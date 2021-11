Le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada constitue un obstacle majeur pour les touristes internationaux et empêche le Québec de rayonner dans le monde.

Les chefs d'entreprise et les responsables d'évènements sportifs et culturels du Québec -- y compris les dirigeants du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, de Croisières AML et du Clarion Pointe Aéroport Québec -- se joignent à la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme pour demander au gouvernement fédéral d'éliminer le test PCR avant le départ pour les visiteurs entièrement vaccinés, quelle que soit la durée du voyage.

QUÉBEC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - De concert avec la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la « Table ronde »), les chefs d'entreprise du Québec œuvrant dans les secteurs du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie demandent au gouvernement fédéral de supprimer l'exigence relative au test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Québec, peu importe la durée de leur séjour à l'extérieur du Canada.

Depuis des décennies, les visiteurs internationaux affluent au Québec pendant l'hiver pour prendre part à ses évènements uniques et reconnus à l'international, comme le Carnaval de Québec, l'Hôtel de Glace et le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec.

Ces événements attirent un nombre important de visiteurs internationaux. À lui seul, le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec attire des équipes du monde entier, et plus de 1 315 participants aux tournois précédents ont joué dans la Ligue nationale de hockey.

Encore une fois cette année, le tournoi de hockey voit un grand nombre de désistements d'équipes internationales. Cette situation est regrettable pour les jeunes qui n'ont pas l'occasion de participer au tournoi, mais aussi pour l'économie de la ville de Québec. Et les conséquences sont réelles: les hôtels et les restaurants connaissent une baisse importante de l'achalandage et toutes les autres dépenses touristiques provenant de ces évènements ont grandement diminué.

Les visiteurs internationaux génèrent d'importantes retombées sur l'ensemble de l'économie québécoise. Sans visiteurs internationaux, la survie des événements et des entreprises locales est menacée.

L'industrie touristique du Québec soutient 402 000 emplois et plus de 30 159 entreprises, dont plus des deux tiers sont situés à l'extérieur de la région de Québec et de Montréal. La grande majorité de ces entreprises sont des petites entreprises, 82,4 % d'entre elles comptant moins de 20 employés. Par ailleurs, on estime que pour chaque dollar dépensé par les touristes, environ 0,70 $ profite à l'économie québécoise.

L'exigence d'un test PCR avant le départ vers le Canada va à l'encontre des recommandations formulées par le Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 du gouvernement fédéral canadien (« le comité d'experts »), qui a conclu que les voyageurs entièrement vaccinés ne devraient pas avoir à subir un test avant leur départ, peu importe la durée de leur voyage.

Les changements récents apportés par le gouvernement fédéral, qui suppriment l'exigence du test PCR pour ceux qui ont quitté le Canada depuis moins de 72 heures, n'aident en rien les entreprises québécoises. En fait ces changements ouvrent une porte à sens unique permettant aux Canadiens de quitter le pays, tout en dissuadant les visiteurs internationaux de venir ici.

Les mesures concernant les voyages devraient être fondées sur le statut vaccinal du voyageur et devraient être conformes à la recommandation du comité d'experts du gouvernement. Le test PCR obligatoire que le gouvernement du Canada impose aux voyageurs qui souhaitent entrer au pays incite ces derniers à faire des affaires ailleurs et nuit au tourisme international et à notre économie locale.

La pandémie, le statut vaccinal et les données scientifiques disponibles ont évolué ; il devrait en être de même pour les mesures qui visent à assurer la sécurité des Canadiens tout en permettant aux institutions culturelles du Québec de prospérer à nouveau.

Citations

« Le secteur de l'hôtellerie du Québec est fortement dépendant des voyages internationaux. À un moment où cette industrie a déjà été fortement ébranlée, le gouvernement fédéral devrait faire tout son possible pour promouvoir le Québec dans le monde. Mais à l'heure actuelle, nous avons plutôt, des règles qui découragent les gens à venir chez nous. Le message de nos entreprises est clair : le temps presse. Nous avons besoin que le gouvernement fédéral élimine dès maintenant le test PCR avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés. »

- Jean-François Côté

Propriétaire du Clarion Pointe Aéroport Québec, Président du CA de Destination Québec Cité

« Depuis plus de 60 ans, le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec est un tremplin pour de nombreux jeunes athlètes internationaux qui espèrent un jour rejoindre la Ligue nationale de hockey. Les grands noms du hockey, tels Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Patrick Roy et Connor McDavid, et plusieurs autres ont participé à notre tournoi. Ce qui a commencé modestement en 1960, a aujourd'hui grandi pour inclure plus de 2 500 joueurs de plus de 20 pays. Cette année, plusieurs équipes internationales ont décidé d'annuler leur participation à cause des politiques trop restrictives du Canada qui ne correspondent pas aux recommandations des experts du gouvernement. C'est une perte importante pour la ville de Québec et toute la province. Le Tournoi Pee-Wee est le plus prestigieux tournoi de hockey mineur au monde avec une réputation à l'étranger qui a fait ses preuves. C'est un évènement sportif d'envergure identifié comme le meilleur endroit au monde pour développer des athlètes de haut niveau. L'augmentation des coûts associés est devenue un obstacle important à la participation de plusieurs athlètes. »

- Patrick Dom

Directeur général, Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec

« Le test PCR avant le départ -- même avec les changements apportés la semaine dernière permettant aux Canadiens entièrement vaccinés d'être exemptés de test de dépistage pour les voyages de moins de 72 heures. Ces changements n'encouragent en rien les visiteurs étrangers à revenir au Québec ou au Canada. En fait, ce nouvel assouplissement pour les Canadiens rend plutôt les règles du Canada en matière de voyage plus confuses et toujours aussi coûteuses. »

- Lucie Charland

Directrice générale adjointe de Croisières AML

« Le test PCR obligatoire constitue un obstacle majeur pour les familles de la classe moyenne qui souhaitent voyager au Québec. En tant que l'une des plus grandes agences de voyages au Québec, j'ai vu les annulations se multiplier dernièrement en raison de cette l'exigence liée au test PCR. Les familles ne veulent tout simplement pas voyager au Canada. Le coût et les inconvénients sont trop importants. »

- Luzana Rada

Présidente-directrice générale chez Global Tourisme

