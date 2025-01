TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le marché immobilier coté en bourse (REITs) présente des opportunités significatives, selon le Rapport sur les perspectives mondiales pour l'immobilier public en 2025 de Hazelview Investments (le « Rapport »). Servant de référence pour les investisseurs, le « Rapport » met en lumière des opportunités importantes dans les REITs mondiaux, soulignant que des fondamentaux solides et des valorisations attrayantes devraient prévaloir malgré un contexte économique mondial complexe.

« Le marché mondial des REITs est à un moment charnière, démontrant à la fois sa résilience et son potentiel de gains substantiels », a déclaré Corrado Russo, Chef des Investissements & responsable des titres mondiaux chez Hazelview Investments. « Grâce à une gestion active et stratégique et à une attention particulière portée aux secteurs en croissance, l'année 2025 offre un large éventail d'opportunités pour les investisseurs. »

Le Rapport, que vous pouvez lire dans son intégralité ici, inclut les points saillants suivants:

Aperçu du marché 2024 :

Après un début d'année lent, les REITs mondiaux ont rebondi au second semestre 2024 à mesure que les principales banques centrales ont commencé à réduire leurs taux directeurs et que le sentiment des investisseurs envers cette classe d'actifs s'est amélioré. Toutefois, en décembre, une position plus prudente de la Réserve fédérale concernant le rythme des réductions de taux en 2025 a entraîné un recul, effaçant une partie des gains accumulés depuis le début de l'année. Malgré cela, les REITs ont clôturé l'année en territoire positif, avec un rendement moyen à un chiffre.

Les États-Unis et l'Australie ont mené les meilleures performances régionales, tandis que des secteurs tels que la santé et les centres de données ont nettement surperformé, bénéficiant d'une demande accrue et d'une offre limitée.

Des fondamentaux solides et durables:

Les REITs bénéficient de taux d'occupation élevés et d'une offre limitée dans les principaux types de biens immobiliers, une tendance qui devrait se poursuivre en 2025.

La réduction stratégique de l'endettement au cours des dernières années a placé les FPI dans une position favorable pour tirer parti de leur coût de capital réduit pour des acquisitions stratégiques et une gestion efficace de la dette.

Perspectives et valorisations :

Actuellement, les REITs mondiaux affichent des valorisations parmi les plus favorables comparées aux actions mondiales depuis des décennies, offrant un point d'entrée intéressant pour les investisseurs.

Sur une base absolue, l'analyse de Hazelview suggère que les REITs sont encore sous-évalués par rapport à leur valeur intrinsèque, mettant en évidence un potentiel de rendement significatif.

Thèmes d'investissement clés pour 2025 :

Centres de données mondiaux : Portés par la transformation numérique et l'intelligence artificielle, la demande de centres de données devrait fortement augmenter.

Logements pour personnes âgées en Amérique du Nord : Une population vieillissante et un faible nombre de nouveaux développements font de ce secteur un axe de croissance clé.

Hôtels au Japon : Avec la reprise du tourisme et une offre hôtelière en baisse, ce secteur est bien positionné pour surperformer en 2025.

reprise du tourisme et une offre hôtelière en baisse, ce secteur est bien positionné pour surperformer en 2025. Courtiers en immobilier commercial : Ce secteur devrait bénéficier de l'augmentation des volumes de transactions et d'une tendance à l'externalisation des services de gestion immobilière.

Immobilier résidentiel en Australie et en Allemagne : Une forte croissance des loyers et des déséquilibres entre l'offre et la demande présentent des opportunités intéressantes.

Quel rôle les FPI canadiennes jouent-elles dans l'attribution immobilière mondiale cette année?

Les FPI canadiens, en particulier dans le secteur du logement pour personnes âgées, sont prêts pour une forte croissance en 2025, stimulée par de puissantes tendances démographiques, car la population de plus de 80 ans devrait croître à un TCAC de 4,8% jusqu'en 2042. L'offre limitée et la demande croissante devraient pousser les taux d'occupation au-dessus des niveaux d'avant la pandémie, soutenant ainsi une solide croissance des bénéfices et des flux de trésorerie. De plus, les FPI de logements pour personnes âgées au Canada ont un avantage en matière de coût du capital, ce qui les positionne pour tirer parti des acquisitions à effet d'accroissement et surperformer le marché public des FPI dans son ensemble.

Les gestionnaires de portefeuille de Hazelview sont optimistes pour 2025. « Nous sommes prêts à naviguer dans les de l'environnement économique actuel pour identifier tendances de croissance à long terme. », a déclaré Samuel Sahn, Associé directeur & Gestionnaire de portefeuille. « Notre engagement envers une gestion active nous permet de nous adapter rapidement et efficacement, garantissant un succès durable pour nos partenaires et clients. »

Pour lire le rapport, veuillez visiter le site web de Hazelview Investments.

À propos de Hazelview Investments :

Hazelview Investments est un investisseur, propriétaire et gestionnaire d'investissements immobiliers mondiaux, engagé à créer de la valeur pour les personnes et les lieux. Nous sommes un investisseur actif, avec une équipe pratique qui identifie des opportunités d'investissement à l'échelle mondiale. Nous sommes déterminés à favoriser la croissance à long terme de nos employés, de nos résidents et des investissements que nous réalisons pour nos clients. Notre équipe mondiale de gestion d'investissement et d'actifs, forte de plus de 80 personnes, est située à Toronto, New York, Hong Kong et Hambourg. Pour en savoir plus, visitez www.hazelview.com.

SOURCE Hazelview Investments

Pour de plus amples informations, contactez : Andrea Chrysanthou, APR, Amplify, [email protected], 416-797-8194