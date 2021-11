Les Québécois n'ont pas à payer pour l'échec de François Legault

CAP-AUX-MEULES, QC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'échec de François Legault face aux travailleurs de la santé réfractaires au vaccin nous démontre le manque de leadership de son gouvernement pour assurer la sécurité de toute la population.

On ne peut pas lancer le message que ce n'est pas sécuritaire de se faire soigner par une personne non vaccinée comme il l'a fait et ne prendre aucune autre action que des menaces envers les travailleurs de la santé. Alors qu'il avait annoncé la décision d'imposer la vaccination obligatoire, la CAQ avait toutes les informations nécessaires en main.

En conférence de presse ce matin, le député de Pontiac a rappelé que pour les patients, cette situation peut être anxiogène : « Si on se présente dans un hôpital, si on se présente dans un CLSC, dans un établissement de soins de santé, le patient ne saura pas si le personnel qui le soigne est vacciné. Ça amène des préoccupations importantes et légitimes. »

Aujourd'hui, non seulement le gouvernement a reculé, il n'a mis aucune mesure en place pour améliorer le taux de vaccination des travailleurs de la santé. Encore pire, François Legault continue de faire payer tous les Québécois et paye encore les tests de dépistage aux employés récalcitrants. Selon Mme Anglade « Le gouvernement doit imposer aux travailleurs de la santé qui refusent de se faire vacciner de payer pour leur test de dépistage. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécoises et Québécois de payer pour les employés de la santé encore réfractaires à la vaccination. »

La cheffe de l'opposition officielle, Mme Anglade a aussi déclaré : « François Legault s'est mis en position de faiblesse face aux employés récalcitrants du réseau de la santé. Il aurait dû mettre les conditions en place pour améliorer le taux de vaccination de ces travailleurs. Si François Legault avait pris les bonnes mesures au bon moment, il n'aurait pas eu besoin de reculer. »

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

