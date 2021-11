Le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés fait en sorte que les voyageurs étrangers restent à la maison et élimine presque tous les voyages d'affaires

Les exploitants de petites entreprises des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie de Vancouver joignent leurs voix à celle de la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme pour demander au gouvernement fédéral de supprimer le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs internationaux entièrement vaccinés et d'alléger leurs exigences d'entrée auprès des autres pays

VANCOUVER, BC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - De concert avec la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme (la « Table ronde »), des dirigeants représentant la Chambre de commerce du Grand Vancouver, la British Columbia Hotel Association, les agences de voyages établies à Vancouver et Destination Vancouver demandent au gouvernement fédéral d'éliminer les obstacles inutiles et non fondés sur des données scientifiques aux voyages internationaux, comme le test PCR avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés, qui freinent les voyages d'affaires et menacent la survie des entreprises de Vancouver.

Le tourisme et les voyages d'affaires ont été des piliers économiques dans la région du Grand Vancouver, qui maintenait la réputation d'être l'une des principales destinations canadiennes de la clientèle qui voyage pour le plaisir, par affaires ou pour assister à des événements. En tant que plus importante ville canadienne sur la côte ouest, Vancouver est également la porte d'entrée du Canada vers le Pacifique et l'Extrême-Orient, un catalyseur essentiel de la diversification économique du Canada et de ses relations avec le monde. Vancouver est devenue une plaque tournante pour les voyageurs d'affaires en provenance d'Asie et des États-Unis.

Cependant, depuis le début de la pandémie, les exploitants d'entreprises de Vancouver qui comptent sur les visiteurs étrangers sont confrontés à une autre période de déclin économique continu. Le test PCR avant le départ imposé par le gouvernement du Canada aux voyageurs entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au pays incite ces derniers à faire des affaires ailleurs. Les entreprises canadiennes sont désavantagées par rapport à leurs homologues américaines et européennes.

En 2019, Vancouver a accueilli plus de 11 millions de visiteurs d'une nuit, enregistrant des recettes totales de 14 milliards de dollars pour l'économie du Grand Vancouver et appuyant plus de 104 000 emplois à temps plein.1 En comparaison, les revenus ont chuté de 70 % en 2020.

Les règles du Canada vont à l'encontre des recommandations formulées par le Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 (le « comité d'experts ») du gouvernement fédéral, selon lequel les voyageurs entièrement vaccinés ne devraient pas avoir besoin de passer un test avant le départ.

Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les règles de voyage du Canada diffèrent de celles de la communauté internationale et de nos voisins américains. Des pays comme la France, le Portugal, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont reconnu qu'il est superflu d'exiger des tests avant le départ et à l'arrivée des voyageurs entièrement vaccinés, et ont exempté les voyageurs entièrement vaccinés de l'obligation de passer un test avant le départ. Vancouver risque de perdre tout avantage concurrentiel qu'elle aurait pu obtenir au cours de la période qui a précédé 2020 à mesure que d'autres pays adoptent des solutions logiques pour faciliter le commerce international.

De nombreuses entreprises internationales trouvent trop fastidieux d'envoyer leurs équipes à Vancouver. Par conséquent, les entreprises du secteur du voyage et du tourisme de Vancouver se préparent, encore une fois, à subir des annulations de réservation, alors que les visiteurs étrangers cherchent à annuler ou à retarder des voyages attendus depuis longtemps. Il devient donc difficile d'affecter des ressources, de comprendre les besoins en recrutement et de prévoir la demande.

La pandémie, le statut de vaccination et les données scientifiques disponibles ont changé, et cela devrait être également le cas pour nos interventions et nos mesures dans le but d'assurer la sécurité des Canadiens tout en permettant la reprise du secteur du voyage et du tourisme.

__________ 1 Quelques faits sur l'industrie touristique de Vancouver - Destination Vancouver

Citations

« Les voyages d'affaires en provenance des États-Unis, de l'Asie et du monde entier ont pratiquement cessé, ce qui nuit à nos villes, et en particulier au centre-ville de Vancouver. Aujourd'hui, nous joignons notre voix à la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme pour demander au gouvernement fédéral d'abolir le test PCR avant le départ. Éliminer les règles de voyage inutiles et dépassées aidera Vancouver à reprendre ses activités. »

- Bridgitte Anderson

Présidente et chef de la direction, Chambre de commerce du Grand Vancouver

« Le secteur de l'hôtellerie de Vancouver dépend fortement des voyages d'affaires internationaux. En dépit de la grande disponibilité des vaccins, et de la stabilité du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et des taux d'hospitalisation partout au pays, bon nombre de nos membres vivent une autre période difficile de réduction des effectifs et de faibles revenus, car les visiteurs étrangers décident de rester dans leur pays. Ce sera le cas tant que les visiteurs étrangers entièrement vaccinés continueront de faire face à des restrictions inutiles, et les entreprises continueront d'en souffrir. Le gouvernement fédéral doit apporter des changements judicieux aux règles pour que les hôtels de la Colombie-Britannique, ainsi que les familles et les collectivités qu'ils soutiennent, puissent reprendre le travail. »

- Mike Macleod

Directeur, British Columbia Hotel Association

« Avant la pandémie, Vancouver a accueilli plus de 11 millions de voyageurs d'agrément et d'affaires du monde entier. Le test PCR est un obstacle majeur pour les visiteurs étrangers qui envisagent de se rendre à Vancouver et dans d'autres régions de notre province. La combinaison de la disponibilité des tests et du coût élevé des tests PCR complique davantage les déplacements de tous les visiteurs vers notre province. Nous savons que la reconstruction de notre industrie prendra du temps, et nous avons besoin de la collaboration du gouvernement pour réduire les obstacles aux déplacements, afin que les entreprises touristiques de notre ville puissent se rétablir. »

- Karen Soyka

Vice-présidente, Stratégie et développement des affaires, Destination Vancouver

« Le test PCR envoie le signal aux voyageurs d'affaires étrangers que le Canada n'est pas prêt à faire des affaires. Il faut également plus de temps pour obtenir les résultats des tests PCR, ce qui pose des défis logistiques pour les courts voyages d'affaires et les voyages avec un programme chargé. Si nous poursuivons dans cette voie, nous serons grandement désavantagés par rapport à nos pairs aux États-Unis et en Europe. »

- Claire Newell

Présidente, Travel Best Bets

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. Elle milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

