Quatre Québécois sur dix (43 %) ne vérifient pas leur feuillet T4; 26 % ne vérifient pas les déductions fiscales ou autres retenues sur leur salaire; 26 % doutent de pouvoir repérer les erreurs liées aux retenues

CALGARY, AB, le 27 mars 2024 /CNW/ - Selon un nouveau sondage commandé par H&R Block, 28 % des Québécois affirment vérifier l'exactitude des déductions fiscales et autres retenues sur leur chèque de paie, comme les cotisations à l'assurance-emploi et aux régimes de retraite. Alors que 26 % des Québécois disent ne pas ressentir le besoin de vérifier leur chèque de paie parce qu'ils font confiance à leur employeur en ce qui concerne les déductions fiscales et autres retenues, 20 % ne vérifient pas leur chèque de paie même s'ils sont conscients que les employeurs peuvent faire des erreurs. Pourtant, une étude de l'Institut national de la paie conclut que 38 % des Québécois ont fait face à des erreurs ou à des retards dans la gestion de leur paie, liés notamment aux déductions fiscales. Plus d'un Québécois sur trois (35 %) déclare ne pas savoir comment vérifier le montant de l'impôt déduit de chaque paie, et 26 % estiment qu'ils pourraient ne pas remarquer une erreur dans le montant de la retenue d'impôt sur leur chèque de paie.

Le manque de compréhension des retenues salariales crée un sentiment « d'anxiété fiscale » au sein de la province, puisque 19 % affirment craindre de ne pas avoir payé suffisamment d'impôt tout au long de l'année et de se retrouver avec un montant d'impôt inattendu à payer lorsqu'ils produiront leur déclaration de revenus. De façon plus générale, lorsqu'il s'agit du niveau de compréhension des Canadiens quant aux nombreux crédits d'impôt et avantages fiscaux, environ 15 millions de contribuables canadiens (52%) se disent incertains de la façon de tirer parti des crédits d'impôt et avantages fiscaux auxquels ils sont admissibles pour maximiser leur remboursement.

« H&R Block adhère fortement à la tendance du loud budgeting ou de "l'art de parler ouvertement de son budget". C'est stimulant d'avoir les bonnes conversations avec les bonnes personnes pour mieux comprendre sa situation salariale et fiscale », affirme Yannick Lemay, spécialiste de la formation et Pro de l'impôt chez H&R Block Canada. « Il est évident qu'une grande partie des Canadiens ne se sentent pas bien outillés pour vérifier l'exactitude de leurs chèques de paie ou de leur T4, ou pour remettre plus d'argent dans leurs poches en produisant leur déclaration de revenus. Malheureusement, ce n'est pas à l'école que nous apprenons à comprendre les déductions salariales. À toutes les étapes de leur vie, les Canadiens devraient se sentir à l'aise de poser des questions à leur employeur ou à un expert fiscal pour bien comprendre leur chèque de paie et le calcul de leurs impôts. »

28% des Québécois vérifient l'exactitude des déductions fiscales et autres retenues sur leur chèque de paie et doutent de pouvoir repérer les erreurs : 28 % des répondants disent qu'ils vérifient leur chèque de paie avec diligence pour s'assurer de l'exactitude des déductions fiscales et autres retenues, et seulement 14 % d'entre eux estiment être en mesure de repérer une erreur sur leur chèque de paie.

Les deux cinquièmes des Québécois ne vérifient pas leur feuillet T4 : 43 % déclarent ne pas vérifier leur feuillet T4 pour s'assurer que toutes les retenues, comme l'impôt et les cotisations à un régime d'assurance et de pension, sont exactes. En revanche, 36 % des personnes interrogées affirment qu'elles examinent minutieusement leur T4.

Plus du tiers des Québécois ne savent pas quel devrait être le montant des déductions fiscales et autres retenues : 35 % disent ne pas savoir comment vérifier le montant exact des retenues sur leur salaire. Environ un répondant sur cinq (21 %) vérifie seulement l'exactitude des déductions fiscales lorsqu'il produit sa déclaration de revenus.

Les Québécois sont divisés lorsqu'il s'agit de savoir comment utiliser les crédits d'impôt et les prestations fiscales : Le sondage indique qu'environ 17 millions de Canadiens adultes doutent qu'ils soient capables de maximiser leur déclaration de revenus sans l'aide d'un fiscaliste. En fait, plus d'un Québécois sur quatre (28 %) indique qu'il ne connaît pas la date du début de la période de production des déclarations de revenus (le premier jour où la population canadienne peut produire sa déclaration de revenus pour l'année précédente), et 13 % ne sont pas certains de la date limite. Seulement 14 % sont persuadés qu'ils savent comment tirer parti de tous les crédits d'impôt et avantages fiscaux disponibles pour maximiser leur remboursement, contre 52 % qui disent ne pas se sentir à l'aise.

La majorité des Québécois ne savent pas s'ils devront de l'argent ou s'ils obtiendront un remboursement d'impôt : Alors que plus d'un tiers des Québécois (35 %) s'attendent à recevoir un remboursement au cours de la période de déclaration des revenus, 58 % affirment ne pas savoir s'ils devront de l'argent ou s'ils recevront un remboursement. Par ailleurs, 31 % prévoient de devoir payer des impôts cette année, et seulement 28 % d'entre eux disent avoir mis de l'argent de côté au cas où ils devraient en payer.

De nombreux Québécois comptent sur un remboursement d'impôt pour améliorer leurs finances : Plus de la moitié (53 %) des Québécois disent compter sur un remboursement d'impôt après une année financière difficile ou en raison de pressions découlant de la hausse du coût de la vie. Ils indiquent qu'ils prévoient d'utiliser leur remboursement de diverses façons, notamment pour :

rembourser une dette ou le solde de leur carte de crédit : 32 %

payer des factures : 31 %

acheter des articles de base : 23 %

investir dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) ou un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : 29 %

payer pour quelque chose qu'ils avaient reporté, comme des réparations sur la maison ou la voiture, des dépenses liées au bien-être, comme des lunettes ou des soins dentaires : 20 %

contribuer à une réserve, nouvelle ou existante, pour les temps difficiles : 17 %

réserver des vacances ou mettre de l'argent de côté dans ce but : 16 %

se gâter en s'offrant quelque chose d'inhabituel ou en offrant quelque chose à un proche : 9 %

investir dans des actions : 6 %

« Devant plus de 400 crédits d'impôt et avantages fiscaux disponibles - et des crédits et avantages nouveaux ou bonifiés chaque année -, il n'est pas surprenant que la majorité des Canadiens ne se sentent pas outillés pour maximiser leur remboursement d'impôt, ajoute M. Lemay. Le plus important est de produire votre déclaration le plus tôt possible afin de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour tirer parti de tous les crédits d'impôt et avantages auxquels vous avez droit. »

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été commandé par H&R Block et mené par le Forum Angus Reid du x au x MONTH 2024, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de x Canadiens. À des fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille comporteraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, pour un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

