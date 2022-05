« L'utilisation d'une combinaison de TFL et de stratifiés par rapport au contreplaqué et aux placages de bois pour les projets d'armoires, de meubles et de décoration d'intérieur peut permettre aux architectes, aux designers et aux fabricants d'économiser un temps précieux, de l'argent et des ressources », a déclaré Lisa Thornton, responsable du marketing pour EGGER Amérique du Nord. L'étude VE montre clairement que le TFL est la meilleure option pour optimiser les budgets sans compromettre la conception, la qualité et les performances.

Des économies sont réalisées en utilisant le TFL pour les zones à faible et moyen trafic et les applications verticales, et les stratifiés pour les zones à fort trafic, les applications horizontales et les applications courbes/postformées. Le TFL et les stratifiés sont tous deux de haute qualité, polyvalents, résistants à la décoloration et aux rayures et faciles à nettoyer. Ces deux matériaux de surface décoratifs sont également durables.

Étude de cas : The Metropolitan par Nexis3*

Nexis3, une entreprise de menuiserie architecturale sur mesure, a participé à la transformation de l'ancienne tour Chase, située au centre-ville de Rochester, dans l'État de New York, en The Metropolitan, un complexe d'appartements haut de gamme de style loft pour professionnels. Chacun des 65 logements du projet nécessitait une cuisine avec un îlot et des armoires, une salle de bain et une buanderie avec des placards. En incorporant le TFL Eurodekor, Nexis3 a livré un projet fini qui répondait aux exigences de luxe du promoteur en matière de design, de qualité et de performance, mais à un coût nettement inférieur.

Par rapport au HPL ou aux placages en bois, les économies réalisées avec le TFL étaient substantielles, tant pour les matériaux que pour la main-d'œuvre. Le coût total du projet était environ 36 % plus élevé pour le HPL et 79 % plus élevé pour les placages en bois.

Ingénierie de valeur spéculative par Thompson Millwork**

Les analyses de coûts effectuées sur une série de projets commerciaux et résidentiels théoriques ont une fois de plus démontré les économies de coûts du TFL. Les estimations des coûts de matériaux et de main-d'œuvre ont été fournies par Thompson Millwork, un fournisseur de menuiserie commerciale et de menuiserie spécialisée basé à Durham, en Caroline du Nord, à l'aide de rendus CGI avec des matériaux présélectionnés.

Les projets comprenaient une penderie de luxe, un espace commercial, une chambre d'hôtel de luxe et un restaurant et un bar haut de gamme. Dans tous les cas, la combinaison du TFL et de stratifiés s'est avérée être le meilleur choix en termes de valeur, avec une économie de 21 à 34 % par rapport à l'utilisation du seul HPL. Le TFL et les stratifiés ont permis d'économiser entre 48 % et 55 % par rapport aux placages en bois.

L'étude complète peut être consultée à l'adresse suivante www.egger.com/ve .

*L'analyse des coûts a été réalisée le 3 novembre 2021, sur la base des prix pratiqués à l'époque par Nexis3 à Rochester, dans l'État de New York.

**L'analyse des coûts a été réalisée le 14 février 2022, sur la base des prix pratiqués à l'époque par Thompson Millwork à Durham, en Caroline du Nord.

