des lieux et des institutions culturelles de la région, Les Rendez-vous culturels favorisent la socialisation et l'intégration des participants en créant des liens dans leur nouvelle communauté. Toutes les activités de la région ont, bien sûr, été organisées en collaboration avec un artiste, une institution ou un organisme de Laval. Ce programme a créé beaucoup d'enthousiasme auprès de nos partenaires et c'est indéniable, les participants sont enchantés de découvrir la culture québécoise. » a affirmé avec fierté monsieur Jean Desautels, président de la Société nationale du Québec à Laval.

Les Rendez-vous culturels de Laval ont été réalisés par la Société nationale du Québec à Laval, en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois. Le programme est également soutenu par une entente avec la direction de la métropole du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les organisateurs tiennent par ailleurs à remercier Perspective Carrière pour leur collaboration et leur implication dans ce projet.

La Société nationale du Québec à Laval est l'une des 19 sociétés membres du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Desservant toute la région de Laval, elle a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Laurence Alberro, Responsable des communications, Tél. : 514 884-0223, lalberro@mnq.quebec

