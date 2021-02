Des Ontariens vivant en région rurale bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse puisque nous sommes nombreux à travailler, à apprendre et à communiquer avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens demeurant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé l'octroi d'un financement de près de 2,2 millions de dollars au Niagara Regional Broadband Network (anglais) et à Mornington Communications Co-operative Limited pour qu'ils offrent des services Internet haute vitesse aux résidents des régions rurales du sud-ouest de l'Ontario. Trois projets permettront de brancher à Internet haute vitesse 310 ménages mal desservis dans les régions de Niagara-on-the-Lake, de Niagara Falls, de Rothsay, de Drayton et de St. Catharines.

Le FLBU, qui est assorti d'une enveloppe de 1,75 milliard de dollars, a été lancé le 9 novembre 2020. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans les deux mois suivant le lancement officiel du programme. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

Pour faciliter la présentation de demandes de projets, comme ceux qui sont annoncés aujourd'hui, le FLBU fournit un service d'orientation aux demandeurs, et tout particulièrement à ceux qui ont besoin de plus de soutien pour établir des partenariats, repérer les sources potentielles de financement et naviguer à travers le processus de demande.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès déjà réalisés par le gouvernement du Canada pour soutenir les Canadiens des collectivités rurales, éloignées et nordiques en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a consenti plus de 1,4 milliard de dollars à des projets d'infrastructure dans des petites collectivités et des collectivités rurales de l'Ontario. Ces investissements ont permis de construire ou d'améliorer 480 kilomètres de routes pour rendre nos communautés plus sécuritaires, de réaliser 847 projets pour permettre aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables et de bâtir plus de 3 044 unités de logement additionnelles dans les collectivités rurales, afin de nous assurer que tous les Ontariens ont un lieu de résidence sécuritaire.

« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et travaillent dans les régions rurales de l'Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à 310 ménages de la région du Niagara d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il contribuera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne et à permettre aux les gens de demeurer en contact avec leurs proches. Notre gouvernement a engagé plus de 205 millions de dollars dans 17 projets de connectivité en Ontario. Ces projets permettront de brancher 19 657 ménages additionnels à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Nous sommes fiers, à NRBN, de travailler avec le gouvernement du Canada à l'extension de notre réseau de fibre optique dans l'ensemble de la région de Niagara. Ces investissements vont nous aider à fournir des services Internet haute vitesse fiables en des temps où la connectivité est essentielle pour avoir une bonne qualité de vie. NRBN, qui est une entreprise de propriété municipale axée sur la collectivité, est fière de poursuivre sa mission d'aider à brancher un plus grand nombre de Canadiens dans la région de Niagara. »

- Le président du Niagara Regional Broadband Network, Geoff Heinen

« Nous sommes très heureux à Mornington de travailler en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour mettre en place des services Internet haute vitesse dans cette communauté. L'un des principes importants de notre mission est de brancher les résidents moins bien desservis, ce qui est tout à fait dans le prolongement du Volet de réponse rapide du FLBU. Lorsque ce projet sera terminé, les gens pourront plus facilement travailler de la maison. Le secteur de l'agriculture pourra aussi instaurer des systèmes intelligents plus efficaces. Nous avons vraiment hâte de commencer ces travaux de construction. »

- Le directeur général de Mornington Communications Co-operative Limited, Kenneth Naylor

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle reçoit actuellement les demandes, et ce, jusqu'au 15 février 2021, à 15 h (heure de l'Est).

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

