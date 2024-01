BLAINVILLE, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Craignant qu'une vague d'effondrements de toitures semblable à celle vécue en 2019 ne se produise à court terme, en raison de la surmutiplication du poids naturel de la neige abondante tombée ces jours derniers, le plus important couvreur du Québec, Toitures Hogue, a exhorté aujourd'hui les propriétaires de bâtiments commerciaux, industriels et/ou institutionnels, à faire preuve de prudence et de pro-action, à raison de plus qu'une possibilité de pluie verglaçante demeure dans la mire des météorologues, entraînant la transformation de la neige lourde et mouillée en glace.

Le déblayage de la neige lourde et le déglaçage des toitures industrielles, commerciales et même résidentielles exigent la mise à contribution de solides équipes de déneigeurs et d’équipement spécialisé. (Groupe CNW/Toitures Hogue inc.)

« Il est primordial de détecter précocement les signes avant-coureurs d'un possible affaissement de toiture qui entraîne infailliblement des dégâts majeurs à l'ensemble d'un bâtiment » a affirmé aujourd'hui le président de l'entreprise, Jocelyn Hogue, qui a soulevé comme conséquences directes, outre les pertes financières, les risques de poursuites civiles provenant d'usagers des dits immeubles qui auraient pu voir leur sécurité compromise par un manque d'entretien préventif dans les circonstances. Pour ce dernier, des signes précurseurs tels les fissures sur les murs intérieurs, les portes intérieures qui se coincent soudainement, les craquements provenant d'un peu partout dans la coquille d'un bâtiment et la déformation même mineure d'un plafond sont autant de manifestations critiques à ne pas négliger.

Celui-ci a, dans la foulée, précisé qu'à chaque pied carré de toiture, une épaisseur de neige accumulée ajoute un poids additionnel de 56 livres par pied cube de neige sur la charge portante d'une toiture, et de 65 livres lorsque transformée en eau.

« De telles situations peuvent devenir catastrophiques pour un propriétaire ou un gestionnaire d'immeuble » a poursuivi monsieur Hogue pour qui, en plus des enjeux de nature judiciaire, des impacts économiques majeurs pourraient se manifester avec le refus de certains assureurs de verser les compensations financières prévues aux contrats d'assurance, pour cause de négligence des propriétaires et gestionnaires.

La prévention et la proaction demeurent, d'enchaîner monsieur Hogue, la clé d'une situation gagnante pour toutes les parties dans la mesure où les coûts de remplacement pourraient devenir astronomiques en considérant la reconstruction d'un bâtiment, son contenu, la valeur des véhicules qui peuvent s'y trouver, la perte de bénéfice et de revenus dans le cas d'une usine, d'une manufacture, d'un commerce, ou d'une clinique médicale par exemple.

Il importe d'autant plus, de conclure le président de l'entreprise, de planifier et d'exécuter rapidement l'enlèvement de la neige accumulée en ces temps de changements climatiques et de météo capricieuse et de ne pas confier la tâche à n'importe qui, au risque de causer d'autres dégâts tels des fissures qui cacheraient avec le gel des infiltrations d'eau désastreuses au retour du printemps et du temps doux.

