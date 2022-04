Classement parmi les dix premiers en Chine

Ces dernières années, l'enthousiasme généralisé de Chongqing pour le bien-être public a été évident pour tous. Selon les mégadonnées de la plateforme de bien-être public de Tencent, Chongqing est restée dans le top 10 du pays pendant cinq années consécutives en ce qui concerne le nombre de dons et de donateurs.

Selon une conférence de presse tenue le 21 avril, l'activité de bien-être public de 2022 « Rural Revitalization • Chongqing Session » (Revitalisation rurale • Session de Chongqing) se déroulera du 27 au 29 avril. La Fondation Tencent fournira 50 millions de yuans (environ 7,62 millions de dollars américains) en dons à tous les projets de bien-être public en cours pendant l'activité.

« Jusqu'à présent, 94 organismes de bienfaisance, organisations sociales et organisations de services bénévoles de la ville ont planifié près de 300 projets dans sept domaines, notamment l'aide à l'industrie, à l'éducation et aux talents, ainsi que la revitalisation écologique », a déclaré Xu Haibo, membre du groupe du parti et responsable du Bureau municipal de revitalisation rurale de Chongqing .

La technologie améliore les moyens de subsistance de la population

Cette activité est la première activité régionale spéciale de revitalisation rurale du pays soutenue par la Fondation Tencent. Il s'agit d'une activité de bien-être public spécialement conçue pour Chongqing et principalement destinée aux projets de revitalisation rurale de Chongqing.

Cette activité jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre globale de la stratégie de revitalisation rurale de Chongqing, dans la revitalisation rurale de l'industrie, des talents, de la culture, de la protection écologique et des organisations, ainsi que dans le développement intégré des zones urbaines et rurales.

Parallèlement, l'activité a ouvert un canal de collecte de fonds en ligne. Du 27 au 29 avril, les gens peuvent faire des dons à leurs projets d'aide publique préférés grâce au mini-programme WeChat « Tencent Charity ».

À partir de 10 heures tous les jours pendant l'activité, chaque don d'un yuan ou plus au projet de bien-être public aura la possibilité de recevoir un montant aléatoire du don correspondant de la Fondation Tencent. Cela signifie que pour chaque don d'au moins un yuan, la Fondation Tencent fera un don aléatoire.

