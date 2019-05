Les Québécois recyclent leur vieille peinture trois fois plus qu'auparavant

Comment la peinture est-elle recyclée?

Lorsqu'un citoyen rapporte ses contenants de peinture dans un de nos points de dépôt, ceux-ci sont acheminés à l'usine de récupération de Laurentide Re-Sources à Victoriaville. Ils sont alors triés par couleur, transférés et mélangés dans de grandes cuves, avant d'être traités, filtrés et transformés en peinture recyclée. Oui, oui, même ça, ça se recycle!

En 2018, près de 6 875 000 kilos de restants de peinture et de contenants vides ont été transformés de cette façon. Au total, depuis la création de notre programme en 2001, c'est plus de 91,9 millions de kilos de peinture et de contenants vides qui ont été récupérés dans la province.

L'étendue de notre réseau de récupération : la clé du succès

Notre réseau de récupération compte 735 points de dépôt municipaux et près de 550 détaillants en rénovation et en peinture. En effet, plusieurs quincailleries et magasins de peinture disposent des bacs de récupération, dont RONA, Réno-Dépôt, Canadian Tire, CANAC, Patrick Morin, BMR, Home Hardware, ACE, Bétonel, Benjamin Moore et d'autres quincailleries indépendantes. Selon notre directeur général Bertrand Goudreault, ces partenaires sont essentiels : « afin d'élargir notre réseau, nous procédons constamment à l'ouverture de nouveaux dépôts, surtout auprès des détaillants. Ces succursales ont des heures d'ouverture élargies les soirs de semaine et le week-end, ce qui permet de rendre le service plus accessible à tous ».

Afin de trouver le bac de récupération le plus près, il suffit d'entrer le type de peinture dont vous devez disposer ainsi que votre code postal sur ecopeinture.ca. Et n'oubliez pas, il est important que votre produit soit dans son contenant d'origine avec l'étiquette afin qu'il puisse être identifié et recyclé adéquatement.

