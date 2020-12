Les propriétaires de salles de cinéma saluent l'entrée en vigueur d'un programme d'aide aux cinémas

MONTRÉAL, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ) et la Corporation des salles de cinéma du Québec (CSCQ) se réjouissent du soutien financier de 4,6 M$ accordé par le gouvernement du Québec aux propriétaires de salles de cinéma. Le programme d'aide aux salles de cinéma contribuera à compenser en partie les lourds dommages subis par les propriétaires depuis le début de la pandémie.

« Ce soutien financier nous donnera l'occasion de reprendre notre souffle en ces temps très difficiles. Cet engagement du gouvernement permettra à la plupart des cinémas québécois de traverser cette tempête puisque nous sommes confiants qu'une fois la réouverture possible, les cinéphiles seront nombreux à revenir dans les salles après des mois de confinement », s'est exprimé Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec.

« Les deux associations sont fières d'être arrivées à cette solution attendue par les cinémas depuis plusieurs mois, et nous saluons l'ouverture et l'écoute du gouvernement du Québec dans ce dossier. Le ministère de la Culture nous démontre qu'il a bien saisi les nombreux défis auxquels font face les propriétaires de salles de cinéma et l'importance d'agir pour soutenir les cinémas compte tenu de leur rôle clé dans la chaîne de vie d'un film. C'est d'ailleurs l'ensemble de l'industrie qui en bénéficiera. En soutenant les salles de cinéma, le gouvernement vient également rassurer les joueurs de l'écosystème, soit les producteurs et les distributeurs, que leurs œuvres pourront continuer à être diffusées, ce qui permettra ainsi de maintenir une visibilité importante au cinéma québécois », souligne M. Denis Hurtubise, président de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec.

