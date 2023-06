TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - À la suite des résultats d'un récent sondage indiquant que la stigmatisation demeure une préoccupation importante empêchant les propriétaires d'entreprise à chercher de l'aide en matière de santé mentale, une nouvelle initiative est lancée dans le but de faire la lumière sur les difficultés auxquelles les propriétaires d'entreprise font face et de réduire la stigmatisation liée au recours à l'aide. Cette initiative, Garder le cap : prioriser sa santé mentale, même en affaires, est le fruit d'une collaboration entre Unsinkable, une organisation caritative nationale spécialisée dans la santé mentale et fondée par l'athlète olympique et entrepreneure Silken Laumann, et BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada.

« En fait, à l'époque, je refusais de voir la réalité en face. J'ai donc continué à ignorer les signaux d'alarme que mon corps m'envoyait alors que mon stress et ma consommation d'alcool augmentaient. Je repoussais les limites de l'épuisement, je dissimulais le chaos financier duquel je ne parvenais pas à m'extirper, je refusais de demander de l'aide et j'essayais surtout de ne pas détonner. C'est ainsi que j'ai survécu », raconte l'entrepreneure Rhiannon Rosalind, fondatrice de Conscious Economics et ancienne présidente-directrice générale et propriétaire de The Economic Club of Canada, dans son témoignage publié sur le site Web et les réseaux sociaux d'Unsinkable.

Le témoignage de Rhiannon Rosalind donne le coup d'envoi de l'initiative qui présentera quatre propriétaires d'entreprise, avec leur histoire qui leur est propre, qui ont fait face à des problèmes de santé mentale et ont demandé de l'aide. Leurs témoignages feront ressortir des difficultés vécues par des propriétaires d'entreprise et décriront l'impact positif du recours à l'aide en matière de santé mentale, à la fois pour les propriétaires d'un point de vue personnel que pour leur entreprise.

« En tant que banque des entrepreneur.es du Canada, BDC s'est engagée à appuyer la santé mentale et le bien-être des propriétaires d'entreprise et à agir comme catalyseur de changement positif, a déclaré Annie Marsolais, cheffe de la direction marketing et ambassadrice de la santé mentale à BDC. Nous savons que les propriétaires d'entreprise font face à des défis de taille et qu'environ le tiers des propriétaires de PME ont cherché une aide professionnelle en matière de santé mentale au cours de la dernière année. Cependant, bien des propriétaires d'entreprise ont encore beaucoup de mal à demander cette aide, car elles et ils se sentent mal à l'aise d'aborder le sujet et craignent la stigmatisation et la discrimination. C'est pourquoi nous avons décidé de collaborer avec Unsinkable pour sensibiliser sur les défis auxquels font face les propriétaires de PME en rapport avec leur santé mentale et sur tout le bénéfice qu'elles et ils peuvent tirer en cherchant de l'aide. ».

« L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre la stigmatisation qui entoure la santé mentale consiste à faire part de témoignages, ce qui est l'objectif principal d'Unsinkable », indique Silken Laumann. « Pour cette initiative importante, nous sommes très heureux de travailler avec BDC et avec des propriétaires d'entreprise de tout premier plan comme Rhiannon, qui acceptent de raconter leur propre histoire afin de faire comprendre aux autres propriétaires d'entreprise qu'elles et ils ne sont pas seuls à vivre des difficultés en matière de santé mentale. Il est plus facile de reconnaître sa vulnérabilité et de rechercher l'aide dont on a besoin quand on sait que l'on n'est pas seul dans notre situation. »

Selon un récent sondage de BDC, 45% des propriétaires de PME au Canada ont révélé avoir des problèmes de santé mentale, comparativement à 38% en février 2022. Le rapport montre également une augmentation notable de la proportion de propriétaires d'entreprise qui disent avoir souhaité le soutien de spécialistes en santé mentale. « Je trouve l'histoire de Rhiannon Rosalind très inspirante, ajoute Annie Marsolais. Un grand nombre de propriétaires d'entreprise éprouvent des difficultés et, bien que 90 % se disent ouvertes et ouverts à l'idée de chercher de l'aide, elles et ils ne font pas nécessairement le premier pas dans ce sens. BDC est fière d'appuyer le travail d'Unsinkable : en présentant ces témoignages, nous souhaitons contribuer à mettre un terme à la stigmatisation et à aider à bâtir des ponts entre vouloir du soutien, en chercher et en bénéficier. »

Le soutien de BDC à Unsinkable Entrepreneurs fait partie de son objectif visant à sensibiliser la population sur les enjeux de santé mentale au sein de l'écosystème entrepreneurial et offrir un soutien aux propriétaires d'entreprise par le bais de conseils et de ressources ciblées. La Banque a également annoncé récemment qu'elle lancera à l'automne 2023 un projet pilote qui permettra à sa clientèle d'accéder facilement à une thérapie virtuelle.

Pour découvrir le témoignage complet de Rhiannon Rosalind, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le plus récent sondage de BDC sur la santé mentale des propriétaires d'entreprise ou pour consulter des articles et des ressources sur le bien-être, visitez bdc.ca/bienetre.

À propos d'Unsinkable

Unsinkable est une organisation caritative fondée en 2020 par Silken Laumann, championne olympique et défenseure de la santé mentale. Unsinkable a pour mission d'utiliser les témoignages pour aider les gens à surmonter les difficultés liées à leur santé mentale et à prendre des mesures en faveur de leur bien-être mental.

