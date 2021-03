Les propriétaires de spas heureux et soulagés de pouvoir offrir à nouveau leurs services dans un environnement sécuritaire

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les propriétaires de spas accueillent avec soulagement et enthousiasme l'annonce de la réouverture des circuits de thermothérapie en zone orange à compter de lundi prochain 15 mars, et en zone rouge à compter du 29 mars.

Respecter des standards d'hygiène et de salubrité très élevés fait partie de l'ADN des spas. C'est donc avec agilité et rigueur que le personnel s'est adapté aux nouvelles mesures sanitaires et va continuer de le faire. Les établissement spas ont mis en place un protocole de mesures serré afin d'assurer la santé et la sécurité de leur clientèle et de leurs employés. Ce sont plus de 400 000 visiteurs qui ont été accueillis l'été dernier sans qu'aucun établissement n'ait enregistré d'éclosion.

« Nous partageons l'objectif du gouvernement et de la santé publique d'offrir à la population des activités favorisant le bien-être physique et mental alors que nous subissons depuis près d'un an les contre-coups d'une crise sanitaire majeure. Les spas contribuent à l'équilibre physique et mental de plus de deux millions de Québécois chaque année. Nous sommes donc très heureux de pouvoir offrir à nouveau nos services dans un environnement sécuritaire. Nous attendons notre clientèle avec impatience! »

- Véronique Lemieux, présidente de l'Association québécoise des spas

À propos de l'Association québécoise des spas

Créée en 2012, l'Association québécoise des spas (AQS) veille à mobiliser et soutenir l'industrie des établissements spas au Québec. Elle représente et défend les intérêts de ses 57 membres répartis dans 15 régions touristiques et agit à titre de porte-parole du secteur. L'AQS est reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme étant une association touristique sectorielle (ATS), représentant le secteur des établissements spas au Québec.

