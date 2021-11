Le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs canadiens entièrement vaccinés s'avère d'un coût prohibitif pour les familles canadiennes

La Table ronde sur le voyage et le tourisme demande au gouvernement fédéral de supprimer le test PCR avant le départ et de modifier la politique discriminatoire à l'égard des enfants mineurs qui voyagent

OTTAWA, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme (la « Table ronde »), qui s'exprime au nom des familles et du milieu des affaires de tout le Canada, demande au gouvernement fédéral d'éliminer les obstacles inutiles et non scientifiques qui entravent les voyages internationaux, comme le test PCR à effectuer avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés, et qui ont des répercussions disproportionnées sur les familles canadiennes de la classe moyenne. En outre, la Table ronde demande au gouvernement de modifier la politique discriminatoire à l'égard des enfants mineurs qui voyagent.

Pour la famille canadienne de classe moyenne, voyager devient de plus en plus difficile. Le coût onéreux d'un test PCR peut ajouter plus de 200 dollars canadiens par personne ou 800 $ supplémentaires par famille de quatre personnes pour un retour au Canada. Ces frais s'avèrent prohibitifs pour de nombreuses familles canadiennes. Les mineurs non vaccinés qui voyagent avec leurs parents entièrement vaccinés sont également incapables de fréquenter l'école, la garderie et le camp pendant deux semaines suivant le voyage, ce qui pourrait ajouter au coût deux semaines supplémentaires de services privés de garde d'enfants, décourageant encore plus les décisions de voyage. Jusqu'à ce qu'un vaccin pour les mineurs de moins de 12 ans soit approuvé, les enfants devraient retourner à l'école en utilisant des tests, et non demeurer en quarantaine.

Ces politiques devraient être temporaires et vont à l'encontre des recommandations formulées dans le rapport du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage en lien avec la COVID-19 du gouvernement fédéral (« le Comité d'experts ») en mai dernier.

De nombreux pays ont reconnu que l'assouplissement des restrictions pour les enfants non vaccinés représente un faible risque et, par conséquent, ils exemptent de toute quarantaine les enfants non vaccinés voyageant avec des adultes entièrement vaccinés. Par exemple :

En France , les mesures applicables aux adultes vaccinés s'appliquent également aux mineurs qui les accompagnent, indépendamment du statut de leur vaccination.

, les mesures applicables aux adultes vaccinés s'appliquent également aux mineurs qui les accompagnent, indépendamment du statut de leur vaccination. Au Royaume-Uni, les règles applicables aux personnes entièrement vaccinées sont exigées également des voyageurs de moins de 18 ans qui résident au Royaume-Uni ou dans l'un des pays inscrits à des programmes de vaccination approuvés.

La France, le Portugal, l'Allemagne et le Royaume-Uni reconnaissent également qu'il est redondant d'exiger des tests avant le départ et à l'arrivée pour les voyageurs vaccinés et ont exempté les voyageurs entièrement vaccinés des exigences relatives aux tests avant le départ.

Bien que de nombreuses personnes aient réservé des voyages pour la période qui s'étend de novembre à décembre, l'industrie du voyage et du tourisme se prépare à des annulations, les familles canadiennes cherchant à annuler ou à reporter les voyages d'hiver et les visites familiales tant attendus.

La pandémie, le statut de vaccination et les données scientifiques disponibles ont changé, tout comme les interventions et les mesures visant à assurer la sécurité des Canadiens tout en permettant aux entreprises de voyage et de tourisme de rouvrir leurs portes.

Citations

« Les familles canadiennes méritent d'être traitées sur un pied d'égalité lorsqu'elles voyagent. En France et au Royaume-Uni, les enfants peuvent voyager avec leurs parents entièrement vaccinés, ce qui rend les voyages pour voir la famille et les amis plus accessibles à la classe moyenne. De nombreux autres pays ont mis en œuvre des politiques fondées sur des données scientifiques, y compris l'exemption des voyageurs entièrement vaccinés des exigences de dépistage. Le Canada devrait emboîter le pas. »

- Perrin Beatty

Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada

« La pandémie a eu un effet dévastateur sur notre famille. Nous avons hâte de faire venir nos enfants pour rendre visite à des membres de leur famille de l'autre côté de la frontière. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ma femme et moi avons été vaccinés. Mais il est presque impossible pour nous de voyager. Le coût du test PCR ajoute près de 1000 $ supplémentaires à notre voyage, et nos enfants ne peuvent pas aller à l'école pendant deux semaines, ce qui entraîne des frais de garde supplémentaires. Nous avons besoin d'une modification des règles de la part du gouvernement pour que nous puissions revoir nos proches. »

- David Schwartz

Père de deux enfants d'Ottawa

« Le test PCR constitue un obstacle majeur pour les familles de la classe moyenne qui espèrent traverser la frontière. Par conséquent, les familles ne voyagent tout simplement plus. Le coût et les inconvénients sont trop élevés, et tant que le gouvernement fédéral n'aura pas pris des mesures pour réduire les obstacles aux voyages, les petites entreprises touristiques canadiennes comme la mienne ne pourront pas se rétablir complètement. »

- Sheila Gallant-Halloran

Propriétaire, Lush Life Travel

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. La Table ronde milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

