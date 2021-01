Les reconnaissances de l'industrie confirment le leadership de Coveo sur le marché de l'IA appliquée aux entreprises

En tant que l'une des deux licornes canadiennes figurant sur la prestigieuse liste de CB Insights, la Québécoise Coveo se positionne comme le leader de l'IA intégrée pour offrir les expériences les plus pertinentes aux marques mondiales.

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Coveo , créateur de la principale plateforme de pertinence, a annoncé aujourd'hui qu'elle est inscrite dans la liste complète des entreprises de licorne de CB Insights . En décembre 2020, plus de 500 entreprises privées, évaluées à plus d'un milliard de dollars, atteignant une valeur cumulée de 1 590 milliards de dollars, sont incluses dans la liste. La dynamique commerciale continue a positionné Coveo comme plateforme de pertinence de facto pour les marques mondiales qui cherchent à susciter des engagements mémorables et significatifs.

Il s'agit de la dernière d'une série de réalisations notables qui témoignent de la forte dynamique commerciale de Coveo et de l'immense opportunité offerte par le marché de l'IA appliquée en entreprise. Coveo continue de progresser vers son objectif de démocratiser l'IA, en donnant aux entreprises la possibilité de fournir des expériences numériques pertinentes avec la recherche basée sur l'IA la plus avancée du secteur.

« Je suis fier que Coveo fasse partie de la prochaine classe d'innovateurs en affaires et en technologie », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction de Coveo, qui a guidé avec succès d'autres licornes. « Les récentes reconnaissances de l'industrie et les réalisations commerciales significatives valident la position de Coveo en tant que leader incontestable du marché des solutions d'IA pour les entreprises, ce qui fait suite à notre succès en fournissant des solutions qui profitent à nos clients. »

« Au cours d'une année où nous nous sommes tous sentis plus déconnectés que jamais, j'ai été honoré de savoir que les marques mondiales se tournaient vers nous pour les aider à repenser leurs organisations », a-t-il poursuivi. « Elles avaient du mal à rester pertinentes en donnant à leurs clients ce dont elles avaient besoin sur le moment, et Coveo a pu combler ce fossé ».

La reconnaissance des réalisations de Coveo en matière d'affaires et de technologie comprend:

Premier classement du Retail Tech 100 de CB Insights

Liste annuelle de KM World des 100 entreprises qui comptent dans la gestion des connaissances

Prix TSIA STAR pour l'innovation en matière de soutien à l'expérience et à la fidélité des employés

Prix STEVIE® d'argent pour le partenaire technologique de l'année en solutions de vente ou de service client

" Best-of-the-Best" en matière de services professionnels par SPI Research

en matière de services professionnels par SPI Research Nommé un performeur de premier plan dans The Forrester Wave ™: Journey Orchestration Platforms, T2 2020

L'entreprise est sur le point de connaître une croissance encore plus grande en 2021. En 2020, Coveo

Embauche 190 nouvelles personnes à travers le monde

Réunit 4 500 professionnels lors de sa toute première conférence Relevance 360

Élargit son empreinte pour inclure la résidence des données en Australie et en Europe

Promouvoit la communauté par le biais d'initiatives telles que les prix annuels Coveo Relevance Heroes Awards et le programme Coveo Most Valuable Professional (MVP)

et le programme En 2020, les revenus d'abonnement SaaS ont augmenté de 32% par rapport à 2019, représentant 89% du total des revenus récurrents, contre 83% en 2019.

