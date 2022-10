Les Rendez-vous culturels 2022-2025 se déploient à l'échelle nationale : un programme d'intégration et de francisation pour les nouveaux arrivants, une activité culturelle à la fois!

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, au Théâtre Maisonneuve, que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) lançait officiellement, à l'échelle nationale et pour une durée de trois ans, le programme des Rendez-vous culturels. Mis sur pied au printemps 2017, le programme « Les Rendez-vous culturels » est une initiative du MNQ, qui a alors imaginé de grandes rencontres sous le signe de la culture et de l'histoire pour transmettre le goût du Québec aux nouveaux arrivants et immigrants. Il est également un levier d'apprentissage du français, puisque toutes les activités se déroulent dans la langue officielle du Québec et il permet aussi d'accompagner ces nouveaux arrivants à une meilleure intégration dans leur société d'accueil.

Depuis cinq ans et malgré les difficultés rencontrées lors de la pandémie, les Rendez-vous culturels se sont révélés être un grand succès et ont permis à plusieurs centaines de participants établis aux quatre coins du Québec et provenant de plus de 50 pays, de vivre une expérience riche leur permettant de s'ancrer davantage dans leur nouvelle société d'accueil. Grâce à un soutien financier de 1,2M$ du ministère de la Langue française, les Rendez-vous culturels peuvent poursuivre leur mandat, à l'échelle nationale. Ainsi, 35 nouvelles cohortes à travers de nombreuses régions du Québec seront mises sur pied au cours des trois prochaines années afin d'accueillir de nouveaux participant.e.s.

Lors de l'événement d'aujourd'hui, le MNQ a également dévoilé le porte-parole officiel des Rendez-vous culturels 2022-2025, le musicien et chanteur bien connu du public, Marco Calliari. Grandement intéressé par ce projet pertinent dont l'approche originale et ludique l'a complètement charmé, M. Calliari aura l'occasion d'aller à la rencontre de nombreux participant.es à travers le Québec, en plus d'être très motivé à parler de ce projet rassembleur auprès des médias. Plusieurs Sociétés membres du MNQ qui organisent des cohortes cet automne étaient présentes lors de la conférence de presse pour témoigner du bien-fondé de ce projet on ne peut plus d'actualité.

La présidente du MNQ, madame Thérèse David, se réjouit de ce déploiement entourant les Rendez-vous culturels. « Depuis les débuts de ce projet, l'engouement qui s'y rattache est significatif autant pour les participant.es, que pour les artistes invités aux activités ou les artisans de ce programme. Récemment, on a beaucoup parlé de l'intégration des nouveaux arrivants au Québec et de la manière dont tout cela peut prendre forme. Les Rendez-vous culturels permettent aux participants de créer des liens dans leur nouvelle communauté et encouragent la fréquentation d'institutions et de lieux culturels en région. Quand ils nous racontent se sentir « encore plus chez eux » et encore plus confiants après leur expérience, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire. Ce programme est un exemple parfait d'un accompagnement pertinent, utile et ludique où les échanges visant à mieux se connaître les uns et les autres sont au cœur de la démarche » a-t-elle indiqué, avec enthousiasme.

Le Mouvement national des Québécoises et Québécois souhaite remercier le gouvernement du Québec pour son soutien dans la réalisation de ce projet d'envergure, qui favorise la promotion et la valorisation de la langue française auprès des nouveaux arrivants et immigrants. Les Rendez-vous culturels s'inscrivent désormais dans l'échiquier des grands projets que promeut le MNQ et qui permettent de promouvoir l'identité nationale, une mission que défend l'organisme depuis maintenant 75 ans d'existence.

Pour en savoir davantage sur les Rendez-vous culturels, c'est par ici : https://mnq.quebec/rendez-vous-culturels/

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

