Les Rangements Idées-Range dévoile « Signature Animale », une approche haut de gamme qui intègre les animaux dans l'aménagement sur mesure

Les animaux au cœur de nos maisons : une entreprise du Grand Montréal redéfinit le design intérieur

LAVAL, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Les animaux de compagnie occupent aujourd'hui une place sans précédent dans nos vies -- et dans nos maisons. De plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, ils influencent désormais nos choix de vie, y compris en matière d'aménagement intérieur. Cette relation émotionnelle grandissante transforme les attentes des propriétaires, qui souhaitent créer des espaces à la fois fonctionnels, esthétiques et inclusifs.

Avec Signature Animale, Les Rangements Idées-Range repensent l’aménagement intérieur en intégrant les animaux dès la conception. Stations d’alimentation, rangements discrets et espaces dédiés s’harmonisent au design global, créant des milieux de vie élégants, fonctionnels et adaptés à toute la famille, sans compromis sur l’esthétique ni le confort. (Groupe CNW/Les Rangements Idées-Range) Pensée pour refléter l’évolution des modes de vie, Signature Animale propose des solutions sur mesure où humains et animaux cohabitent naturellement. En intégrant les besoins des compagnons dès le départ, Les Rangements Idées-Range offrent des espaces organisés, épurés et durables, qui allient bien-être, praticité et design haut de gamme. (Groupe CNW/Les Rangements Idées-Range)

C'est dans ce contexte que Les Rangements Idées-Range, entreprise du Grand Montréal reconnue pour son expertise en rangement sur mesure, lance Signature Animale : une nouvelle approche de design intégré qui place les animaux au cœur de la conception des espaces de vie.

« Nos animaux font partie de notre quotidien et de notre équilibre. Pourtant, trop souvent, leur présence est ajoutée après coup, avec des solutions peu esthétiques ou mal adaptées. Avec Signature Animale, nous proposons une approche réfléchie dès le départ, où chaque élément est conçu pour répondre aux besoins de tous les occupants de la maison -- humains comme animaux. Et même dans des espaces existants, notre expertise permet d'intégrer ces solutions de manière harmonieuse, tout en respectant l'esthétique des lieux », explique Stéphane Martel, président d'Idées Range.

Quand le design haut de gamme rencontre le bien-être animal

Loin des accessoires traditionnels d'animalerie, souvent visibles et peu intégrés, Signature Animale s'inscrit dans une logique de design haut de gamme, où chaque détail est pensé pour s'harmoniser parfaitement à l'environnement.

Parmi les solutions proposées :

Stations d'alimentation intégrées aux armoires de cuisine

Modules d'entrée discrets pour ranger laisses et accessoires

Espaces dédiés aux chats intégrés au mobilier

Meubles multifonctionnels où confort, rangement et esthétisme s'unissent dans l'esprit Signature Animale, une approche qui repense l'espace pour inclure pleinement les animaux

Cette approche permet de réduire le désordre visuel tout en améliorant le confort des animaux, sans compromis sur le style.

Une innovation en aménagement qui répond à une tendance de fond

Avec l'essor du télétravail et le temps accru passé à la maison, les attentes envers les espaces résidentiels ont profondément évolué. Les propriétaires recherchent désormais des environnements qui reflètent leur mode de vie -- et cela inclut pleinement leurs animaux.

« On observe une transformation claire : les animaux ne sont plus en périphérie de la maison, ils en font partie intégrante. Le design doit évoluer pour refléter cette réalité, en offrant des solutions élégantes, durables et parfaitement intégrées », ajoute M. Martel.

Une expérience client qui fait la différence

Pour les clients, cette approche change concrètement le quotidien.

« Avant, les bols, les jouets et les accessoires de notre chien étaient toujours visibles et encombrants. Aujourd'hui, tout est intégré de façon élégante, sans compromis sur le design de notre cuisine. On sent vraiment que notre maison a été pensée pour toute la famille -- y compris notre chien », témoigne Ginette Blais, cliente d'Idées Range.

Pour télécharger des visuels en lien avec la nouvelle collection Signature Animale, cliquer ici.

À propos de Les Rangements Idées-Range

Fondée en 1992 par Harold Leclerc et Stéphane Martel, Les Rangements Idées-Range est une référence en aménagement de rangement sur mesure dans le Grand Montréal. L'entreprise conçoit des solutions personnalisées visant à maximiser chaque espace avec intelligence, en collaboration avec des partenaires majeurs de l'industrie de la construction et des fournisseurs locaux tels que Richelieu.

Les Rangements Idées-Range

142, boulevard des Laurentides

Laval (QC) H7G 2W7

(450) 975-7862 / (800) 572-7862

www.ideesrange.com

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi : 7 h à 17 h

Samedi : sur rendez-vous

Source

Les Rangements Idées-Range

www.ideesrange.com

SOURCE Les Rangements Idées-Range

Contact média: Valérie Gonzalo, 514.923.1549, [email protected]