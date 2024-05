- En commençant par Iwate, la région d'origine de Shohei Ohtani, les publicités seront diffusées à Times Square à New York, Hollywood, Tokyo, Séoul et Taipei. La déclaration d'Ohtani sur le fait de devenir « l'ambassadeur mondial d'Oi Ocha » a été diffusée dans différentes publicités -

TOKYO, 31 mai 2024 /CNW/ - ITO EN, Ltd., le fabricant établi à Tokyo de la marque numéro un au monde de boissons au thé vert non sucré « Oi Ocha » (*), est heureux d'annoncer ses placements publicitaires extérieurs mettant en vedette Shohei Ohtani, le joueur étoile des Dodgers de Los Angeles, dans plus de 85 endroits au Japon et à l'étranger. En commençant par une publicité à la station Morioka de la préfecture d'Iwate, dans la région d'origine d'Ohtani, les publicités seront diffusées à 82 endroits (**) au Japon et dans six autres endroits dans le monde dès le 31 mai. Avec la nomination de Shohei Ohtani à titre d'ambassadeur mondial d'Oi Ocha, et après des publicités à ce sujet dans 60 journaux dans le monde, ITO EN continuera de promouvoir l'attrait du thé vert au pays et à l'échelle internationale.

Images des placements publicitaires extérieurs :

- Les éléments visuels de l'ambassadeur mondial d'Oi Ocha, Shohei Ohtani, seront dévoilés dans plus de 85 endroits dans le monde. Les publicités extérieures géantes sont conçues pour attirer de nombreux téléspectateurs et transmettre au monde le désir commun d'ITO EN et d'Ohtani de « répandre la fascinante culture du thé vert du Japon dans le monde entier. »

La publicité sera présentée au Japon, à commencer par la préfecture d'Iwate, lieu de naissance d'Ohtani, dès le 31 mai. Elle sera présentée à 82 endroits (**) dans 12 préfectures, dont Sapporo, Morioka, Sendai, Tokyo, Nagoya et Osaka, ainsi que dans la région de la station JR Shibuya dans la capitale japonaise, et dans six autres endroits dans le monde, aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan. Les publicités seront présentées à Times Square du 8 au 10 juin (heure locale), alors qu'Ohtani se rendra à New York pour la série entre les Yankees et les Dodgers.

6 endroits dans le monde : (New York, Los Angeles, Séoul et Taipei)

- Bouteilles géantes contenant un haïku (court poème japonais) aux stations Shibuya et Nagoya

Oi Ocha conçoit des bouteilles avec un message commémorant la nomination de Shohei Ohtani au poste d'ambassadeur mondial de la marque Oi Ocha d'ITO EN, ce qui a fait sensation lorsque le partenariat mondial a été annoncé, et le « nouveau haïku d'Ohtani », qui a créé un engouement en raison des publicités, sera affiché sur les colonnes des stations Shibuya et Nagoya. Les piliers, qui ressemblent à des bouteilles géantes d'Oi Ocha, sont un incontournable.

À propos des publicités :

