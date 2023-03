H&R Block attire l'attention des Québécois sur les nouveaux crédits d'impôt et les nouvelles prestations pour atténuer la pression financière

85 % prévoient de réduire leurs dépenses en 2023

73 % prévoient reporter les achats importants

81 % ont l'impression d'avoir moins de revenu disponible

54 % s'inquiètent de ne pouvoir rembourser leurs dettes

26 % ont accepté un travail à la demande ou effectuent une activité parallèle

63 % prévoient diminuer leur cotisation à leur CELI ou REER

81 % affirment qu'il est encore plus important cette année de minimiser leur impôt à payer ou de maximiser leur remboursement

CALGARY, AB, le 9 mars 2023 /CNW/ - Même parmi les Québécois qui estiment avoir un salaire décent, plus des deux tiers sont préoccupés par le coût de la vie et leur capacité à joindre les deux bouts, révèle une nouvelle étude commandée par H&R Block. En raison de l'augmentation du coût de la vie, 74 % des Québécois estiment qu'ils ont de la difficulté à payer les dépenses courantes, comme l'épicerie, l'essence et les produits de base, et 85 % affirment que leur revenu ne suit pas la hausse de l'inflation. Au-delà des dépenses quotidiennes, l'augmentation des taux d'intérêt préoccupe plus de la moitié (54 %) des Québécois en raison de son incidence sur leur capacité à rembourser des dettes en lien avec les cartes de crédit, les prêts personnels et le prêt hypothécaire. En plus de réduire leurs dépenses, 26 % des répondants ont accepté un travail à la demande ou effectuent une activité parallèle dans le but d'augmenter leur revenu, et 12 % envisagent de le faire à l'avenir.

En cette période où les Québécois comptent encore plus sur un remboursement d'impôt ou une réduction de l'impôt à payer, H&R Block attire l'attention sur les nouveautés et les mises à jour relatives aux crédits d'impôt et aux déductions disponibles pour aider les contribuables à faire face à la hausse du coût de la vie.

« Les Canadiens réagissent à la pression inflationniste et aux taux d'intérêt en essayant de trouver un équilibre financier. Beaucoup cherchent à réduire leurs dépenses et à trouver d'autres sources de revenus, explique Peter Bruno, président de H&R Block Canada. Plus que jamais, les Canadiens comptent sur un remboursement d'impôt pour améliorer leur situation financière. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreuses nouveautés et mises à jour dans les crédits et les déductions d'impôt. Toutefois, notre étude montre que la population canadienne a de la difficulté à s'y retrouver parmi tous ces changements et à déterminer leur admissibilité en fonction de leur situation personnelle. »

Le loyer ou le remboursement de prêt hypothécaire absorbe une part disproportionnée des revenus : Règle générale, les coûts de logement mensuels (loyer ou paiements hypothécaires ainsi que les taxes et les factures de services publics) ne devraient pas dépasser 30 % du revenu brut. Cependant, l'étude révèle que près de la moitié des Québécois (51 %) déclarent consacrer plus que cela à leur loyer ou leurs paiements hypothécaires, 11 % de ces personnes y consacrant de 40 à 49 % de leur revenu mensuel et 9%, plus de 50 %.

De nombreux contribuables s'attendent à obtenir un remboursement et près des deux tiers ont du mal à comprendre les nouveaux crédits d'impôt : L'étude indique qu'environ les deux tiers (66 %) des Québécois estiment ne pas bien comprendre comment tous les nouveaux crédits d'impôt pourraient s'appliquer à leur situation. Malgré cela, 40 % des Québécois affirment qu'ils s'attendent à recevoir de l'argent cette année. De nombreux Québécois (40 %) comptent sur un remboursement d'impôt en raison des pressions financières auxquelles ils sont confrontés. 29 % des répondants déclarent ne pas savoir s'il devra de l'argent ou s'il obtiendra un remboursement, et 36 % prévoient de devoir payer de l'impôt.

Division sur la question du bas de laine fiscal : Plus de la moitié (57 %) des Québécois déclarent ne pas avoir mis d'argent de côté en prévision des impôts, contre 38 % qui ont amassé un pécule fiscal et 5 % qui ne sont pas certains s'ils ont mis de côté suffisamment d'argent.

Approche conservatrice sur la façon de dépenser le remboursement d'impôt : Parmi les personnes qui s'attendent à un remboursement d'impôt, la plupart prévoient de l'utiliser pour couvrir leurs dépenses courantes; 29 % prévoient l'utiliser pour rembourser leurs dettes ou le solde de leur carte de crédit, 24 % prévoient l'utiliser pour payer les articles de base, 24 % paieront leurs factures, 22 % veulent se constituer une réserve pour les temps difficiles et 18 % pensent l'investir dans un CELI, un REER ou un REEE. De l'autre côté, 6 % prévoient l'utiliser pour se payer des vacances et 10 % se gâteront ou gâteront un proche.

« Nous encourageons tous les Canadiens à produire leur déclaration de revenus le plus tôt possible afin qu'ils aient le temps de bien comprendre les nouvelles prestations et les nouveaux crédits dont ils pourraient bénéficier cette année, soutient M. Bruno. L'an dernier, 37 milliards de dollars ont été remis aux Canadiens sous forme de remboursements d'impôt. Ce chiffre pourrait être encore plus élevé cette année. »

Les principaux changements apportés à la déclaration de revenus cette saison permettront aux Québécois de remettre de l'argent dans leurs poches. De nombreuses nouvelles mesures et modifications aux crédits d'impôt aideront à compenser l'augmentation du coût de la vie pour les Québécois admissibles, notamment :

Supplément unique à l'Allocation canadienne pour le logement. Il s'agit d'un paiement non imposable de 500 $ offert aux familles canadiennes dont le revenu est inférieur à 35 000 $, ou inférieur à 20 000 $ pour les personnes célibataires, qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au loyer.

Il s'agit d'un paiement non imposable de 500 $ offert aux familles canadiennes dont le revenu est inférieur à 35 000 $, ou inférieur à 20 000 $ pour les personnes célibataires, qui consacrent au moins 30 % de leur revenu au loyer. Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) versée chaque trimestre : Ce crédit d'impôt remboursable permet aux contribuables canadiens à faible revenu de bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1 428 $ pour les personnes célibataires et jusqu'à 2 461 $ pour les familles.

Ce crédit d'impôt remboursable permet aux contribuables canadiens à faible revenu de bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1 428 $ pour les personnes célibataires et jusqu'à 2 461 $ pour les familles. Nouvelle prestation dentaire canadienne : Les parents ou tuteurs d'enfants âgés de 12 ans ou moins qui n'ont pas de couverture dentaire et dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 000 $ peuvent demander jusqu'à 650 $.

Les parents ou tuteurs d'enfants âgés de 12 ans ou moins qui n'ont pas de couverture dentaire et dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 000 $ peuvent demander jusqu'à 650 $. Modification des tranches d'imposition fédérales : La modification des tranches d'imposition est une bonne nouvelle pour de nombreux Canadiens qui se retrouvent dans une tranche d'imposition inférieure, ce qui signifie qu'ils paient moins d'impôt sur le revenu.

La modification des tranches d'imposition est une bonne nouvelle pour de nombreux Canadiens qui se retrouvent dans une tranche d'imposition inférieure, ce qui signifie qu'ils paient moins d'impôt sur le revenu. Augmentation du montant personnel de base (MPB) : Toutes les personnes qui produisent une déclaration de revenus au Canada peuvent demander le MPB qui est ajusté en fonction de l'inflation et d'autres facteurs. Pour l'année d'imposition 2022, ce montant est passé à 14 398 $, ce qui laisse souffler un peu tous les contribuables.

Toutes les personnes qui produisent une déclaration de revenus au peuvent demander le MPB qui est ajusté en fonction de l'inflation et d'autres facteurs. Pour l'année d'imposition 2022, ce montant est passé à 14 398 $, ce qui laisse souffler un peu tous les contribuables. Augmentation des droits de cotisation au CELI et au REER : Le plafond pour le compte d'épargne libre d'impôt est passé à 6 500 $ et à 31 560 $ pour le régime enregistré d'épargne-retraite (ou 18 % du revenu). Cela signifie que les Québécois peuvent épargner davantage tout en réduisant leur revenu imposable.

À propos du sondage

Le sondage en ligne a été commandé par H&R Block et mené par le Forum Angus Reid du 14 au 16 février 2023, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 501 Canadiens. À des fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille comporteraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, pour un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été effectué en anglais et en français.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 55 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l'impôt, qui assure un service dans plus de 900 emplacements au Canada, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration par le biais d'un service de dépôt, en personne ou par voie électronique, ou de notre logiciel d'impôt. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites entreprises, à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s'occuper des impôts américains ou des revenus de location ou de succession et fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l'Académie fiscale, forme de nouveaux experts et permet aux Pros de l'impôt de continuer à développer leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

