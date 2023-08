26 % d'entre eux ayant voyagé récemment se sont endettés dans le passé pour pouvoir s'offrir ce besoin d'évasion.

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - Face à l'inflation, les Québécois ne cessent de réévaluer leur budget et prendre des décisions financières difficiles. Toutefois, selon un sondage national réalisé par le Groupe FlightHub, entreprise montréalaise, auprès de 2000 Canadiens, une tendance étonnante émerge : voyager est davantage priorisé au détriment des dépenses essentielles. En période d'inflation, pas moins de 38% des 1000 Québécois interrogés déclarent faire des sacrifices afin de pouvoir faire un voyage qu'ils ne pourraient pas s'offrir autrement.

L'inflation : le dilemme budgétaire des Québécois face à la hausse des prix

Face à l'inflation, les Québécois sont confrontés à des décisions difficiles pour gérer leur budget : 49 % d'entre eux, ayant pris l'avion au moins une fois ces deux dernières années, affirment avoir dû couper dans leurs dépenses non-essentielles afin de pouvoir se permettre de partir en voyage cette année. Ce pourcentage, encore plus élevé dans le reste du Canada (57 %), met en évidence le besoin exceptionnel d'évasion et la nouvelle priorisation des postes de dépenses.

Le voyage : une dépense de plus en plus essentielle

Même s'ils pourraient être perçus comme non indispensables de prime abord, les voyages sont devenus une dépense relativement préservée pour les Québécois. D'après l'enquête, plus d'un Québecois sur 4 (26%) interrogé et n'ayant pas les moyens de voyager a déjà choisi de financer son voyage en utilisant sa carte de crédit ou toute autre source de financement.

Cependant, cette pratique surprenante contraste avec la diminution des postes de dépenses vitales quotidiens, telles que l'épicerie. En effet, 41% des Québécois, qui se sont serrés la ceinture pour un voyage, quel que soit leur âge, ont indiqué qu'ils réduisent leurs dépenses quotidiennes d'épicerie pour pouvoir s'offrir une expérience de voyage qu'ils ne pourraient pas s'offrir d'ordinaire. Cette année, en période d'inflation, ce chiffre met en évidence le besoin de solutions de voyage plus abordables.

"Chez FlightHub, nous voulons nous assurer que les voyages demeurent accessibles à toutes les générations et à tous les budgets" déclare Christopher Cave, Président et Directeur général du Groupe FlightHub. "Cet enthousiasme pour les voyages et les expériences humaines qui en découlent, malgré les défis économiques, met en lumière le profond désir de dépaysement et de connexion, et plus particulièrement auprès de la jeune génération." ajoute-t-il.

Des compromis au bénéfice du voyage

De surcroît, 53 % des milléniaux québécois ont accepté de faire des compromis afin de satisfaire leur envie d'évasion, comme réduire leurs sorties au restaurant, au cinéma ou à des concerts. À l'échelle du pays, la génération Z se distingue particulièrement, avec 69 % d'entre eux prêts à faire des concessions, telles que des heures supplémentaires, afin de concrétiser leurs rêves d'évasion.

Marc Ghobriel, Directeur financier du Groupe FlightHub ajoute: "Cette année, nous constatons quelques modifications en matière de comportements de voyage au sein de notre clientèle. La génération Z, par exemple, réserve davantage de vols que les boomers et voue un attrait prononcé envers des destinations internationales, telles que Manille, Londres et Paris. Que les Québécois veulent voyager à l'intérieur du pays ou à l'étranger, chez FlightHub, notre priorité reste de nous assurer que notre plateforme en ligne puisse permettre à chacun de voyager sans casser leur tirelire - et surtout en cette période d'insécurité économique".

