MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Malgré l'impact de la pandémie mondiale sur l'économie, les voitures de luxe continuent d'intéresser les Québécois selon les toutes nouvelles données 2020 tirées d'autoHEBDO.net publiées aujourd'hui. Quelques véhicules favoris de 2019 sont de retour sur la liste annuelle des plus recherchés au Québec cette année, notamment la Honda Civic qui demeure le véhicule le plus recherché de la province pour une quatrième année consécutive, le F-150, la Honda CR-V et le Toyota RAV4 qui sont aussi restés dans le Top 10. Les voitures de luxe représentent 30 pour cent de la liste au Québec, la BMW 3 Series est de retour en 3e position cette année contrairement à la 7e position en 2019, la Mercedes-Benz C-Class et la Porsche 911, sont nouvellement classées dans les 10 premières places du palmarès québécois, en 4e et 7e position respectivement. Finalement, Audi et BMW font partie des trois marques automobiles les plus recherchées sur autoHEBDO.net cette année.

Les voitures les plus recherchés au Québec et au Canada



Les véhicules les plus recherchés au Québec en 2020 Les véhicules les plus recherchés au Canada en 2020 1 Honda Civic Ford F-150 2 Ford F-150 Ford Mustang 3 BMW 3 Series BMW 3 Series 4 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz C-Class 5 Ford Mustang Porsche 911 6 Toyota RAV4 Honda Civic 7 Porsche 911 BMW M 8 Honda CR-V Chevrolet Corvette 9 Jeep Wrangler Mercedes Benz E-Class 10 Jeep Grand Cherokee Toyota RAV4

L'année 2020 a été unique au niveau des comportements des acheteurs automobiles. En plus de suivre les tendances au niveau des données de recherche sur le marché, autoHEBDO.net a réalisé une étude auprès des usagers pour mesurer les effets de la pandémie sur les Québécois. Suite à l'impact de la COVID-19 sur le marché automobile au printemps dernier, la pandémie a eu comme effet d'augmenter les activités de magasinage pour les véhicules et a aussi introduit de nombreux nouveaux acheteurs sur le marché. Avec plus de Québécois à la maison cette année, les données du marché révèlent une croissance significative au niveau des recherches pour les voitures. Par conséquent, autoHEBDO.net a enregistré en un seul mois un record de 5 millions de visites et une augmentation de 23 pour cent des visites d'une année à l'autre. Les études ont effectivement démontré que la pandémie a eu comme effet de diminuer le niveau de confort à utiliser les transports en commun et de faire du covoiturage, mais a aussi motivé un désir grandissant de posséder une voiture, ce qui a amené les Québécois à passer plus de temps en ligne pour magasiner un véhicule.

« Pour la quatrième année consécutive, la Honda Civic est la voiture qui retient le plus l'attention des Québécois, car elle répond à un besoin de praticité et d'accessibilité, et c'est ce qui fait qu'elle reste en position numéro un du palmarès des 10 voitures les plus recherchées au Québec depuis quelques années », mentionne Charles Chamberland. « Il est intéressant de constater que deux nouvelles voitures de luxe s'ajoutent à la BMW 3 Series, ce qui laisse croire que les Québécois continuent de chercher pour des véhicules luxueux », explique Charles Chamberland, porte-parole d'autoHEBDO.net. « On note aussi que les VUS retiennent de plus en plus l'attention des acheteurs alors que deux VUS de la marque Jeep s'ajoutent à la liste et se joignent aux deux fidèles VUS compacts de la liste top 10, la Honda CR-V et le Toyota RAV4. »

Parmi les autres faits saillants de 2020, le F-150 en deuxième position cette année, a pris la place du CR-V qui est maintenant au huitième rang du palmarès, ce qui suggère un intérêt grandissant pour le modèle le plus recherché des Canadiens.

Les camions et les VUS plus recherchés à l'extérieur des régions urbaines du Québec

Les données du marché montrent que le F-150 a gagné la première position pour une grande majorité des régions du Québec, à l'exception de Montréal et de Québec. Dans la ville de Québec et de Montréal, par exemple, l'intérêt pour les voitures est nettement plus marqué que dans le reste de la province, avec 60 pour cent de leur palmarès régional respectif se situant dans cette catégorie. Aussi, ce sont les régions avec une préférence plus marquée pour les manufacturiers de luxe, particulièrement pour les voitures comme la BMW 3 Series, la Porsche 911 et la Mercedes-Benz C-Class qui représentent 40 pour cent de leur top 10 respectif.

On note également des variations importantes entre les diverses villes du Québec. La Honda Civic reste un modèle fortement convoité partout au Québec, dans le top 5 presque partout à travers la province. Du côté du centre du Québec, le F-150 a également gagné en popularité, qui occupe le premier rang à Drummondville (2e position en 2019), à Jonquière (10e position en 2019) et il reste le camion le plus recherché à Trois-Rivières et Chicoutimi. À Jonquière et Trois-Rivières, la recherche pour la catégorie des voitures s'élève à plus de 50 pour cent.

Évolution du sentiment des acheteurs de voitures

En plus de suivre les données de recherche, autoHEBDO.net a réalisé plusieurs études auprès des consommateurs tout au long de la pandémie pour mieux comprendre l'impact de la COVID-19 sur les acheteurs de voitures. Les résultats comprennent:

Les transports en commun et le covoiturage perdent de la popularité. En octobre 2020, autoHEBDO.net et Google ont déployé une étude qui a révélé que la pandémie mondiale a eu un impact direct et potentiellement durable sur le sentiment des Canadiens envers les transports en commun et le covoiturage. Cette recherche dévoile que 28 pour cent des répondants ont mentionné avoir acheté ou prévoient d'acheter un véhicule, presque la moitié de ce groupe (13 pour cent) ont mentionné vouloir acheter un véhicule directement en conséquence de la pandémie. Plus de la moitié des Canadiens, (54 pour cent) de ceux qui utilisaient les transports en commun auparavant ont déclaré qu'ils n'envisageaient pas de les utiliser après la pandémie. De plus, soixante-cinq pour cent des Canadiens qui utilisaient auparavant le covoiturage ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas de l'utiliser après la COVID-19. On s'attend à ce que ces statistiques diminuent avec l'atténuation de la pandémie causée par l'introduction d'un vaccin permettant à certains Québécois d'utiliser les transports en commun et les services de covoiturage à nouveau, tandis que pour d'autres, la préférence pour un mode de transport personnel pourrait persister. Pour les Canadiens, les voyagements récréatifs sur la route (53 pour cent), suivis des inquiétudes liées à l'hygiène dans les transports en commun (36 pour cent), du changement d'emploi à la suite de la COVID-19 et du besoin de se déplacer (26 pour cent) figurent parmi les facteurs les plus motivants à faire des recherches pour acheter un véhicule directement en raison de la pandémie.

Les choix dans le segment sous-compact diminuent. Cette année a été marquée par la discontinuation de plusieurs modèles dans la catégorie des sous-compactes économiques par leur manufacturier. Plus précisément, la Honda Fit, la Hyundai Accent, la Nissan Micra et la Nissan Versa. De plus en plus de consommateurs optent pour des véhicules équipés de la capacité de traction intégrale et de sièges surélevés. On s'attend à ce que la disponibilité des voitures sous-compactes continue de diminuer au fur et à mesure que les sous-compactes multisegments qui les remplacent deviennent moins coûteuses et plus économiques en carburant.

Accélération de la croissance verte. L'année 2020 a été une grande année pour les véhicules électriques. Il y a plus d'hybrides, d'hybrides rechargeables et de véhicules entièrement électriques accessibles dans différents types de carrosseries sur le marché, offrant plus de choix que jamais aux Canadiens. Les véhicules verts lancés cette année comprennent: le Toyota RAV4 Prime, Porsche Taycan, Audi e-Tron Sportback, Tesla Model Y, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Corolla Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Ford Mustang Mach-E et le Ford F-150 Hybrid. Notamment, de nouveaux développements pourraient encourager plus d'adoption pour les véhicules électriques dont le lancement des temps de charge ultrarapide de 800 V lancé par Porsche et Hyundai et l'engagement de la province du Québec à cesser de vendre des nouveaux véhicules à essence d'ici 2035. Les recherches pour les véhicules électriques et hybrides ont augmenté de 19 pour cent d'une année à l'autre indiquent les données sur autoHEBDO.net.

Le potentiel d'adoption de voitures électriques devrait se poursuivre en 2021 à mesure que les vitesses de charge sont plus rapides, que les distances de déplacement autonome s'élargissent et que davantage de bornes à recharge sont disponibles.

Les consommateurs se tournent vers le numérique. Bien qu'une partie des consommateurs recherchent encore une expérience de salle de montre, un sondage auprès des utilisateurs du marché autoHEBDO.net a révélé qu'après le début de la pandémie, 71 pour cent étaient intéressés à acheter un véhicule en ligne, ce qui indique un intérêt grandissant pour le processus d'achat de voitures par voie numérique.

Cette année, autoTRADER.ca et autoHEBDO.net a ont été les premiers à lancer la vente au détail numérique sur le marché canadien. Ceci signifie que pour la première fois, les Canadiens peuvent procéder à toutes les étapes d'achat de voiture en ligne, selon les Lois propres à leur province. Suite à un taux d'engagement élevé de la part des consommateurs pour les concessionnaires qui ont activé la vente au détail numérique sur leur site d'entreprise, nous pensons que cette tendance vers le digital continuera en 2021 car les avantages au niveau des bénéfices, de la sécurité et de la commodité que représente les transactions en ligne résonnent avec les Canadiens.

Analyse sur les prix des véhicules

Chaque mois, autoHEBDO.net fait l'analyse des données sur les prix des véhicules du marché automobile et fait état des lieux dans l'Indice de Prix. Les données indiquent que l'année 2020 a commencé fort avec deux mois consécutifs de croissance sur les prix en janvier et février. En mars, au début de la pandémie de la COVID-19, la demande sur le marché s'est légèrement diluée, mais les prix des voitures sont restés stables jusqu'en mai et c'est par la suite que les prix des voitures ont diminué sur une période de quelques mois. Cela a été causé à la suite de la réouverture des concessionnaires afin de stimuler leur inventaire.

Les baisses de prix ont persisté jusqu'en septembre, mois où les inventaires ont été à leur plus bas. Pour les véhicules neufs, cela était attribuable aux fermetures d'usines plus tôt dans l'année et pour les véhicules d'occasion, cela était en raison de la capacité réduite des ventes aux enchères, de l'intérêt pour les véhicules canadiens de la part des concessionnaires américains et de la baisse des volumes de véhicules d'échange et de location. Actuellement, la demande pour les véhicules reste élevée et une demande accrue associée à un inventaire limité a contribué à une légère augmentation des prix, ce qui signifie une stabilité dans un avenir prévisible.

En cette fin d'année, les prix semblent être revenus à une certaine normalité, mais une pénurie continue de camions neufs fait grimper les prix dans ce segment. Nous continuerons de suivre les développements de la pandémie et comment le grand intérêt des Québécois pour les automobiles se conjugueront pour influencer les tendances des prix.

« Selon l'analyse des données d'autoHEBDO.net, il est clair que les événements de 2020 ont eu un impact sur le parcours des acheteurs de voitures, mais pas nécessairement la tournure que nous attendions », mentionne Charles Chamberland, autoHEBDO.net. « Bien que les autos de praticité comme la Honda Civic et de la Toyota RAV4 soient toujours au cœur des recherches des Québécois, il y a aussi un intérêt soutenu pour les véhicules de luxe et les VUS. En fin de compte, nous sommes encouragés de constater que de plus en plus de Québécois achètent des voitures partout dans la province ».

Méthodologie: L'analyse a été effectuée à partir du site d'autoHEBDO.net à l'aide des données de recherche provinciale et nationale entre le 1er janvier au 30 novembre 2020. L'analyse d'une année à l'autre est basée sur les données entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2020. En partenariat avec des tiers parties indépendantes, autoHEBDO.net effectue des recherches auprès d'anciens acheteurs et d'acheteurs potentiels pour comprendre les habitudes d'achat de voitures au Canada et au Québec. Tout au long de l'année, autoHEBDO.net a également sondé ses utilisateurs afin de se tenir au courant des comportements d'achat de voitures au cours de 2020.

